«30 сребреников» Алекса де ла Иглесиа: латинская теледрама в аду

На HBO Max — продолжение большого телепроекта одного из самых эксцентричных современных хоррормейкеров. Иглесиа, автор гомерически смешных культовых фильмов 1990-х («Операция „Мутанты“», «День зверя» и «Пердита Дуранго»), за последние 20 лет он успел снять и док про Месси, и кучу черных комедий (четыре из них — «Ведьмы из Сугаррамурди», «Убойный огонек», «Дикую историю» и «Венецияфрению» — можно посмотреть в Плюсе). О том, почему не стоит пропускать его уморительной и изобретательной истории о заговоре сатанистов из Ватикана, рассказывает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Тридцать монеток, заработанных Иудой, спустя два тысячелетия оказываются главной валютой нового мирового порядка, который пытаются установить слуги Сатаны, могущественная фракция внутри католической церкви. Когда коронация антипапы, устроенная в испанском городке Педраса, проваливается, монеты, с таким трудом собранные сатанистами, вновь разлетаются по всему свету.

Проект европейского HBO, придуманный и поставленный испанским хоррор-анархистом Алексом де ла Иглесиа, — один из самых кровавых, веселых и развлекательных сериалов последнего времени. Первый сезон, вышедший три года назад, представил изумленной публике дичайший микс из эзотерического палпа, классического хоррора и мыльной оперы: сельские интриги вперемешку с ватиканскими, боксер-экзорцист, лавкрафтианские чудовища, ожившие мертвецы и, конечно, Люцифер со знакомым лицом и осанкой соседа Паоло из «Друзей». Стартовавший в конце октября на HBO Max второй сезон держит марку: все то же самое плюс Пол Джаматти!

Впрочем, не совсем то же самое. Продолжение, как часто бывает, выглядит куда масштабнее: если раньше 90% действия приходилось на провинциальную Педрасу — средневековое поселение в Сеговии, обнесенное живописной крепостной стеной, — то теперь нам раз в 10 минут показывают новый город с высоты птичьего полета, как в каком-нибудь «Бонде»: Рим, Мадрид, Нью-Йорк, Ницца, Мехико. И главная новая локация — ад. Преисподняя, кому интересно, выглядит как Версаль, только вместо смотрителей зубастые монстры, а вместо экскурсии — вечные муки. Именно там начинает сезон отец Вергара (Эдуард Фернандес), священник с темным прошлым и хорошей правой, в эффектном прыжке помешавший воцарению своего бывшего товарища кардинала Санторо (Маноло Соло) на богопротивном престоле. И там же в клетке сидит ветеринар Елена (Меган Монтанер), одновременно она лежит в коме в госпитале, а у ее постели дежурит влюбленный экс-мэр Педрасы, а нынче грузчик Пако (Мигель Анхель Сильвестре).

Значительная часть населения Педрасы сидит в психушке. Антонио — деревенский идиот, он же пророк — и деревенский полицейский сержант Лагунас свили гнездо в гигантской ветряной турбине и прислушиваются к мировым новостям (Беларусь, сообщают, воюет с Польшей). Мерче (Макарена Гомес), жена Пако, от обиды перешедшая на сторону зла, стремительно делает там карьеру; она — чем дальше, тем увереннее — самый восхитительный персонаж «Сребреников». В третьей серии Мерче, например, в одиночку ставит на место мексиканский наркокартель во главе с кардиналом, которого играет брат Хавьера Бардема.

Макарена Гомес

Важных новых героев совсем немного. Во-первых, Харука (Найва Нимри), ведущая готического видеоблога, которая приезжает в Педрасу делать репортаж и вскоре объединяется с мадридской полицейской (Нурия Гонсалес), загипнотизированной в первом сезоне. И, во-вторых, собственно персонаж Пола Джаматти по имени Кристиан Барброу — миллиардер, глава секты (в ней «состоит пол-Голливуда») и человек, которого боится даже дьявол (Козимо Фуско). В первых сериях Джаматти появляется гомеопатически, но так явно будет не всегда.

С выходом действия на международный уровень какую-то часть своего обаяния «Сребреники», пожалуй, потеряли. В первом сезоне комический эффект во многом был завязан на столкновении масштабов: в соседних кадрах герои муторно открывали мини-отель и участвовали в апокалиптической битве добра со злом. Теперь этого комьюнити-театра почти не осталось.

С другой стороны, сериал еще прибавил в зрелищности, и странно на это жаловаться. Злосчастные сребреники из абстрактной ценности превратились в очень конкретное оружие (у кого их больше, тот и побеждает). Иглесиа, начинавший как художник комиксов, не стесняется популизма, не боится быть глупым, не сдерживает свое гротескное чувство юмора и пугает тоже от души. Одна педрасовская ведьма чего стоит (она не успокаивается и во втором сезоне). Испанец с удовольствием цитирует классику: проезд сержанта Лагунаса среди турбин пародирует начало «Сияния», пациенты зловещей психбольницы скандируют «Одна из нас!», как в «Уродцах» Тода Браунинга, в оформлении ада откровенно использованы образы из Гильермо дель Торо и «Восставшего из ада».

Эдуард Фернандес

Но цитаты цитатами, а оригинальности в «30 сребрениках» больше, чем во всей нетфликсовской хоррор-линейке за год; этот монстр Франкенштейна, собранный из лоскутков разных полумертвых произведений и канонов, получился ни на что не похожим, полнокровным и прежде всего безусловно живым.