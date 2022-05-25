Так все же Лиам Нисон или Лесли Нильсен? Вспоминаем, чем хорош «Голый пистолет»

Для российского зрителя особенно важен еще и ностальгически-акустический момент. «Голый пистолет» был дико популярен в видеосалонах перестроечного СССР, и тут нельзя не отметить яркую деталь для всех условных «детей эпохи видеокассет» — конгениальный перевод Алексея Михалёва. Одна его узнаваемая задорная интонация вызывала улыбку, а что уж говорить про блистательный текст порнографической книжонки или фразу «Это восторг» из сиквела. Впрочем, смотреть фильм можно и нужно как в переводе, так и без — на качестве юмора это никак не сказывается.

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Автор: Дмитрий Карпюк