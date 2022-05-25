Кинопоиск
Культовое кино

Так все же Лиам Нисон или Лесли Нильсен? Вспоминаем, чем хорош «Голый пистолет»

Обсудить0

В середине октября создатель «Гриффинов» Сет МакФарлейн предложил Лиаму Нисону сыграть главную роль в перезапуске «Голого пистолета». Сейчас сложно представить себе сурового героя боевиков в подобной роли, но как знать, может, это станет началом нового витка в его карьере. Во всяком случае, именно это случилось с Лесли Нильсеном. Кинопоиск вспоминает историю великой комедийной трилогии.

Чудом выживший и замотанный в бинты полицейский Нордберг (О. Джей Симпсон) лежит в больничной палате и с трудом пытается передать важную информацию своему коллеге, лейтенанту Фрэнку Дребину (Лесли Нильсен). Происходит примерно такой диалог: «Яхта… яхта…» — «Когда тебе станет лучше, мы обязательно поедем кататься на яхте», — невозмутимо отвечает Дребин. — «„Ай лав ю“ (название судна)». — «Я тоже тебя люблю». — «Наркотики…» — «Сестра, срочно сделайте ему укол». — «Героин…» — «Ну, я не могу так сразу его достать, нужно время».

На таком комическом недопонимании строится большинство диалогов комедии братьев Дэвида и Джерри Цукеров и Джима Абрахамса, где также хватает многочисленных издевательств над популярным кино и шуток ниже пояса. Но лицо фильма, безусловно, Лесли Нильсен. Канадский актер начал карьеру в Голливуде с фантастического хита «Запретная планета» 1956 года, где сыграл героического капитана космического корабля, но в дальнейшем осел на ролях второго плана и на телевидении. Попытка вернуться в большое кино случилась на дорогом фильме-катастрофе 1970-х «Приключение „Посейдона“» (впрочем, и там Нильсен сыграл второстепенного персонажа). Приблизительно в это же время три друга из городка Шорвуд в штате Висконсин — братья Цукер и Абрахамс, уже обкатавшие свои шутки в театральной труппе The Kentucky Fried Theater — приехали покорять Голливуд. После того как они написали своего рода американский «Монти Пайтон» — уморительную «Солянку по-кентуккийски», снятую Джоном Лэндисом, — на молодых людей вышли представители Paramount Pictures, которых очень заинтересовал их сценарий «Аэроплана».

«Аэроплан»

Пародия на популярный поджанр драмы про крушение самолета была вдохновлена экранизациями Артура Хейли (несколько частей «Аэропорта») и в особенности фильмом «Час Зеро!» 1957 года, который покорил Цукеров и Абрахамса своей стоеросовой серьезностью. Именно в таком ключе они и хотели выдержать свою комедию — без подмигиваний зрителям, сыгранной с максимальной невозмутимостью — и настояли на том, что должны снимать ее сами. А еще Цукеры буквально боролись за участие в проекте Лесли Нильсена, окончательно ушедшего в кино класса Б. Непрошибаемый доктор Рамек в его исполнении стал главным комическим козырем картины, где, кстати, высмеивались не только фильмы-катастрофы, но и «Лихорадка субботнего вечера», «Отсюда и в вечность» и другие хиты проката. «Аэроплан» вышел в 1980 году, при скромном бюджете в 3,5 млн долларов собрал солидную кассу в США и Канаде (83 миллиона) и был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)».

Бесподобный лейтенант полиции Лос-Анджелеса Фрэнк Дребин появился на свет два года спустя. На этот раз Цукеры и Абрахамс решили пародировать полицейские сериалы (в частности, «Команду М» с Ли Марвином) и развили ту самую взрывоопасную смесь абсурдистских гэгов и отсутствия взаимопонимания в диалогах. В «Полицейском отряде» туповатый Дребин держал неизменный покерфейс, парковал машину, постоянно во что-то врезаясь, и играючи разгадывал все дела, правда, обращаясь за помощью к всезнающему чистильщику обуви. Сериал закрылся всего лишь после шести серий — по словам студии Paramount, его требовалось смотреть слишком внимательно, чтобы уловить все шутки (к тому же Цукеры и Абрахамс категорически отказались от опции закадрового смеха). Как справедливо заметил создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг, сериал просто опередил время: в 1982 году среднестатистический зритель не поспевал за его темпом и плотностью гэгов. Впрочем, это не помешало «Полицейскому отряду» номинироваться на «Эмми» в категориях «Лучший комедийный актер» и «Лучший комедийный сценарий».

