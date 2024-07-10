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Индекс Кинопоиск Pro: антирекорд турецких сериалов и возвращение американских блокбастеров к уровню 2022 года

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Первые шесть месяцев 2024 года не подарили жителям России хит вроде «Слова пацана» или «Короля и Шута», самых популярных сериалов прошлого года. При этом рост количества оригинальных игровых сериалов, выпущенных онлайн-платформами, практически остановился. Пока самыми заметными отечественными проектами года стали продолжения сериалов «Универ» и «Чикатило».

Интерес жителей России к сериалам в первом полугодии 2024 года продолжает расти: общий Индекс Кинопоиск Pro достиг 304 406 баллов. Это на 18% выше, чем в первом полугодии 2023 года, и на 6% выше, чем во втором полугодии 2023 года.

Индекс Кинопоиск Pro измеряет в баллах популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах и попадают в поле зрения жителей России. Он учитывает в том числе сериалы, которые недоступны в России легально. Индекс Кинопоиск Pro основан на данных Яндекса и Google и обновляется каждую неделю.

Топ-20 сериалов первой половины 2024 года

Индекс Кинопоиск Pro

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Россия, драма

7761

2

«Зимородок»

Турция, мелодрама

2447

3

«Универ»

Россия, комедия

4057

4

«Чикатило»

Россия, триллер

2766

5

«Пацаны»

США, боевик

2266

6

«Великолепный век»

Турция, мелодрама, исторический

2199

7

Fallout

США, фантастика

2126

8

«Поднятие уровня в одиночку»

Япония, аниме

2106

9

«Отель „Хазбин“»

США, Филиппины, мультфильм

2020

10

«Склифосовский»

Россия, драма

2017

11

«Постучись в мою дверь в Москве»

Россия, мелодрама

1906

12

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

1905

13

«Магическая битва»

Япония, аниме

1851

14

«Бедные смеются, богатые плачут»

Россия, комедия

1760

15

«Ван-Пис»

Япония, аниме

1727

16

«Сёгун»

США, драма

1675

17

«Игра престолов»

США, фэнтези

1549

18

«Сверхъестественное»

США, фантастика

1445

19

«Трудные подростки»

Россия, драма

1435

20

«Реальные пацаны»

Россия, комедия

1413

Второе полугодие подряд самым популярным сериалом в России становится драма о казанских подростках «Слово пацана. Кровь на асфальте». Этот хит стартовал в прошлом ноябре и остается востребованным до сих пор. А вот новинки, выпущенные российскими телеканалами и онлайн-кинотеатрами за первые шесть месяцев 2024-го, привлекли заметно меньше внимания аудитории. Если до сих пор отечественные проекты, как правило, занимали больше половины мест в топ-20 самых популярных сериалов месяца, то в эти полгода такими удачными для российских сериалов были лишь февраль и апрель. В топ-100 самых популярных сериалов по итогам полугодия вошло только 35 отечественных проектов (17 из них — оригинальные сериалы онлайн-кинотеатров, остальные — телевизионные проекты), тогда как в первом полугодии 2023 года у российских сериалов было 42 позиции в топ-100, а во втором полугодии — 47.

Общая популярность отечественных проектов снижалась от месяца к месяцу. После того как в декабре 2023 года доля российских сериалов в общем индексе достигла 60,75% и поставила абсолютный рекорд, в январе 2024-го она уменьшилась до 46,8%, а в июне и вовсе упала до 35,2%.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Частично это связано с сезонностью: летом российские телеканалы и онлайн-кинотеатры традиционно выпускают меньше новинок, а именно новинки прежде всего интересны зрителям. В этом году к сезонности добавился и явный дефицит громких российских премьер.

Всего в топ-20 самых популярных сериалов первого полугодия 2024 года вошли восемь российских проектов. В первом полугодии 2023 года российских проектов в топ-20 было десять, а во втором — девять. Также меньше стало новинок: если в 2023 году за первые и вторые полгода вышло семь и восемь новинок соответственно, то в первом полугодии 2024 года — всего пять.

Летом 2023 года недостаток российских премьер жители России компенсировали, в частности, турецкими сериалами. Весь прошлый год в топ-20 уверенно держались не только такие давние хиты, как «Великолепный век» и «Постучись в мою дверь», но и новинка «Зимородок». В этом же году внимание российских зрителей пока не удалось надолго удержать ни одной турецкой премьере, и в топ-20 полугодия попали только «Зимородок» и неувядающий «Великолепный век», последняя серия которого вышла 10 лет назад. Доля турецких сериалов поставила в июне антирекорд — 5,6%. Такой низкой она не была за всю историю наблюдений за Индексом Кинопоиск Pro. Средняя доля интереса к турецким проектам в общем интересе к сериалам за последние 3,5 года составляет 7%.

