Барби носит Prada! Разбираем все наряды Марго Робби в промотуре

С 1959 года, когда Рут Хэндлер, соосновательница компании Mattel, представила миру первую Барби, эта пластмассовая модница сменила бесчисленное количество нарядов и профессий. В гардеробе Барби, которая за прошедшие десятилетия успела побывать и балериной, и врачом, и астронавтом, и кандидатом в президенты, аутфиты total pink чередовались с роскошными нарядами, созданными в коллаборации с известными модными брендами. На протяжении 36 лет (с 1963 по 1999 год) бессменным дизайнером Барби-одежды была Кэрол Спенсер, выпустившая книгу «Одевая Barbie». По словам Спенсер, куклы Barbie отражали исторические события. Ее самым любимым десятилетием стали 1960-е, когда эпоха haute couture и тяжелого люкса Dior и Balenciaga сменилась мощным молодежным движением и смелыми нарядами в духе Мэри Куант. При этом дизайнер признается, что стиль Barbie никогда не был авангардным, поскольку должен был оставаться понятным ребенку.