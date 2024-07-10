Индекс Кинопоиск Pro: антирекорд турецких сериалов и возвращение американских блокбастеров к уровню 2022 года

Всего в топ-20 самых популярных сериалов первого полугодия 2024 года вошли восемь российских проектов. В первом полугодии 2023 года российских проектов в топ-20 было десять, а во втором — девять. Также меньше стало новинок: если в 2023 году за первые и вторые полгода вышло семь и восемь новинок соответственно, то в первом полугодии 2024 года — всего пять.

Летом 2023 года недостаток российских премьер жители России компенсировали, в частности, турецкими сериалами. Весь прошлый год в топ-20 уверенно держались не только такие давние хиты, как «Великолепный век» и «Постучись в мою дверь», но и новинка «Зимородок». В этом же году внимание российских зрителей пока не удалось надолго удержать ни одной турецкой премьере, и в топ-20 полугодия попали только «Зимородок» и неувядающий «Великолепный век», последняя серия которого вышла 10 лет назад. Доля турецких сериалов поставила в июне антирекорд — 5,6%. Такой низкой она не была за всю историю наблюдений за Индексом Кинопоиск Pro. Средняя доля интереса к турецким проектам в общем интересе к сериалам за последние 3,5 года составляет 7%.