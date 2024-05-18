Спасибо, наша прекрасная няня. Памяти Анастасии Заворотнюк

Зрители сериала узнали всё о панчах еще до того, как это слово появилось в нашем обиходе, — благодаря постоянным перепалкам няни Вики и Жанны Аркадьевны (победа, разумеется, оставалась за первой). Бизнес-леди всегда старалась подколоть простоватую няню, а в итоге сама оставалась с носом. Прутковская не молчала и ставила завистницу на место! Вот пример одного из панчей няни Вики:

— Жанна, Жанна Ижевская. Ижевская. Через «ж».

— У Жанны Аркадьевны всегда всё через «ж».