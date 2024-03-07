«Буду смотреть». Мы обновили рейтинг ожидания на Кинопоиске и список самых долгожданных премьер

Мы обновили критерии ожидания для фильмов и сериалов, чтобы пользователям Кинопоиска было удобнее следить за предстоящими премьерами, ориентироваться в графике релизов и понимать, какие проекты становятся большими событиями еще до их выпуска. Теперь на страницах фильмов и сериалов отображается количество пользователей, которые добавили проект в свой список «Буду смотреть».
На основе этой метрики автоматически составляется рейтинг ожидания фильмов. Чем больше пользователей Кинопоиска добавили картину в свой список «Буду смотреть», тем выше ее позиция в рейтинге.
Со страницы рейтинга можно добавить в список «Буду смотреть» другие фильмы, посмотреть трейлеры или купить билеты в кино, если интересная вам картина идет в российском прокате.
Новая методика расчета рейтинга отражает потенциал проектов, которые готовятся к выходу.
Александр Дунаевский
Руководитель Кинопоиска
Многие пользователи Кинопоиска используют нашу энциклопедию и медиа в том числе как способ быстро сориентироваться, что смотреть, на что идти в кинотеатр и какие премьеры ждать в ближайшие недели, месяцы или год. Для любителей кино мы служим календарем главных индустриальных событий на больших и малых экранах. На Кинопоиске 29 миллионов пользователей откладывают фильмы и сериалы в «Буду смотреть». Этот инструмент нашего сервиса стал настолько массовым, что мы решили использовать его как главный показатель ожидаемости и начать формировать новый рейтинг ожидаемых премьер.
На данный момент самым ожидаемым фильмом является «Дэдпул и Росомаха». Его добавили в «Буду смотреть» больше 45 тысяч пользователей Кинопоиска. Из российских картин в рейтинге выше других расположились антиутопия «Мы», «Волшебник Изумрудного города», одна из главных новогодних премьер 2025 года и комедия со звездами «Квартета И» «Один день в Стамбуле».
Всего в список самых ожидаемых фильмов попало больше 300 проектов. Это фильмы, которые получили больше 1000 отметок «Буду смотреть». В рейтинг попадают фильмы вне зависимости от страны, в которой состоится их релиз. Для проектов, официально выходящих в российский прокат, рейтинг ожидания остается активным до дня премьеры в России, другие проекты держатся в нем до цифрового релиза или своей мировой премьеры.
Пока что рейтинг самых ожидаемых проектов существует только для фильмов, но сериалы тоже можно добавлять в папку «Буду смотреть» и видеть, сколько пользователей Кинопоиска поступили так же.
Фильмы и сериалы, получившие от пользователей отметку «Буду смотреть», попадают в персональные вотч-листы пользователей. Кинопоиск поможет не пропустить премьеру и напомнит, когда фильм выйдет в прокат, а также пришлет уведомление и добавит проект в подборки рекомендаций онлайн-кинотеатра, когда состоится цифровой релиз. Это самый удобный способ следить за премьерами на Кинопоиске, чтобы не пропустить ожидаемые фильмы и сериалы.
Папку «Буду смотреть» ищите в разделе «Мое» мобильного приложения Кинопоиск или онлайн-кинотеатра, а также в разделе «Фильмы» своего пользовательского профиля.
Какие фильмы и сериалы добавили в «Буду смотреть» сотрудники Кинопоиска
Юрий Сапрыкин
руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска
«Мегалополис»
Я очень хочу посмотреть фильм «Мегалополис». Кажется, это должно быть что-то несусветное — в хорошем, плохом и любом другом смысле слова.
«Все, что нам кажется светом»
Буду смотреть индийский фильм «Все, что нам кажется светом» с последнего Каннского фестиваля. О нем писали как о таком нежном поэтическом кино, где все растворяется в потоке жизни; это хорошая альтернатива всяческим боди-хоррорам и постапокалиптике, от которых отбоя нет (и не только на киноэкране).
