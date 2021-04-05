Конец эры Тринадцатой в «Докторе Кто»: за что мы любим и за что ругаем сезоны с первой женщиной-Доктором

23 октября выйдет специальный эпизод «Доктора Кто» в честь столетия BBC. Он станет последним для Тринадцатого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер, первой женщины в этой роли. Уходит с поста и шоураннер последних трех сезонов Крис Чибнелл. Под его руководством «Доктор Кто» бил рекорды высоких и низких рейтингов, пережил самый спорный реткон за всю историю шоу и, по слухам, чуть не был закрыт. Разбираем, чем хороша, чем плоха и чем в итоге запомнится эта неоднозначная эра культового сериала.
О чем сериал?
«Доктор Кто» — британский научно-фантастический сериал, идущий на канале BBC аж с 1963 года (с перерывом с 1989 по 2005 год). Главный герой, пришелец по имени Доктор, вместе со спутниками путешествует в пространстве и времени, сражаясь со злом и несправедливостью с помощью звуковой отвертки, смекалки и двух сердец. Его корабль ТАРДИС выглядит как полицейская будка середины XX века (подробнее о ТАРДИС и прочей мифологии сериала мы рассказывали здесь).
Долголетие шоу (26 сезонов классического сериала и еще 13 нового) во многом обусловлено способностью расы Доктора, Повелителей Времени, к регенерации. Каждый раз, когда Доктору грозит смерть, он может исцелиться, но при этом меняются его характер и внешность. Каждый новый облик Доктора также называется регенерацией. Их, не считая нескольких неучтенных воплощений, набралось к 2022 году целых тринадцать штук.
Кто такой Крис Чибнелл?
Крис Чибнелл заступил на пост шоураннера «Доктора Кто» c одиннадцатого сезона. К этому времени он успел написать для сериала несколько удачных эпизодов, побыть сопродюсером его спин-оффа «Торчвуд» и добиться международного успеха с детективной драмой «Убийство на пляже».
Прежде чем принять бразды правления «Доктором Кто», он согласовал с BBC несколько идей, которые, по его словам, лелеял с детства. Одной из них было взять на роль Доктора женщину — впервые за полувековую историю шоу. Что он и сделал, вручив отвертку Тринадцатого Доктора Джоди Уиттакер.
Тринадцатый Доктор
Что можно точно сказать о Тринадцатой: ее ждали. Первый эпизод, «Женщина, упавшая на Землю», собрал у экранов аудиторию почти в 11 миллионов человек — лучший дебют нового Доктора в истории сериала. Критикам Тринадцатая тоже полюбилась. Общий вердикт на сайте Rotten Tomatoes: Джоди с легкостью воплотила лучшее в Докторе и доказала, что перемены могут быть во благо.
Какой же получилась Тринадцатая? На контрасте с хмурым, резким Двенадцатым в исполнении Питера Капальди Доктор Джоди улыбчивая, светлая, полная детского энтузиазма. Она легко сходится с людьми, хотя куда менее охотно открывается им, чем ее предшественники. Этот Доктор скорее пойдет решать серьезные проблемы в одиночку, чем подвергнет спутников опасности. Она долго ищет себя, пытается понять, что характерно для нее теперь, а что нет.
При этом смена гендера ее заботит мало. Доктор все еще предпочитает брюки, походя вспоминает о том, как была мужчиной, и периодически путается, в каком роде о себе говорить. Но мир вокруг нее не настолько свободен в восприятии гендера. То и дело за Доктора принимают не ее, а одного из ее спутников — Грэма, белого мужчину преклонного возраста.
За что ругаем
Дебютный сезон сослужил Тринадцатой не слишком хорошую службу. Сразу в нескольких историях Доктор вынуждена не менять сложившийся порядок вещей, а наоборот, поддерживать статус-кво. Со стороны первой женщины-Доктора эта пассивность смотрится как плохой стереотип. В последующих сезонах, впрочем, ситуация выправляется.
За что любим
Как сама Джоди говорила в интервью, ни для кого не сюрприз, что женщины могут быть отважными, смешными и увлеченными, но это редко находит отражение на ТВ. Тринадцатая — смелая, непосредственная, абсолютно не сексуализированная и самая умная в любой комнате, в которой окажется — стала крутым примером для фанаток по всему миру.
Спутники нового Доктора
Впервые со времен старого сериала компанию Доктору составили трое спутников: юная стажерка полиции Яз, ее бывший одноклассник Райан и муж бабушки Райана, Грэм. Позднее ушедших Райана и Грэма заменяет работяга из Ливерпуля, Дэн. Имея в распоряжении такой большой состав персонажей, Чибнелл сделал осознанный акцент на разнообразии. Так, Яз — первая спутница-мусульманка, а Райан — первый спутник с нарушением двигательной координации.
В отличие от прошлых сезонов, в эре Тринадцатой спутники отходят на второй план. Их основное сюжетное предназначение — помогать Доктору, не слишком перетягивая внимание на себя.
За что ругаем
Традиционно, спутники Доктора — это те, с кем ассоциирует себя зритель. Но сложно ассоциировать себя с теми, кого ты почти не знаешь. «Перенаселенность» ТАРДИС привела к тому, что каждому из спутников досталось меньше экранного времени, и к концу дебютного сезона сложно отделаться от мысли, что ты едва с ними знаком. Меньше всех повезло Яз: получить хоть какое-то пространство для роста она смогла только в тринадцатом сезоне.
За что любим
В отличие от спутников предыдущих Докторов, которые часто становились вундервафлями — обретали сознание Повелителя Времени, возвращали на место Вселенную, распадались на множество копий, — спутники Тринадцатой остаются простыми людьми. И это по-своему подкупает.
