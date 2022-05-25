Так все же Лиам Нисон или Лесли Нильсен? Вспоминаем, чем хорош «Голый пистолет»

В середине октября создатель «Гриффинов» Сет МакФарлейн предложил Лиаму Нисону сыграть главную роль в перезапуске «Голого пистолета». Сейчас сложно представить себе сурового героя боевиков в подобной роли, но как знать, может, это станет началом нового витка в его карьере. Во всяком случае, именно это случилось с Лесли Нильсеном. Кинопоиск вспоминает историю великой комедийной трилогии.
Чудом выживший и замотанный в бинты полицейский Нордберг (О. Джей Симпсон) лежит в больничной палате и с трудом пытается передать важную информацию своему коллеге, лейтенанту Фрэнку Дребину (Лесли Нильсен). Происходит примерно такой диалог: «Яхта… яхта…» — «Когда тебе станет лучше, мы обязательно поедем кататься на яхте», — невозмутимо отвечает Дребин. — «„Ай лав ю“ (название судна)». — «Я тоже тебя люблю». — «Наркотики…» — «Сестра, срочно сделайте ему укол». — «Героин…» — «Ну, я не могу так сразу его достать, нужно время».
На таком комическом недопонимании строится большинство диалогов комедии братьев Дэвида и Джерри Цукеров и Джима Абрахамса, где также хватает многочисленных издевательств над популярным кино и шуток ниже пояса. Но лицо фильма, безусловно, Лесли Нильсен. Канадский актер начал карьеру в Голливуде с фантастического хита «Запретная планета» 1956 года, где сыграл героического капитана космического корабля, но в дальнейшем осел на ролях второго плана и на телевидении. Попытка вернуться в большое кино случилась на дорогом фильме-катастрофе 1970-х «Приключение „Посейдона“» (впрочем, и там Нильсен сыграл второстепенного персонажа). Приблизительно в это же время три друга из городка Шорвуд в штате Висконсин — братья Цукер и Абрахамс, уже обкатавшие свои шутки в театральной труппе The Kentucky Fried Theater — приехали покорять Голливуд. После того как они написали своего рода американский «Монти Пайтон» — уморительную «Солянку по-кентуккийски», снятую Джоном Лэндисом, — на молодых людей вышли представители Paramount Pictures, которых очень заинтересовал их сценарий «Аэроплана».
Пародия на популярный поджанр драмы про крушение самолета была вдохновлена экранизациями Артура Хейли (несколько частей «Аэропорта») и в особенности фильмом «Час Зеро!» 1957 года, который покорил Цукеров и Абрахамса своей стоеросовой серьезностью. Именно в таком ключе они и хотели выдержать свою комедию — без подмигиваний зрителям, сыгранной с максимальной невозмутимостью — и настояли на том, что должны снимать ее сами. А еще Цукеры буквально боролись за участие в проекте Лесли Нильсена, окончательно ушедшего в кино класса Б. Непрошибаемый доктор Рамек в его исполнении стал главным комическим козырем картины, где, кстати, высмеивались не только фильмы-катастрофы, но и «Лихорадка субботнего вечера», «Отсюда и в вечность» и другие хиты проката. «Аэроплан» вышел в 1980 году, при скромном бюджете в 3,5 млн долларов собрал солидную кассу в США и Канаде (83 миллиона) и был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)».
Бесподобный лейтенант полиции Лос-Анджелеса Фрэнк Дребин появился на свет два года спустя. На этот раз Цукеры и Абрахамс решили пародировать полицейские сериалы (в частности, «Команду М» с Ли Марвином) и развили ту самую взрывоопасную смесь абсурдистских гэгов и отсутствия взаимопонимания в диалогах. В «Полицейском отряде» туповатый Дребин держал неизменный покерфейс, парковал машину, постоянно во что-то врезаясь, и играючи разгадывал все дела, правда, обращаясь за помощью к всезнающему чистильщику обуви. Сериал закрылся всего лишь после шести серий — по словам студии Paramount, его требовалось смотреть слишком внимательно, чтобы уловить все шутки (к тому же Цукеры и Абрахамс категорически отказались от опции закадрового смеха). Как справедливо заметил создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг, сериал просто опередил время: в 1982 году среднестатистический зритель не поспевал за его темпом и плотностью гэгов. Впрочем, это не помешало «Полицейскому отряду» номинироваться на «Эмми» в категориях «Лучший комедийный актер» и «Лучший комедийный сценарий».
Через шесть лет герой «Отряда» триумфально вернулся на большие экраны в «Голом пистолете» Дэвида Цукера, куда создатели бережно перенесли некоторые приколы из сериала. С первой же сцены, где Дребин дерется в Бейруте с Аятоллой Хомейни и Ясиром Арафатом и стирает родимое пятно на лысине Михаила Горбачева, было очевидно, что фильм затыкает за пояс все комедии тех лет. Здесь лейтенант распутывает заговор, цель которого — убийство королевы Великобритании, и заодно находит женщину мечты, Джейн (Присцилла Пресли). И, что самое важное, вновь ведет себя совершенно серьезно в самых идиотских ситуациях — в этом его основное отличие, например, от отчаянно комикующего жандарма Луи де Фюнеса. Чудесные вступительные титры под музыку Айры Ньюборна, шутки над Джеймсом Бондом и фильмом «Взвод», вымышленный оперный певец Энрико Палаццо, браслет, сползший с руки на ногу, и, конечно, Лесли Нильсен, вызывающий смех одним своим невозмутимо глупым видом — неудивительно, что «Голый пистолет» считается одним из лучших слэпстиков всех времен и попадает во все возможные комедийные топы.
Два последовавших за ним сиквела оказались не хуже: во второй части, «Голый пистолет 2 ½: Запах страха», Дребин воссоединяется с бросившей его подружкой Джейн и борется с воротилами энергетических отраслей, а в третьем фильме, «Голый пистолет 33 ⅓: Последний выпад» (и единственном снятом не Дэвидом Цукером, хоть и по его сценарию и под его продюсерским патронажем), он внедряется в банду уголовника, которого наняли для теракта на церемонии премии «Оскар». Впоследствии Нильсен играл в нескольких комедиях братьев Цукер (пара частей «Очень страшного кино») и их соавтора по «Голому пистолету» Пэта Профта («Без вины виноватый»), но пиком его карьеры все же остался неунывающий болван-полицейский Дребин.
Сцена из первого фильма в озвучке Алексея Михалёва
Для российского зрителя особенно важен еще и ностальгически-акустический момент. «Голый пистолет» был дико популярен в видеосалонах перестроечного СССР, и тут нельзя не отметить яркую деталь для всех условных «детей эпохи видеокассет» — конгениальный перевод Алексея Михалёва. Одна его узнаваемая задорная интонация вызывала улыбку, а что уж говорить про блистательный текст порнографической книжонки или фразу «Это восторг» из сиквела. Впрочем, смотреть фильм можно и нужно как в переводе, так и без — на качестве юмора это никак не сказывается.
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Автор: Дмитрий Карпюк