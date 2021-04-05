Конец эры Тринадцатой в «Докторе Кто»: за что мы любим и за что ругаем сезоны с первой женщиной-Доктором

Тринадцатый Доктор

Что можно точно сказать о Тринадцатой: ее ждали. Первый эпизод, «Женщина, упавшая на Землю», собрал у экранов аудиторию почти в 11 миллионов человек — лучший дебют нового Доктора в истории сериала. Критикам Тринадцатая тоже полюбилась. Общий вердикт на сайте Rotten Tomatoes: Джоди с легкостью воплотила лучшее в Докторе и доказала, что перемены могут быть во благо.

Какой же получилась Тринадцатая? На контрасте с хмурым, резким Двенадцатым в исполнении Питера Капальди Доктор Джоди улыбчивая, светлая, полная детского энтузиазма. Она легко сходится с людьми, хотя куда менее охотно открывается им, чем ее предшественники. Этот Доктор скорее пойдет решать серьезные проблемы в одиночку, чем подвергнет спутников опасности. Она долго ищет себя, пытается понять, что характерно для нее теперь, а что нет.

При этом смена гендера ее заботит мало. Доктор все еще предпочитает брюки, походя вспоминает о том, как была мужчиной, и периодически путается, в каком роде о себе говорить. Но мир вокруг нее не настолько свободен в восприятии гендера. То и дело за Доктора принимают не ее, а одного из ее спутников — Грэма, белого мужчину преклонного возраста.

За что ругаем

Дебютный сезон сослужил Тринадцатой не слишком хорошую службу. Сразу в нескольких историях Доктор вынуждена не менять сложившийся порядок вещей, а наоборот, поддерживать статус-кво. Со стороны первой женщины-Доктора эта пассивность смотрится как плохой стереотип. В последующих сезонах, впрочем, ситуация выправляется.

За что любим

Как сама Джоди говорила в интервью, ни для кого не сюрприз, что женщины могут быть отважными, смешными и увлеченными, но это редко находит отражение на ТВ. Тринадцатая — смелая, непосредственная, абсолютно не сексуализированная и самая умная в любой комнате, в которой окажется — стала крутым примером для фанаток по всему миру.