«Приключения Паддингтона 3»
Наконец, фильм, я абсолютно уверен, на все времена, всегда актуальное высказывание о самом главном — третьи «Приключения Паддингтона». Точно буду смотреть.
Филипп Миронов
шеф-редактор медиа Кинопоиска
«Пророк. История Александра Пушкина»
Жду, что называется, без шуток: фильм отмечен у меня в «Буду смотреть», хотя вспомнить причину почему затруднительно. Наверное, любопытство: хочется увидеть, что получится из идеи «русского „Гамильтона“» (мюзикл Лин-Мануэля Миранды авторы называли в референсах) — кринж или класс?
Таня Симакова
управляющий редактор
«Мальчик и птица»
Посмотрела его дважды в кинотеатре и явно посмотрю еще, когда фильм выйдет онлайн. У меня все мультфильмы Миядзаки выкуплены, мы их регулярно пересматриваем с сыном.
«Носферату»
Жду этот фильм с огромным нетерпением. На днях у него вышел тизер (о фильме можно прочесть большой разбор у нас в медиа).
«Ученик»
Драма о молодости Дональда Трампа? Это нам надо!
Марат Шабаев
редактор Кинопоиска
«Собиратель душ»
Новый фильм одного из лучших хоррор-режиссеров современности (и по совместительству сына Энтони Перкинса из «Психо»). А гипнотические трейлеры и Майка Монро с Николасом Кейджем в актерском составе заставляют ждать «Собирателя душ» еще сильнее!
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов
«Гладиатор 2»
Нежно люблю оригинальный фильм, как и всякий мальчик, выросший в нулевые, и, наверное, тоже иногда представляю себе, как после смерти иду и провожу ладонью по полю ржи. И вот два десятка лет спустя дедушка Ридли выпускает продолжение. С Полом Мескалом из ленты «Солнце мое»! И с Педро Паскалем с Дензелом Вашингтоном! За 300 миллионов! Если честно, Ридли Скотт — крайне неровный автор, но пока что все отзывы и детали сюжета (включая дикие и масштабные экшен-сцены) внушают осторожный оптимизм.
Кристина Ятковская
редактор книжной рубрики Кинопоиска
«Джокер: Безумие на двоих»
Жду, когда же на больших экранах снова будет раздаваться грустный смех Хоакина Феникса, будто выбежавшего теперь уже из «Всех страхов Бо», как они будут танцевать с умопомрачительной безумицей Леди Гага. А чего еще нам, меланхоличным меломанам, желать?
Антон Кожевников
Digital & SMM-менеджер Кинопоиска
«Киберслав»
Я буду смотреть мультсериал «Киберслав»! Жду давно и преданно, потому что чувствую, что должно быть что-то мощное и стильное, с любовью к киберпанку.
Станислав Зельвенский
кинокритик Кинопоиска
«Голый пистолет»
Буду смотреть ребут «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном. А кто не будет?
Flowervale Street
Следующий фильм Дэвида Роберта Митчелла. Про него известны только название (Flowervale Street) и каст (Хэтэуэй и Макгрегор), но он редко снимает, и это в любом случае будет интересно.
ВС Project
Конечно, жду не дождусь Пола Томаса Андерсона с ДиКаприо — ничего тоже про него не знаю, но по афише выглядит как фильм века.
Елена Рябцева
продюсер видео и подкастов Кинопоиска
«28 лет спустя»
Разговоры о третьей части постапокалиптического фильма ужасов начались еще в 2007 году, после выхода «28 недель спустя». Помню, какое впечатление на меня произвел «28 дней спустя» 2002 года с Киллианом Мерфи в главной роли. Я пересматривала его недавно, и фильм по-прежнему хорош. В режиссерское кресло вернется Дэнни Бойл, а еще нам обещают возвращение Мерфи! Это я точно буду смотреть.