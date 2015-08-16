Барби носит Prada! Разбираем все наряды Марго Робби в промотуре

Частью беспрецедентной маркетинговой кампании фильма «Барби» стали и безупречные Барби-луки Марго Робби во время мирового пресс-тура. Стилист актрисы Эндрю Мукамал проделал грандиозную работу: каждый образ отсылает либо к одной из этапных моделей самой популярной куклы в мире, либо передает привет винтажным кутюрным коллекциям прошлых лет, соответствующим розовой Барби-эстетике. Историк кинокостюма Катерина Крупнова разбирает все звездные выходы кукольно-красивой Робби и рассказывает, как Барби связана с миром моды и чем примечательны ее наряды.
Самая модная кукла в истории
С 1959 года, когда Рут Хэндлер, соосновательница компании Mattel, представила миру первую Барби, эта пластмассовая модница сменила бесчисленное количество нарядов и профессий. В гардеробе Барби, которая за прошедшие десятилетия успела побывать и балериной, и врачом, и астронавтом, и кандидатом в президенты, аутфиты total pink чередовались с роскошными нарядами, созданными в коллаборации с известными модными брендами. На протяжении 36 лет (с 1963 по 1999 год) бессменным дизайнером Барби-одежды была Кэрол Спенсер, выпустившая книгу «Одевая Barbie». По словам Спенсер, куклы Barbie отражали исторические события. Ее самым любимым десятилетием стали 1960-е, когда эпоха haute couture и тяжелого люкса Dior и Balenciaga сменилась мощным молодежным движением и смелыми нарядами в духе Мэри Куант. При этом дизайнер признается, что стиль Barbie никогда не был авангардным, поскольку должен был оставаться понятным ребенку.
Влияние Барби-эстетики на мировую моду невозможно переоценить. Так, в 2015 году Джереми Скотт, креативный директор Moschino, выпустил вдохновленную кукольным гламуром капсульную коллекцию для женщин, а продукцию Mattel пополнили куклы, одетые в фирменные вещи бренда (футболка со слоганом, бомбер из искусственной кожи, легинсы из трикотажной сетки, кожаные сумки, массивная бижутерия под золото и прочее).
В 2017 году в честь выхода второй капсульной коллекции Tommy Hilfiger, которую представляла Джиджи Хадид, Mattel решила создать Барби с внешностью знаменитой модели, демонстрирующей новинки популярного бренда.
В январе 2022 года Balmain выпустил в коллаборации c Mattel лимитированную инклюзивную и гендерно-нейтральную коллекцию, выдержанную в розовых оттенках широкого спектра и отсылающую к жизнерадостной и радужной вселенной Барби.
А уж сколько модных коллабораций увидело свет в этом году в связи с выходом фильма «Барби» (от Zara до Aldo)! Массовые ретейлеры решили подарить всем желающим возможность одеться в стиле куклы, которая для многих девочек долгое время была настоящей ролевой моделью и образцом для подражания.
Марго-Барби шагает по планете
25 апреля
Марго Робби в Prada
25 апреля Марго Робби официально открыла марафон своих Барби-образов, появившись на CinemaCon в Лас-Вегасе в ансамбле Prada из кроп-топа и мини-юбки в розово-белую клетку. Дополнили аутфит розовые туфли Christian Louboutin, анклет Chanel и серьги в форме сердца Jessica McCormack. Некоторую акцентную дерзость наряду придал черный зигзаг на топе. Также на отдельных кадрах образ дополняли летнее пальто в тон и розовая сумка Prada.
Такой принт стилист Эндрю Мукамал выбрал неслучайно. Розовая клетка виши появилась в гардеробе Барби еще в 1973 году, когда была выпущена кукла Quick Curl — «Быстрые кудри» (в набор входили две расчески и щипцы, с помощью которых можно было накрутить кукольные локоны). А в самом фильме «Барби» главная героиня как минимум дважды надевает наряды с этим принтом — дневное платье в стиле New Look (частичный оммаж свадебному образу Брижит Бардо, которая сделала этот принт, ранее использовавшийся исключительно для скатертей и занавесок, популярным среди модниц всего мира) и пляжный аутфит с шляпой.
Многие сразу нашли в этом стилистическом решении еще и отсылку к костюму Дороти из голливудской классики «Волшебник страны Оз» (1939). Правда, в легендарном мюзикле героиня Джуди Гарлэнд носит платье в бело-голубую клетку. Да и дорога в фильме Греты Гервиг, которая не раз признавалась, что вдохновлялась этим киношедевром, выложена не желтым, а розовым (что неудивительно) кирпичом. Однако внимательный зритель сразу разглядит, что в кинотеатре Барбиленда показывают именно «Волшебника страны Оз». Да и сюжетно обе истории близки: героини совершают путешествие, только если Дороти ураган переносит из реального Канзаса в волшебную страну, то Барби, наоборот, попадает из своего кукольного мира в мир людей.
