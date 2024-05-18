Спасибо, наша прекрасная няня. Памяти Анастасии Заворотнюк

30 мая умерла Анастасия Заворотнюк — актриса, сыгравшая в кино и на телевидении около 40 ролей. Кто-то, возможно, помнит ее дебют в телефильме «Машенька» по роману Набокова, а кто-то видел ее в ремейке «Служебного романа», «Мамах» или «Коде апокалипсиса». Однако для большей части зрителей — особенно той, что активно смотрела телевизор в середине нулевых — Анастасия Заворотнюк останется простодушной и веселой няней Викой, героиней сериала «Моя прекрасная няня», который выходил на СТС с 2004 по 2009 год. Вспоминаем, за что мы полюбили Викторию Прутковскую и как она стала ролевой моделью в России.
За смелость
Интересно, что эту роль Анастасия Заворотнюк, родившаяся в театрально-телевизионной семье (мама играла в Астраханском ТЮЗе, отец — телережиссер) получила случайно. Продюсеры рассматривали многих кандидаток, в числе которых была Наташа Королёва, Нонна Гришаева, Жанна Фриске и Ольга Шелест. Но после проб продюсеры все же остановили свой выбор на Анастасии Заворотнюк. Окончив Школу-студию МХАТ, она 10 лет играла на сцене Театра-студии Олега Табакова, прежде чем попасть в сериал «Моя прекрасная няня» и обрести общенародную славу. Кстати, Наташа Королёва все же появилась в ситкоме в камео, а Нонна Гришаева сыграла сестру Вики.
Так и няня Вика учила зрителей не бояться. Удача в жизни, конечно, много значит, но из Бирюлева в новый мир она прошла благодаря своей смелости, чем заряжала своих подопечных — детей Максима Шаталина (Сергей Жигунов) — и всех зрителей.
За то, что благодаря сериалу ситкомы обрели популярность в России
«Моя прекрасная няня» — адаптация успешного американского шоу The Nanny, над которой трудились Александр Акопов и Александр Роднянский. Освоить жанр ситкома продюсерам помогли консультанты Columbia Pictures. Однако, чтобы сериал полюбился российскому зрителю, его предстояло наполнить самобытным местным колоритом. Отсюда образ типичной провинциалки с характерным говором в Москве, шутки про отечественный шоу-бизнес и демонстрация традиционных ценностей (для Вики семья важнее любых денег, и благодаря ей Шаталин начинает интересоваться жизнями детей и проводить с ними больше времени). В конце концов, «Моя прекрасная няня» стала сверхуспешной и доказала, что яркого архетипичного персонажа можно перенести в другую культурную среду. Зрители навсегда запомнили, что Вика работала в бутике в Бирюлеве, а кинематографисты взялись адаптировать другие зарубежные ситкомы под российские реалии.
За находчивость…
Юмор сериала в основном строится на том, что Прутковская регулярно попадает в неловкие ситуации и всегда при этом находит выход из них. В одной серии няня застревает в винном погребе, в другой помогает дочери Шаталина обмануть учительницу по физкультуре, в третьей нанимает своего пожилого троюродного брата-сантехника, чтобы починить поломанный водопровод. А в 153-м эпизоде Вика и вовсе из-за ревности выдумывает себе новое генеалогическое древо, в соответствии с которым она польская дворянка.
Тем не менее Вика из раза в раз доказывала зрителям: неважно, откуда ты приехал и насколько крутыми были твои предки, а важно быть смелым, находчивым и хорошим человеком.
…и щедрость
В 15-м эпизоде («Ода Николаю Баскову») отец Жанны Аркадьевны (Ольга Прокофьева) приезжает к Шаталиным с билетами на концерт Николая Баскова. Жанна изо всех сил делает вид, будто не хочет идти, и тогда отец Жанны, Аркадий Ижевский (Владимир Долинский), приглашает Вику. Виктория в восторге, но, зная, что Жанна на самом деле очень хочет пойти, настаивает, чтобы на концерт отправилась Жанна. В 117-й серии Вика продает билеты на концерт любимой группы «Чай вдвоем», чтобы заказать для возлюбленного дорогое вино.
За осознанность
Персонажи сериала стараются следить за психическим здоровьем себя и своих близких! Например, в 27-й серии («Воображаемая подруга») Шаталин и Вика ведут Ксюшу (Ирина Андреева) к психологу, потому что девочке не хватает общения со сверстниками и она дружит с выдуманной подругой. Позднее к специалисту пойдет и сама Вика, чтобы решить проблемы с гиперопекающей матерью (Любовь Полищук) или, например, справиться с приступами ревности по отношению к Максиму. Правда, в итоге Максим и сам начинает ревновать Вику, но это уже совсем другая история.
За уроки того, как обращаться с хейтерами
Зрители сериала узнали всё о панчах еще до того, как это слово появилось в нашем обиходе, — благодаря постоянным перепалкам няни Вики и Жанны Аркадьевны (победа, разумеется, оставалась за первой). Бизнес-леди всегда старалась подколоть простоватую няню, а в итоге сама оставалась с носом. Прутковская не молчала и ставила завистницу на место! Вот пример одного из панчей няни Вики:
— Жанна, Жанна Ижевская. Ижевская. Через «ж».
— У Жанны Аркадьевны всегда всё через «ж».
Постепенно няне Вике удалось найти общий язык с Жанной Аркадьевной и даже в чем-то ей помогать. Например, в 37-й серии («Проект века») Вика даже на время становится Жанной Ижевской, чтобы убедить партнера инвестировать в постановку Шаталина. Потому что настоящая Жанна Ивановна нагрубила спонсору, не подозревая, кто это.
…и за уроки стиля
Бесконечные топики, цацки, каблуки и идеальная укладка — по образам Виктории Прутковской можно писать энциклопедию моды нулевых. Сейчас они выглядят особенно ностальгически: всевозможные мини, гламур, принты и буйство красок. На фоне сдержанного кэжуала остальных героев образы няни Вики всегда была глотком свежего воздуха. Даже в тот момент сериала, когда Максим Шаталин преображает няню, превращая ее в леди, Вика все равно не изменяет себе и возвращается к комфортному стилю.
За семейный уют
В дом Шаталиных было приятно возвращаться на протяжении всего сериала — все семь сезонов, или 173 серии. И уют этот создавала в большинстве случаев няня Вика (разумеется, в этом есть и заслуга дворецкого Константина, которого сыграл Борис Смолкин). Няня помогала вверенным ей детям: скрывала Машиных (Екатерина Дубакина) ухажеров от папы, поддерживала Дениса (Павел Сердюк), играла с Ксюшей. Нужна была и самому Максу Шаталину, да даже Жанне Аркадьевне.
И напоследок напоминаем для тех, кто недосмотрел или забыл, чем кончился седьмой сезон, где действие развивается после свадьбы Максима и Вики. В финальной серии Вика переживает, что не может забеременеть, и Макс везет ее на горнолыжный курорт. Там Шаталин должен был произвести впечатление на премьер-министра России, но в итоге сам оплошал, и положение исправляла няня Вика. Параллельно Максим пытался научить Вику кататься на лыжах, из-за чего оба застряли в снегу. Заканчивается все хеппи-эндом: Вика узнает, что у них будет ребенок, и спешит рассказать об этом Максиму.
Автор: Никита Демченко
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