В итоге дефицит заметного локального контента заместили, скорее, проекты из США и аниме. В топ-20 полугодия сразу семь американских сериалов (три из них — новинки 2024 года; это «Пацаны», Fallout и «Сёгун») и мультфильм «Отель „Хазбин“», вышедший в конце декабря 2023-го. В первой половине 2023-го в топ-20 было пять американских сериалов и только две новинки, а во второй половине — лишь три американских проекта, включая одну новинку. В итоге доля интереса к американским сериалам выросла с 11,8% в январе 2024 года до 27,8% в июне. В последний раз такой высокой эта доля была в 2022 году, когда крупнейшие американские студии и стриминги остановили легальную поставку своего контента в Россию. «Дом Дракона» и вновь выросшая на его фоне «Игра престолов» — единственные американские сериалы в топ-20 этого полугодия, которые можно посмотреть в России легально.

«Пацаны»

Оригинальные проекты платформ

Рост производства собственного контента у онлайн-кинотеатров почти остановился. За первые шесть месяцев 2024 года они выпустили 56 оригинальных сериалов против 54 таких проектов за аналогичный период 2023 года и 55 во второй половине того же года. При этом платформы меньше экспериментируют с другими форматами — фильмами, документальными сериалами, шоу. В этом году подобных проектов пока вышло только 23 против 44 годом ранее.

Больше всего оригинальных сериалов продолжает выпускать Premier (12), хотя объем производства платформы заметно сократился. Почти догнал его Okko (11 оригинальных сериалов за шесть месяцев 2024 года). Меньше всего собственных сериалов традиционно выпускают «Иви» и Кинопоиск (по четыре).

Как и в случае с ТВ-сериалами, проектам платформ становится сложнее пробиваться к зрителям: если в первой и второй половине 2023 года в топ-100 сериалов попало 21 и 22 оригинальных сериала, то в топ-100 этого полугодия — только 17.

«Тень Чикатило»

Похожая ситуация и с топ-20 полугодия: по пять оригинальных сериалов в первом и втором полугодиях 2023 года и четыре — в двадцатке самых популярных этого полугодия. Два из них — новинки года: «Тень Чикатило» от Okko и «Постучись в мою дверь в Москве» (Premier, Okko). Еще два оригинальных проекта в топ-20 полугодия — «Слово пацана» (Start, Wink) и «Трудные подростки» (Wink), у которых в конце 2023 года стартовал пятый сезон, а финал зрители увидели в минувшем феврале.

Самым оживленным месяцем для подписчиков онлайн-кинотеатров оказался апрель, когда платформы выпустили 12 новых игровых сериалов, включая продолжение сериала «Чикатило» — «Тень Чикатило» (Okko), третий сезон сериала «Сестры» (Start), комедию «Первый класс» («Иви») и второй сезон «Обоюдного согласия» Гай Германики (Kion). Самым оживленным днем оказалось 25 апреля. В этот четверг платформы побили рекорд прошлого года (19 эпизодов в один день, 9 ноября) и выпустили 23 новых эпизода.

Переданный платформами полный список оригинальных проектов, вышедших с апреля по июнь 2024 года

Start

«Красные линии»

«7 дней 7 ночей»

«Сестры 3»

«Семь черных бумаг»

«Папины дочки. Новые», 2-й сезон

Premier

«Салют, начальник»

«Ректор»

«Панчер»

«Полупановы»

«Гатчина. Молчание сильвии»

«Давка-82»

«Внутренняя мимперия»

«Зураб»

Wink

«Енисейский марафон»

«Операция „Карпаты“»

«Я знаю, кто тебя убил»

«Расплата»

«Чистые»

Kion

«Обоюдное согласие», 2-й сезон

«Дядя Лёша»

Кинопоиск

«Майор Гром: Игра»

«На автомате»

«Иви»

«Точка ноль»

«Первый класс»

Окко

«Тень Чикатило»

«Мосгаз. Дело № 10. Метроном»

«Калимба»

«Варшава'21»

«Миля»

«Адам и Ева»

«Золото Умальты»

«Летучий корабль»

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