«Полицейский отряд!»
«Голый пистолет»

Через шесть лет герой «Отряда» триумфально вернулся на большие экраны в «Голом пистолете» Дэвида Цукера, куда создатели бережно перенесли некоторые приколы из сериала. С первой же сцены, где Дребин дерется в Бейруте с Аятоллой Хомейни и Ясиром Арафатом и стирает родимое пятно на лысине Михаила Горбачева, было очевидно, что фильм затыкает за пояс все комедии тех лет. Здесь лейтенант распутывает заговор, цель которого — убийство королевы Великобритании, и заодно находит женщину мечты, Джейн (Присцилла Пресли). И, что самое важное, вновь ведет себя совершенно серьезно в самых идиотских ситуациях — в этом его основное отличие, например, от отчаянно комикующего жандарма Луи де Фюнеса. Чудесные вступительные титры под музыку Айры Ньюборна, шутки над Джеймсом Бондом и фильмом «Взвод», вымышленный оперный певец Энрико Палаццо, браслет, сползший с руки на ногу, и, конечно, Лесли Нильсен, вызывающий смех одним своим невозмутимо глупым видом — неудивительно, что «Голый пистолет» считается одним из лучших слэпстиков всех времен и попадает во все возможные комедийные топы.

Два последовавших за ним сиквела оказались не хуже: во второй части, «Голый пистолет 2 ½: Запах страха», Дребин воссоединяется с бросившей его подружкой Джейн и борется с воротилами энергетических отраслей, а в третьем фильме, «Голый пистолет 33 ⅓: Последний выпад» (и единственном снятом не Дэвидом Цукером, хоть и по его сценарию и под его продюсерским патронажем), он внедряется в банду уголовника, которого наняли для теракта на церемонии премии «Оскар». Впоследствии Нильсен играл в нескольких комедиях братьев Цукер (пара частей «Очень страшного кино») и их соавтора по «Голому пистолету» Пэта Профта («Без вины виноватый»), но пиком его карьеры все же остался неунывающий болван-полицейский Дребин.

Сцена из первого фильма в озвучке Алексея Михалёва

Для российского зрителя особенно важен еще и ностальгически-акустический момент. «Голый пистолет» был дико популярен в видеосалонах перестроечного СССР, и тут нельзя не отметить яркую деталь для всех условных «детей эпохи видеокассет» — конгениальный перевод Алексея Михалёва. Одна его узнаваемая задорная интонация вызывала улыбку, а что уж говорить про блистательный текст порнографической книжонки или фразу «Это восторг» из сиквела. Впрочем, смотреть фильм можно и нужно как в переводе, так и без — на качестве юмора это никак не сказывается.

Купите «Голый пистолет» и его триквел в Магазине.

Автор: Дмитрий Карпюк

Обсудить
Две подруги застревают на заброшенной 600-метровой вышке в пустыне. Головокружительный триллер уже в подписке
В главных ролях:Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг
Режиссер:Скотт Манн
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Иногда они возвращаются: как многострадальная франшиза «Восставший из ада» задала тренд на боль и латекс
Культовое кино

Иногда они возвращаются: как многострадальная франшиза «Восставший из ада» задала тренд на боль и латекс

6 октября9
«Я ждал, что «Жидкое небо» станет культовым»: Слава Цукерман — о том, как иммигранты из СССР снимали в Нью-Йорке 80-х
Культовое кино

«Я ждал, что «Жидкое небо» станет культовым»: Слава Цукерман — о том, как иммигранты из СССР снимали в Нью-Йорке 80-х

22 августа5
«Один раз ровесника от греха подальше вывели с канонической „Греческой смоковницы“»: мемуары критиков о культуре видео в позднем СССР

«Один раз ровесника от греха подальше вывели с канонической „Греческой смоковницы“»: мемуары критиков о культуре видео в позднем СССР

25 мая6
«Проблемы были только с мухами над трупом жениха: они были вялые и сонные, плохо летали». Как Балабанов придумал и снял «Груз 200»
Культовое кино

«Проблемы были только с мухами над трупом жениха: они были вялые и сонные, плохо летали». Как Балабанов придумал и снял «Груз 200»

14 июня22

Главное сегодня

Драконы, замки и пустая глазница. Как делали графику к «Дому Дракона» (и что вышло не очень)

Сегодня1
Драконы, замки и пустая глазница. Как делали графику к «Дому Дракона» (и что вышло не очень)
Так все же Лиам Нисон или Лесли Нильсен? Вспоминаем, чем хорош «Голый пистолет»
Культовое кино

Так все же Лиам Нисон или Лесли Нильсен? Вспоминаем, чем хорош «Голый пистолет»

Сегодня5
«Пэрл»: бодрый румяный слэшер или повторение пройденного в «Х»?
Рецензия

«Пэрл»: бодрый румяный слэшер или повторение пройденного в «Х»?

Сегодня1
Кто такой Канг Завоеватель и о чем будет третий «Человек-муравей»?

Кто такой Канг Завоеватель и о чем будет третий «Человек-муравей»?

Сегодня7
Марина Степнова: «Общество не станет нормальным, пока мы не будем говорить о тех, кому тяжело»
Интервью

Марина Степнова: «Общество не станет нормальным, пока мы не будем говорить о тех, кому тяжело»

Сегодня4
Обсуждаем финал «Дома Дракона»

ПодкастОбсуждаем финал «Дома Дракона»

Сегодня0
Как авторы «Ходячих мертвецов» изучают природу человека в постапокалиптических условиях
Культовые сериалы

Как авторы «Ходячих мертвецов» изучают природу человека в постапокалиптических условиях

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации