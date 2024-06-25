Мокьюментари про гаражи и две Алёны Михайловой. Самые ожидаемые сериалы с фестиваля «Пилот»

На фестивале «Пилот», который прошел в Иванове, стриминги и телеканалы не только показали свои сериалы (все 15 проектов конкурсной программы мы описали тут), но еще и анонсировали другие проекты в разработке. А зрители выбрали самые ожидаемые игровой и документальный проекты (ими стали обаятельное мокьюментари «Гаражники» и док «Киборг» об инклюзивности). Рассказываем о 17 сериалах-номинантах и о других многочисленных новинках.

Гаражное государство, криминальная гастрономия и богатыри

В секции «Самые ожидаемые игровые сериалы» показали отрывки из десяти готовящихся проектов. У одних уже снят весь сезон, какие-то приехали на фестиваль только с пилотом.

«Гаражники» (независимый проект)

Победитель в номинации «Самый ожидаемый игровой сериал»

Псевдодокументальная комедия про гаражный кооператив «Лыжник», который оказывается под угрозой сноса. Показали первые 13 минут пилота, где по ГСК проводит экскурсию его председатель (Алексей Розин), по совместительству еще и психолог, принимающий клиентов в гаражном боксе. Машин в боксах в основном нет, зато есть малые бизнесы: в одном шьют «Баленсиагу», во втором местные «инженеры» взламывают банкоматы. В этот гаражный мир попадает новичок, которому нужно забрать машину, но председатель так просто ее не отдаст.

Для своего сериального дебюта Михаил Местецкий («Год рождения») выбрал проект, написанный командой журнала Maxim — главредом Александром Маленковым и автором Ярославом Свиридовым. В их сценарии такая плотность гэгов, что в зале практически не смолкал хохот. «Гаражники» (это рабочее название проекта) объединяет черты коллег по жанру: тут и слом четвертой стены, как в «Офисе», и ознакомительная экскурсия, как в «Реальных упырях», и ручная камера, как в «Горько!». Уникальность проекта в месте действия, комедийной основе и обаятельных героях. Ведь в «Лыжнике» есть даже свой TikTok-хаус.

Алёна Михайлова сразу в двух ролях: она играет сестер близняшек Аню и Надю из Владивостока. Первая — боец ММА, а вторая уехала в Японию, где с ней случилась беда. Тогда Аня приезжает в страну вызволять сестру и разбираться с местными мафиози.

На фестивале показали отрывки из разных сцен: то, как Аня тайком пробирается на японское рыбацкое судно, чтобы попасть в страну; театрализованное представление в саду японца-мафиози; попытки Ани и Никиты (Юрий Колокольников с гусарскими усами) проникнуть в бордель. Никита — бывший парень Ани, местная звезда, за которым бегают японские школьницы.

Героев-японцев играют местные актеры, съемки частично прошли в Таиланде, Санкт-Петербурге и Москве. Азиатский колорит пытаются подчеркнуть бросающейся в глаза цветокоррекцией, а еще обещают аниме-вставки. Продюсер Игорь Мишин со сцены представил «Амуру» как один из самых долгих в производстве сериалов (его заявку принесли четыре года назад). Сценарист — Кирилл Дышловой («Она такая классная» из конкурсной программы), в касте также Аскар Ильясов и Екатерина Вилкова.

Сериал по франшизе «Последний богатырь» снят по лекалам фильмов — с русским духом, размашисто и бодро. Производство заняло четыре года. Для съемок в Подмосковье построили декорацию в 6000 квадратных метров, создали 220 костюмов только для основных героев (а еще было более тысячи актеров массовых сцен), 99 метров бород и бровей, 10 CG-персонажей. Режиссер — Антон Маслов («Поехавшая», «Вампиры средней полосы»).

На презентации показали одну сцену: как богатырь Финист (Кирилл Зайцев) побеждает всех на пиру в армрестлинге. Помериться силами с Финистом вызывается влюбленная в него богатырка Марья (Арина Рожкова) и одерживает верх. На пиру сидят ее отец Иван (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50 лет, а еще сестра Софья (Эвелина Мазурина) и Баба-яга (Елена Яковлева, но ее молодая версия в исполнении Юлия Пересильд тоже появится в проекте).

В сериале также снялись Никита Кологривый (Цыган), Дмитрий Лысенков (Цвырь), Александр Лыков (Соловей) и Виктор Сухоруков (Вождь-Чудей).

Саркастическая драма по сценарию Сергея Минаева («Золотое дно»), бывшего главреда Esquire (сейчас журнал выходит под брендом «Правила жизни»). Главный герой Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) — ловелас и автор бестселлера нулевых, ныне оказавшийся в творческом кризисе и долгах. Ему предлагают перезапустить карьеру и жизнь — занять место главреда и возродить тускнеющий глянец. На создание первого номера у него есть месяц.

Зрителям показали фрагмент, где Иноземцев как раз обсуждает идею перезапуска журнала с героями Игоря Верника и Александра Устюгова. Услышав предложение стать главредом, Иноземцев называет сотрудников глянца проституирующими журналистами, застрявшими в начале 2010-х. Но резко меняет свое мнение, узнав условия: зарплата — миллион в месяц, плюс процент от прибыли, плюс ему предложили стать партнером.

В актерском составе — звездный набор, включающий самого Минаева и его коллегу Александра Цыпкина, а еще Павла Деревянко, Иду Галич, Леонида Ярмольника, Ольгу Сутулову и Александру Бортич.

Исторический сериал про политические интриги начала прошлого века. Княжна Саша Мещерская (Анастасия Уколова), выпустившись из Института благородных девиц, возвращается в провинциальный городок. Она хочет стать архитектором, но родители мечтают поскорее выдать ее замуж. Отец наделал долгов, и семью от разорения может спасти только выгодная партия для дочери.

Желая угодить семье, Саша заводит новые знакомства и оказывается втянута в политические интриги. Сама того не замечая, она даже становится жертвой террористического гипноза!

Сериал снял Егор Анашкин («Царская прививка», «Зулейха открывает глаза»). В сериале также снялись Сергей Горошко, Елена Валюшкина, Алексей Демидов и другие.

Нуарный гастротриллер, где герои Даниила Воробьёва и Марка Эйдельштейна томно разделывают мясные туши и натирают их маринадом. Воробьёв в пластическим гриме играет звездного шеф-повара Марка, которого из-за невыносимого характера никто не берет на работу. Тогда он решает открыть собственное заведение, берет помощника (Эйдельштейн), но в качестве инвестора опрометчиво выбирает сербского мафиози.

На деловой программе презентовали отрывок, где Воробьёв и Эйдельштейн готовят богачам те самые туши на природе так, что это больше похоже на шаманский ритуал, чем на кулинарию. В отрывке замечены фам фаталь Аня Чиповская и Сергей Газаров, также в актерском составе присутствуют Игорь Грабузов, Алла Сигалова и Александр Олешко.

«Побег» (независимый проект)

Команда сериала «Побег»

Фантастический триллер с прицелом на три сезона. Четыре года назад в атмосфере Земли появились гигантские инопланетные кубы, а тысячи людей загадочно исчезли. Исследовательница НЛО Виктория (дримкаст — Марьяна Спивак) уверена, что ее пропавший с остальными муж жив. Однажды она узнает, что похищенная кубами Алиса (Мария Мацель) вернулась и ждет ребенка. Виктория хочет обследовать девушку и ее малыша, помещенных в закрытый НИИ Новосибирска. Вдруг это поможет вернуть остальных? Но Алиса не намерена быть объектом сомнительных опытов.

Зрители увидели собственно сцену побега Алисы в кузове машины. Она с ребенком прячется в резервуаре с холодной водой, чтобы охранники по тепловизорам не нашли их. Героине удается сбежать в лес, ее там быстро находят, и она пытается защитить своего инопланетного малыша с желтыми глазами.

Актеры на весь сезон пока не утверждены, к упомянутым Спивак и Мацель хотят добавить Егора Дружинина в роли антагониста. Среди референсов — «Эпидемия» и «Район № 9».

Комедийный сериал про провинциальный бойцовский клуб. Боря (Владимир Карпук) попал в передрягу, и, чтобы не получить срок, ему надо принести миллион следовательнице («А что, у нас тоже ипотека»). Вызволять непутевого старшего брата приходится Никите (Данил Тябин). Он участвует в боях без правил и соревнуется с громилами на одном условии: после всего Никита уедет в Москву, а Боря останется приглядывать за отцом и наконец устроится на работу. Организует подпольные бои контора местного авторитета (Сергей Епишев).

Если сериал запустится, создатели хотят включить камео Александра Паля.

Продолжение телесериала только зашло в съемки, поэтому зрители увидели небольшую нарезку с площадки. Генеральный продюсер — музыкант Сергей Жуков из «Руки вверх!» — пообещал 16 новых хитов в сезоне.

В продолжении Маша Терехова (Ника Жукова, дочь Сергея) и ее друзья столкнутся с новыми испытаниями. Создатели в том числе хотят поднять темы кибербуллинга, мошенничества и обмана.

Наш «Оппенгеймер» и фэнтези про ведьм. Что поддержит ИРИ

О новых проектах ИРИ (Институт развития интернета) рассказала исполнительный директор Елена Лапина. Она также представила «Амуру» — мы писали о ней выше. Зрители увидели короткие отрывки из грядущих премьер.

«Оппенгеймер» у нас дома: история о создании советского ядерного оружия. 1943 год, разгар войны. Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину (Алексей Гуськов) собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую бомбу. Так в Москве начинает работу секретная Лаборатория № 2, где лучшие ученые Союза пытаются создать то, что может изменить ход войны. Параллельно советская разведка достает необходимую научную информацию за границей («Манхэттенский проект», которым руководил Роберт Оппенгеймер, упоминается).

Режиссер — Нурбек Эген («Фандорин. Азазель»). В сериале сыграли Юрий Чурсин (бородатый!), Ольга Сутулова (ученая!), Анна Чиповская и другие.

«Избранный» (Okko)

Комедия про Госдуму! Депутатом нового созыва туда едет скромный инженер Олег Тяпин, чья цель — сберечь НИИ «Закат» в родном провинциальном городе Глебов. В роли горе-депутата — Илья Лыков, а разобраться в правительственном устройстве ему помогут герои Ольги Лерман, Нонны Гришаевой и Александра Лыкова. Снимает Алексей Зотов, режиссер комедийного сериала «Политех».

Драма про эмиграцию. Сериал о том, как бежавшие от революции и Гражданской войны мигранты жили в Константинополе. В 1920 году туда из Крыма прибывает белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов) вместе с остатками армии и гражданскими беженцами. Потеряв всё (его жена и дети погибли), Сергей встает во главе русской эмиграции. В сериале также снялись Сергей Марин, Оксана Акиньшина, Ксения Трейстер, Кирилл Кяро и другие.

Сериал в духе фильмов «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» от создателей «Трудных подростков». В 2054 году Земля становится малопригодна для жизни из-за экологических проблем. Спасти планету может группа подростков, которая полетит на астероид за необходимым веществом для восстановления Земли. В команду из 13 претендентов попадут только шестеро. В группе — Кирилл (Денис Косиков), который в случае поражения отправится в тюрьму, и Аня (Софья Аржаных), дочь космонавта, желающая разобраться в гибели отца. В касте также старожил «Трудных подростков» Святослав Рогожан и Лев Зулькарнаев («Слово пацана»).

Игровой сериал про российского императора в исполнении Дениса Власенко. Исследование детских травм царя, которые отразились на нем и его правлении. В сериале также сыграли Наталья Суркова (Екатерина Великая), Кирилл Кяро, Дарья Коныжева, Ольга Бодрова и Владимир Стеклов.

Все начинается с городка Калязина на Волге. Из расположенного там секретного института изучения магия сбегает некая Хозяйка стихий. Она хочет населить мир сказочными существами, поэтому отсекает Калязин от остального мира и начинает обращать местных жителей в леших и русалок. Чтобы вернуть сказочные силы под контроль, Алёше Попову (Вадим Соснин), Никите Добрынину (Матвей Зубалевич) и Илье Муромцеву (Антон Батырёв) придется сразиться со злом с помощью современных технологий.

История министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина (его играет Александр Устюгов). Действие развивается в 1906 году, когда Столыпин приезжает в Петербург, где на него готовят нападение сторонники кровавого террора. В сериале также снялись Стася Милославская, Павел Попов и Дарья Коныжева.

«Учитель года» (Premier)

Блогер Сергей (Аристарх Венес) получает травму во время экстремального телешоу, из-за чего оказывается в инвалидной коляске. Для реабилитации он возвращается в родной город Каштанов и не может найти утешение. На встрече выпускников он встречает свою первую любовь Светлану, которая стала завучем в школе. Чтобы справиться с депрессией, Сергей устраивается туда учителем географии и берет руководство над одним из самых трудных классов.

Медицинская драма с Дмитрием Певцовым и Петром Федоровым в роли врачей-трансплантологов, спасающих людей в провинциальном северном городе. Фулл-хаусом здесь называют момент, когда в больнице есть все органы для всех пациентов. Режиссеры — Сергей Трофимов, Григорий Васильев.

«Третье сентября» с Шуфутинским и Светлаков, ругающийся с телевизором

«3 сентября»

В рамках деловой программы свои презентации провели канал ТНТ и сервис Premier. О новых проектах рассказали генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов и Давид Кочаров, генеральный продюсер Premier. Ниже — коротко главные новости.

ТНТ, Кинопоиск и «Медиаслово» готовят сериал «Третье сентября». В музыкальной комедии Витя готовится к свадьбе и накануне напивается. В день торжества, 3 сентября, он ничего не помнит и узнает, что невеста его бросила. Витя (Павел Рассомахин) пытается все исправить и отныне просыпается каждое утро 3 сентября. Автор песни Михаил Шуфутинский снимется в камео. В ролях — Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева и другие. Выходить сериал будет одновременно на Кинопоиске и ТНТ.

ТНТ продолжит снимать новогодние фильмы-пародии. На очереди — «Агент „Бриллиантовая рука“», где соединят советскую комедию с бондианой.

Канал займется производством полнометражных проектов. Гвоздь программы — готовящаяся комедия «Беляковы в отпуске» про героя «Наша Russia» в исполнении Сергея Светлакова, который ругался с телевизором. Теперь он отвезет семью в Турцию, но перепутает даты, и всем придется скрываться на курорте.

«Батя 2. Дед»

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» (адаптация турецкого хита) продлили на второй сезон.

Еще вернется сериал «Сладкая жизнь» с подзаголовком «10 лет спустя» со всеми основными героями.

«Огненный мальчик»

В разработке у Premier драмеди о зарождении брейк-данса в Советском Союзе — «Брейк ин СССР», психологический детектив про уголовное дело блогерши-инфоцыганки «Пауки» и семейная комедия «Пошел в гараж».

Поле для экспериментов, или Как все стали снимать доки

Каренина, Баста и киберпреступность

На церемонии закрытия фестиваля объявили, что в следующем году на «Пилоте» пройдет конкурс документальных сериалов. А вот какие проекты представили в категории «Самый ожидаемый документальный сериал».

Победитель в номинации «Самый ожидаемый документальный сериал»

Док про людей, которые по каким-либо причинам лишились рук или ног и теперь пользуются экзопротезами. Среди героев — Елена Волохова, председательница Общероссийской общественной организации «Опора» (она лишилась руки и ноги в автокатастрофе), и Евгений Смирнов, потерявший ногу, но при этом продолживший заниматься брейк-дансом, участвующий в шоу «Танцы». А еще Евгений — заместитель мэра Москвы по созданию безбарьерной среды на московском транспорте.

В проекте также снялся фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, которому ампутировали кисти рук и ноги ниже колена. Зрителям показали кадры, как Роман возвращается на лед.

«Баста. С самых низов» (Kion)

Рэп-шоу, где Баста (Василий Вакуленко) с командой Gazgolder помогают музыкантам раскрутить музыкальные хиты: дают советы, помогают с аранжировкой и текстом в студии. Баста, сам начинавший в Ростове-на Дону и покоривший Москву, ищет молодых ребят-музыкантов. Среди героев — парень, который занимался боксом, но ушел из спорта из-за травмы, а теперь переехал в Москву и пишет музыку.

