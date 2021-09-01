Расселл Т. Дэвис возвращается в «Доктора Кто». Почему это важно?

На прошлой неделе случился, вероятно, поворотный момент в истории британского сериала «Доктор Кто». Компания BBC объявила, что сценарист и продюсер Расселл Т. Дэвис, стоявший у истоков возрождения сериала в середине нулевых, вновь встанет у руля проекта. Рассказываем, что может случиться с «Доктором» после его возвращения.

Что такое «Доктор Кто» и почему его так любят

Это научно-фантастический сериал, стартовавший в 1963-м и ставший важнейшей составляющей британской поп-культуры. Главный герой — инопланетянин из расы Повелителей Времени, зовущий себя Доктором. Это не имя, а своего рода титул, обещание «никогда не быть злодеем или трусом, никогда не сдаваться, никогда не отступать». Доктор путешествует сквозь время и пространство на живом космическом корабле ТАРДИС (Time And Relative Dimensions In Space — «Время и параллельные измерения в космосе»). ТАРДИС других Повелителей Времени могут маскироваться и принимать какую угодно форму, но ТАРДИС Доктора навсегда застряла в форме британской полицейской будки образца 1960-х. Вместе с Доктором практически всегда путешествуют спутники — люди и представители других рас, которые составляют герою компанию, но потом покидают ТАРДИС. Важнейшим трюком, который помог телесаге развиваться столько лет, стала регенерация Доктора: умерев от старости или ранений, Доктор перевоплощается в новую личность. Благодаря этому его играли разные актеры. В первой итерации сериала это были Уильям Хартнелл, Патрик Тротон, Джон Пертуи, Том Бэйкер, Питер Дэвисон, Колин Бэйкер и Сильвестр МакКой. Тогда, на Седьмом Докторе, сериал прервался, когда «Доктора Кто» закрыли из-за низких рейтингов в 1989 году. Восьмой Доктор появился в фильме 1996 года. Картину планировали сделать пилотом нового сезона, но она провалилась, так что проект заморозили.

Билли Пайпер и Дэвид Теннант

В 2003-м BBC Television объявила о начале съемок новых сезонов. Тогда в проект и пришел Расселл Т. Дэвис. Новым, уже Девятым Доктором стал Кристофер Экклстон, его спутницей — британская актриса Билли Пайпер. При Расселле Т. Дэвисе, или РТД, как его называют журналисты и фанаты, сериал закрепился в статусе международного феномена. Экклстон продержался на роли Доктора всего сезон. Его сменил Дэвид Теннант, который стал, вероятно, самым известным и популярным Доктором. С уходом из сериала Теннанта проект покинул и Дэвис, уступив бразды правления Стивену Моффату. Под руководством Моффата Доктора играли Мэтт Смит и Питер Капальди. После десятого сезона, вышедшего в 2017-м, и Моффат, и Капальди покинули сериал.

Тогда на пост шоураннера заступил текущий руководитель проекта Крис Чибнелл — сценарист и продюсер, который работал над сценариями проектов «Убийство на пляже», «Юнайтед», «Камелот», «Жизнь на Марсе», а также над «Торчвудом», спин-оффом «Доктора Кто». BBC и Чибнеллу предстояло решить серьезную проблему. «Доктор Кто» хоть и оставался популярным, но начал понемногу проседать в рейтингах. Это привело, пожалуй, к самому громкому кастинговому решению в истории сериала: роль Доктора получила женщина! Поначалу ход сработал, и пилотная серия с Джоди Уиттакер набрала почти 11 млн просмотров в Великобритании. Однако уже к финальным сериям одиннадцатого сезона просмотры упали до 6,7 миллиона, а конец двенадцатого установил антирекорд в 4,69 млн просмотров.

Как передадут управление проектом от Криса Чибнелла к Расселлу Т. Дэвису?

Джоди Уиттакер

В июле этого года стало известно, что Уиттакер и Чибнелл покидают сериал, а в конце сентября объявили, что шоураннером вновь станет Расселл Т. Дэвис. Среди фанатов это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы: на возвращение РТД практически никто не рассчитывал. Последним сезоном для нынешнего шоураннера Криса Чибнелла станет следующий, который стартует этой осенью, плюс к нему три специальных эпизода, запланированных на 2022 г. В них в последний раз сыграет и Джоди Уиттакер.

Первые эпизоды, выпущенные под руководством РТД, выйдут в 2023 году, когда «Доктору Кто» исполнится 60 лет. В заявлении BBC шоураннер рассказал, что безмерно рад снова работать над любимым проектом, но пока не может сказать, что случится с сериалом после его возвращения: «Впереди еще целый сезон с замечательной Джоди Уиттакер в роли Доктора и моим другом и героем Крисом Чибнеллом у руля, — сказал он. — Я пока что все еще зритель».

Что может означать назначение Дэвиса?

Возможно, оно значит, что студия не готова рисковать и отчаянно пытается вывести проект из пике. Также важно, что создатели шоу находятся под сильным давлением: многие фанаты оказались недовольны завершением двенадцатого сезона, переписавшим канон и мифологию «Доктора Кто», и теперь надеются, что РТД это изменит. К тому же зрители его любят, и именно при нем вышла большая часть лучших серий проекта.

Впрочем, Дэвис больше чем безопасный выбор: он по-настоящему выдающийся шоураннер и уже много раз доказал это в других проектах. Он работал над «Улицей коронации», «Близкими друзьями», «Бобом и Роуз» и «Казановой», а перезапустив «Доктора Кто», делал квир-трилогию «Огурец», «Банан» и «Тофу». Спустя несколько лет он вернулся на BBC, где писал сценарий к фильму «Сон в летнюю ночь» и участвовал в создании сериалов «Чрезвычайно английский скандал» и «Годы». Последний на данный момент проект Дэвиса — мини-сериал «Это грех» Channel 4, посвященный друзьям-геям, переживающим молодость на фоне эпидемии СПИДа в Лондоне 1980-х. Благодаря драматургии Дэвиса, режиссуре Питера Хора («Сорвиголова»), удачному кастингу и саундтреку сериал стал международном хитом, а Дэвис в очередной раз утвердился в статусе одного из лучших британских телесценаристов.

А кто может стать новым Доктором после возвращения РТД?

Олли Александр в сериале «Это грех»

Еще в июне появился слух, что главная роль может достаться фронтмену группы Years & Years Олли Александеру, звезде «Это грех», хотя сам актер и певец пока открещивается от слухов. Согласно прогнозам букмекеров, среди претендентов на роль также лидирует Олли Александер; следующие за ним варианты — Крис Маршалл, Микаэла Коэл и Майкл Шин. Также популярностью у букмекеров пользуется кандидатура Пола МакГанна, сыгравшего Доктора в том самом телефильме 1996 года.

Ранее букмекерские прогнозы за несколько дней до официального назначения угадали, что в роли Доктора снимутся Мэтт Смит и Питер Капальди. Ровно то же произошло с Джоди Уиттакер, которую официально утвердили в роли Доктора 16 июля 2017-го. Поэтому, чтобы узнать, кто станет Доктором у РТД, вероятно, стоит дождаться объявления даты анонса и ближе к ней сверяться с прогнозами букмекеров (например, на агрегаторе Oddschecker и британских букмекерских порталах).

Возможно, имя исполнителя главной роли в «Докторе» пока неизвестно даже самому Расселлу Т. Дэвису. Каким будет сериал после его возвращения — тоже неясно, но с учетом огромной любви сценариста к «Доктору Кто» и уровня его мастерства можно надеяться, что его возвращение станет шагом вперед для проекта.

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