24 июня
Марго Робби в Bottega Veneta
Для калифорнийской фотосессии с барбимобилем Марго Робби нарядилась в баблгамный ансамбль Bottega Veneta. Образ, который хоть и не отсылает к конкретному аутфиту Барби, но, кажется, является квинтэссенцией кукольного стиля, дополнили розовая мини-сумка Cabat премиального итальянского бренда и розовые мюли Manolo Blahnik, модель Jada.
25 июня
Марго Робби в Valentino
На фотоколле в Лос-Анджелесе образ Марго Робби в розовом мини-платье Valentino в белый горох был вдохновлен сразу двумя источниками. С одной стороны, это кукла Pink & Fabulous 2015 года (отсюда же и соответствующие аксессуары: белые лодочки Manolo Blahnik и желтая сумочка Valentino), c другой стороны, архивная коллекция Valentino 1993 года, где похожий наряд, только винного цвета, можно увидеть на нидерландской супермодели Карен Мюлдер, получившей прозвище Живая Барби. Не случайно в 1996 году Mattel даже выпустила куклу с ее лицом.
27 июня
Марго Робби в Chanel
Прилетев в родную Австралию, Марго Робби появилась в сиднейском аэропорту с практически игрушечным багажом в винтажном образе Chanel (розовый жакет в гусиную лапку идеально укладывается в модную Барби-концепцию), который демонстрировала на подиуме в 1996-м еще одна «живая Барби» — Клаудия Шиффер. В той резонансной коллекции великий Карл Лагерфельд, одев своих моделей в чиносы, эффектно поэкспериментировал с набиравшим обороты стилем business casual.
29 июня
Марго Робби в Moschino
На знаменитом сиднейском пляже Бонди Марго появилась в винтажном белом мини-платье с клубничками из коллекции Moschino весна-лето 2019 года. Курортный образ органично дополнили белые мюли Manohlo Blahnik, белая кожаная сумка Moschino на массивной золотой цепочке и очки в широкой белой оправе (частый атрибут Барби-выходов актрисы).
29 июня
Марго Робби в Hervé Léger
На фотоколле в Сиднее Марго блистала в черно-белом бандажном платье Hervé Léger — оммаже наряду самой первой Барби, выпущенной в 1959 году. Дизайн купальника с модным в то время принтом а-ля зебра разработала сама Рут Хэндлер (разумеется, в фильме зритель увидит в нем героиню Робби). Прическа, очки «кошачий глаз» Jacques Marie Mage, серьги-кольца Spinelli Kilcollin и черные босоножки Manolo Blahnik — все детали отсылают к легендарному оригиналу. Кстати, аналогичный купальник теперь представлен в специальной коллекции Zara.
30 июня
Марго Робби в Versace
Для встречи с сиднейскими фанатами Марго надела винтажный ансамбль Versace из коллекции осень-зима 1994 года, который впервые на подиуме продемонстрировала Кейт Мосс. Наряд из укороченного вязаного розового свитера и плиссированной юбки металлического оттенка в сочетании с сиреневыми носками и белыми туфлями на все 100 процентов соответствует ДНК стиля Барби. Этот аутфит стал каноническим для бренда, когда супермодели Надя Ауэрман, Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур предстали в его разных цветовых вариациях в объективе Ричарда Аведона для рекламной кампании Versace 1994 года.
Чуть позже в этот же день на вечеринку в честь выхода фильма, которая проходила в Музее современного искусства Сиднея, Марго снова надела винтаж от Atelier Versace (коллекция осень 1994 года). На этот раз выбор пал на декольтированное платье из блестящей сетки с расклешенной юбкой. В нем в свое время не менее ослепительно выглядела на подиуме муза Версаче Брэнди Киньонес, а затем и Клаудия Шиффер на вечеринке парижской Недели моды в октябре 1994 года. Образ Марго дополнили блестящие босоножки Christian Louboutin.
2 июля
Марго Робби в Atelier Versace
На премьере «Барби» в Сеуле Марго появилась сразу в двух образах Atelier Versace — дневном и вечернем, каждый из которых является буквальной репликой нарядов куклы Барби «Day to Night», выпущенной в 1985 году. Эта культовая модель воспевала сильную и успешную женщину, которая работает днем, но может себе позволить развлечься вечером. Поэтому логична и трансформация гардероба: из элегантного розового делового костюма с шляпой-канотье (декорированный стразами мобильный телефон — вишенка на торте этого образа бизнесвумен из 1980-х) в вечерний наряд из блестящего топа и воздушной юбки-пачки. Именно в последнем аутфите Марго, которой в тот день исполнилось 33 года, задувала свечку на именинном Барби-торте.
3 июля
Марго Робби в Moschino
На сеульскую пресс-конференцию Марго Робби пришла в винтажном наряде Moschino из знаменитой коллекции 2015 года, которую тогдашний креативный директор модного дома Джереми Скотт посвятил Барби. Изначально ансамбль из декорированных кристаллами кардигана, топа бра и мини-юбки был вдохновлен куклой Барби «Sparkling Pink», поступившей в продажу в 1964 году и перевыпущенной в 2009 году. С подиумного показа Марго перешла и стеганая сумка в виде сердца. Однако массивные босоножки на высокой платформе сменили более изящные мюли Manolo Blahnik, а шляпка-таблетка в стиле Джеки Кеннеди только добавила образу шестидесятнического шарма.