Первый документальный ориджиналс Okko. Это большое исследование того, как работают телефонные мошенники. Создателям удалось поговорить не только с их жертвами, специалистами по кибербезопасности, но и с теми, кто работал в мошеннических кол-центрах. Проект дополнит игровой сериал «Мамонты», который показывали на «Пилоте» в прошлом году (там герой Юрия Стоянова отдает мошенникам деньги).

«Путь лотоса»

Готовящийся проект Никиты Добрынина, выпускника питерской мастерской Александра Сокурова. В сериале покажут путь к буддизму и становлению монахами трех героев, за которыми будут наблюдать в течение года. Все разных возрастов и из разных регионов (Калмыкия, Бурятия, Тыва). Первый — мальчик, который уходит из родительского дома и начинает обучение. Второй — ученик, который уже несколько лет провел в российских буддийских монастырях и вскоре должен продолжить обучение в Монголии или Индии. Третий — только что приехал из страны, где проходил последнюю ступень обучения, и скоро вернется в мир.

Экспериментальный док, снятый по тексту Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной», путеводителю по роману Толстого. В сериале несколько Анн, Вронских и Алексеев, которые проходят кастинг. Режиссер Евгений Сангаджиев разбирает с ними, почему именно они должны сыграть героев романа, а праправнучка писателя Фёкла Толстая рассуждает, кто же виноват в том, что Анна бросилась под поезд. В конце каждого эпизода нейросеть визуализирует образы героев Толстого, соединив портреты прототипов и участвующих в кастинге актеров. Премьера — 17 июля.

«Северный морской путь»

История про группу-энтузиастов, которые вручную строят деревянные корабли по старым чертежам поморов и выходят на них в море. Параллельно зрители узнают историю, как развивался Северный морской путь — кратчайшая магистраль между европейской частью России и Дальним Востоком, а также о том, как сейчас там живут люди и как сохраняют рыбацкие промыслы.

«Империя. Павел I» (Первый канал)

Документально-игровой сериал в духе «Романовых» о личности Павла I, его отношениях с матерью, императрицей Екатериной Великой, а также о периоде царствования, когда он настроил против себя аристократическую элиту и в итоге был убит в результате дворцового переворота.

Какие еще документальные проекты заявили

Интерес к документальным проектам подтверждают и другие презентации. Тут и постисследование по «Слову пацана», и доки-байопики, и научная программа с Фёдором Бондарчуком.

В разработке док «Пацаны: Реальная история», который дополнит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Еще у «НМГ ДОК» готовятся следующие проекты: «Легенды и мифы» (исследователи пытаются доказать, что единороги и русалки правда могли существовать), «Великие» про выдающихся личностей, научпоп «Что мы знаем о Вселенной» с Фёдором Бондарчуком в роли ведущего (проект представили как российскую версию How the Universe Works) и «Внимание! Войцеховский», где Антон Войцеховский расскажет об устройстве окружающего мира.

Kion готовит линейку документальных сериалов в коллаборации с музыкантами, как было с Zivert (он в топе просмотров на сервисе). Также будут документальное кино про Диану Арбенину и док «Кто ты, Децл?», созданный сыном музыканта Энтони Толмацким про его отца. А продюсер — Александр Толмацкий, отец Децла.

Premier покажет документальные проекты «Давка-82» о трагедии на матче в «Лужниках», «72» про хоккейную суперсерию СССР и Канады, а также исследования «Как вырастить маньяка» про матерей известных убийц и «Хрупкие убийцы» о женщинах в криминале. Еще одна тема документальных проектов стриминга — новые места («Антарктида» и «Мадагаскар»). Premier проведет питчинг документальных проектов на фестивале «Короче».

У Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» в работе документальные проекты «Нефть», где ученые и политики (в том числе российский министр иностранных дел Сергей Лавров) пытаются объяснить, что это за жидкость, как она помогает нам в повседневной жизни; док «ЗАТО. Интересно!» о закрытых атомных городах, «Антология русской дачи» про феномен загородных резиденций до революции и в наши дни; фильм про Рахманинова и 1812 год.

Автор: Лиза Кузнецова