11-й сезон
В одиннадцатом сезоне Чибнелл уходит от перегруженности внутренней мифологией прошлых сезонов в сторону доступности новому зрителю. Получается эдакий облегченный «Доктор Кто»: никаких старых монстров, никакого груза прошлого, только ТАРДИС, приключения и все пространство и время впереди.
За что ругаем
Этот сезон «Доктора Кто» становится чуть более пресным, в нем меньше странностей. Главный злодей сезона Тзим-Ша, в шутку прозванный Доктором Тим Шо, напугает разве что самых маленьких зрителей. В довершение слабый финал: «Битва на Ранскур Ав Колосе» — серия не ужасная, но проходная.
За что любим
Это отличная точка входа для новых фанатов, которые не хотят штудировать «Википедию».
Также стоит отметить триумфальное возвращение полноценных исторических серий, сразу две из которых, «Роза» и «Демоны Пенджаба», были номинированы на премию «Хьюго», высшую награду в области научной фантастики. Еще одно достижение сезона — «Оно забирает тебя», амбассадор странности и один из лучших эпизодов этой эры.
12-й сезон
После незамысловатого и доступного одиннадцатого сезона Чибнелл делает разворот на 180 градусов. Из всех углов на зрителя выпрыгивают старые враги и друзья Доктора: Мастер, киберлюди, джудуны, капитан Джек Харкнесс. Снова уничтожена родная планета Доктора Галлифрей, хотя ее только недавно откопали. И это даже не главное потрясение сезона, ведь в финале мы узнаем, что Доктор совсем не та, кем мы ее считали.
За что ругаем
Не очень понятно, зачем Чибнелл приманивал широкую публику, если уже сезон спустя планировал ее отпугнуть, беспощадно окунув в темные дебри канона.
Единогласное принятие со стороны фанатов тоже не случается: переписывание канона о происхождении Доктора становится, возможно, самым противоречивым решением за всю историю возрожденного сериала.
За что любим
Когда сериал только начинал свой путь, зритель понятия не имел, кто такой Доктор. Однако за последние полвека мы узнали о главном герое так много, что титульный вопрос почти утратил смысл. Своим ретконом Чибнеллу удается вернуть в него загадку.
Мастер в исполнении Саши Дхавана — одна из лучших находок эры. Исторические эпизоды все еще на высоте.
13-й сезон
Ковид поставил съемки тринадцатого сезона под угрозу. Был большой шанс, что единственным появлением Тринадцатой в эпоху пандемии останется трогательное обращение Джоди от лица Доктора в начале карантина. Но ценой компромиссов сезон все-таки удалось выпустить в свет. Объединенный общим названием «Поток», он выходит в новом формате: шесть глав, одна история. Неизвестная сила уничтожает все на своем пути, разрушая пространство и время. Сможет ли Доктор ее остановить?
За что ругаем
Попытка впихнуть события целого сезона в шесть серий изначально была обречена если не на провал, то на очень сомнительный итог. Слишком много персонажей, скомканные сюжетные линии и настолько сумбурное, туго нашпигованное действием повествование, что, моргнув, можно пропустить важный поворот и перестать понимать, что происходит на экране.
За что любим
При всех его недостатках хочется любить тринадцатый сезон просто за то, что он существует.
Новый спутник Дэн подкупает с первой серии, а Яз получает возможность раскрыться как более самостоятельный персонаж. Уделяется больше внимания динамике отношений Яз и Доктора, а в следующих за сезоном специальных эпизодах они даже впервые говорят о чувствах друг к другу (лучше поздно, чем никогда). Ну и, наконец, именно тринадцатый сезон дарит нам расу сердитых воинов-псов, защитников человечества. Спасибо ему за это!
Производство и продвижение
С началом эры Тринадцатого Доктора сменились не только шоураннер и исполнитель главной роли, но и вся команда, работающая над сериалом — от сценаристов и режиссеров до композитора и студии спецэффектов. Изменился и подход к продвижению сериала.
За что ругаем
Самым характерным признаком продвижения последних трех сезонов стала спойлерофобия, подчас параноидальная. Так, все, что Джон Бишоп мог рассказать о своем персонаже за два месяца до его появления, — это то, что Дэн работает штукатуром. Не тот факт, которым можно заинтересовать хоть кого-либо, кроме самих штукатуров.
За что любим
Предшественники Чибнелла на посту шоураннера работали преимущественно с одними и теми же сценаристами. Чибнелл же привлек в «Доктора Кто» новые голоса, открыв публике целую плеяду талантливых авторов, таких как Мэлори Блэкман, Винэй Патель, Эд Име, Максин Эксли.
Новый подход к съемкам, к спецэффектам (от студии, делавшей эффекты к «Бегущему по лезвию 2049» и «Интерстеллару»), к музыке тоже оправдал себя: эта эра звучит и выглядит свежо.
Почему советуем посмотреть
Последний эпизод с Тринадцатым Доктором еще впереди, но уже сейчас можно сказать, чем запомнится ее эра: в первую очередь переменами — иногда к лучшему, иногда не очень.
В сезонах с Тринадцатой есть много того, за что их можно ругать, и немало того, за что стоит хвалить. Но советовать к просмотру их хочется даже не поэтому. А потому в общем-то, что это все та же история о чудном инопланетянине в будке, который борется с несправедливостью с помощью звуковой отвертки, смекалки и верных друзей.
Как сам Доктор, регенерируя, меняется, но всегда остается собой, так и сериал, изменившись, смог сохранить в себе сердце — два сердца — истории, которую мы так любим. И это, пожалуй, главное.
Автор: Ольга Макашёва
Фото: Jeff Gilbert / Legion-Media