6 июля
Марго Робби в Balmain
На премьере фильма в Мехико Марго Робби появилась в розовом платье Balmain — точной реплике наряда Барби «Earring Magic» 1992 года выпуска. Серебряные украшения (серьги-подвески в форме звезд и сердец и аналогичный пояс-цепочка) — оммаж оригинальным кукольным украшениям, давшим название этой модели. По традиции образ дополнили розовые лодочки Manolo Blahnik.
7 июля
Марго Робби в Emilio Pucci
На фотоколле в Мехико Марго Робби в платье Emilio Pucci буквально оживила легендарную Барби образца 1992 года. Модель «Totally Hair» с экстремально длинными волосами была одной из самых продаваемых за всю историю Mattel, а сама Кэрол Спенсер признавалась в одном из интервью, что при создании наряда вдохновлялась как раз психоделическими принтами Emilio Pucci. Аксессуары разных оттенков розового — серьги-логотипы и сумочка Chanel, а также любимые лодочки Manolo Blahnik — органично дополняют яркий образ.
9 июля
Марго Робби в Schiaparelli
Пресытившись розовым, Марго и Эндрю Мукамал решили удивить публику на лос-анджелесской премьере «Барби». Актриса появилась на дорожке в черном сверкающем платье-бюстье Schiaparelli с тюлевым подолом, декорированным красной тканевой розой (ее креативный директор Schiaparelli Дэниэл Розберри раскрашивал вручную). Этот образ — оммаж знаменитой Барби «Solo in the Spotlight» (1960), ставшей одной из первых кукол, пополнивших коллекцию профессий. Это потом Барби была и ветеринаром, и пожарной, а в начале пути ей предлагались исключительно гламурные варианты а-ля балерина, модель или певица. Аксессуары (розовый платок, туфли с открытом носом Manolo Blahnik, высокие оперные перчатки, бриллиантовое ожерелье Lorraine Schwartz) один в один дублируют кукольный оригинал. Разве что стойки микрофона не хватает!
12 июля
Марго Робби в Vivienne Westwood
На лондонской премьере Марго воплощала гламурный стиль золотой эры Голливуда в роскошном пастельно-розовом вечернем наряде Vivienne Westwood, воссоздавшем образ куклы Барби «Enchanted Evening» (1960). Поскольку еще в 2007 году Вивьен Вествуд запретила использовать мех во всех своих линейках, Андреас Кронталер, вдовец недавно умершей легенды британской моды и креативный директор Vivienne Westwood, заменил меховое манто чем-то наподобие гофрированного воротника. Безупречный образ дополнили жемчужные украшения Assael, белые перчатки и отделанные кристаллами босоножки Christian Louboutin.
12 июля
Марго Робби в Dilara Findikoglu
На лондонский фотоколл, последовавший за премьерой «Барби», Марго Робби пришла в сногсшибательном алом мини-платье турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу. Этот образ был вдохновлен красным слитным купальником Барби «Brunette Bubble Cut» 1962 года выпуска. Такой выбор наряда также не был случаен, ведь к 50-летнему юбилею Барби Mattel перевыпустила эту модель, и в наборе к ней шло вечернее платье «Enchanted Evening», в реплике которого Марго блистала в этот же день.
Блистательный Барби-тур прервался на пике: начавшаяся в США забастовка актеров не позволила Марго появиться на уже запланированных пресс-мероприятиях в Париже, Берлине и Нью-Йорке. Но ее состоявшиеся Барби-выходы однозначно войдут в киномодную историю. Мало какой актерский промотур был настолько продуман и наполнен оммажами к первоисточнику.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Mattel, Amazon, ZCVA/Legion-Media, Los Angeles Times/Wikimedia Commons, GP/Star Max/GC Images, andrewmukamal/Instagram, Davide Maestri/WWD/Penske Media via Getty Images, Brandon Voight / BACKGRID, Foc Kan/WireImage/Getty Images, Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images, Carlos Tischler/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images, Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images, Gareth Cattermole/Getty Images, Christopher Polk/WWD via Getty Images, Antonio de Moraes Barros Filho / WireImage / Getty Images, Venturelli / WireImage / Getty Images, Randy Brooke / Getty Images for Tommy Hilfiger, © BALMAIN / BARBIE / MATTEL, ZARA, Barbie x ALDO, MEGA / GC Images / Getty Images, Gabe Ginsberg / Getty Images, Veronique DURRUTY / Gamma-Rapho via Getty Images, Keystone-France / Gamma-Rapho via Getty Images, Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images, Jon Kopaloff / Getty Images, Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images, ARNAL / PICOT / Gamma-Rapho via Getty Images, andrewmukamal / Instagram, RINDOFF-GARCIA / BESTIMAGE / Legion-Media, Pietro D’aprano / Getty Images, barbiethemovie / Instagram