«Буду смотреть». Мы обновили рейтинг ожидания на Кинопоиске и список самых долгожданных премьер

Я очень хочу посмотреть фильм «Мегалополис». Кажется, это должно быть что-то несусветное — в хорошем, плохом и любом другом смысле слова.

Буду смотреть индийский фильм «Все, что нам кажется светом» с последнего Каннского фестиваля. О нем писали как о таком нежном поэтическом кино, где все растворяется в потоке жизни; это хорошая альтернатива всяческим боди-хоррорам и постапокалиптике, от которых отбоя нет (и не только на киноэкране).

Наконец, фильм, я абсолютно уверен, на все времена, всегда актуальное высказывание о самом главном — третьи «Приключения Паддингтона». Точно буду смотреть.