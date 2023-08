Барби носит Prada! Разбираем все наряды Марго Робби в промотуре

Блистательный Барби-тур прервался на пике: начавшаяся в США забастовка актеров не позволила Марго появиться на уже запланированных пресс-мероприятиях в Париже, Берлине и Нью-Йорке. Но ее состоявшиеся Барби-выходы однозначно войдут в киномодную историю. Мало какой актерский промотур был настолько продуман и наполнен оммажами к первоисточнику.

Автор: Катерина Крупнова

