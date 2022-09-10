«Андор»: сольный сериал агента повстанцев, похожий на «Бегущего по лезвию»

На Disney+ начался своеобразный приквел «Изгоя-один», посвященный Кассиану Андору — нуарному герою, сыгранному Диего Луной. Жанр его необычен для вселенной «Звездных войн»: по сути, это шпионский детектив.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Империя — это не только штурмовики в белоснежных доспехах, а Сопротивление не обязательно сеть обученных подпольщиков. В «Андоре» далекая-далекая галактика «Звездных войн» перестала быть площадкой для космического вестерна про борьбу черного и белого, к чему склонялись первые фильмы и последние сериалы, и нырнула в антиутопию — не менее опасный, но куда более сложно устроенный мир корпоративных интриг и классового противостояния.

Фильм «Изгой-один», в котором впервые появился Кассиан Андор, агент Альянса повстанцев в исполнении мексиканского актера Диего Луны, тоже стоит в каноне «Звездных войн» особняком — и просто как спин-офф, и благодаря своему чуть более взрослому, чем обычно, тону. Блокбастер, в конце которого все положительные герои погибают, — это, мягко говоря, не самое обычное явление, тем более для «Диснея». Что ж, теперь мы узнаем во всех подробностях, каким Кассиан парнем был, как он тропку звездную открыл и что привело его в памятные радиоактивные объятия Джин Эрсо на планете Скариф, превращенной в пепел «Звездой смерти».

События первого 12-серийного сезона «Андора» начинаются за пять лет до «Изгоя» и охватывают примерно год. Оставшиеся Кассиану четыре будут спрессованы во второй сезон. Шоураннер сериала — Тони Гилрой, соавтор «Изгоя», новичок на телевидении, но ветеран большого экрана, режиссер «Майкла Клейтона» и сценарист множества триллеров, в том числе четырех фильмов про Джейсона Борна. «Звездные войны» казались не самым очевидным поворотом в такой карьере, но Гилрой перенес во франшизу все свои любимые игрушки. Тут и коррупция спецслужб, и бесчеловечный капитализм, и бунт одиночки против системы.

Первые три серии, вышедшие на Disney+, — фактически пролог, растянутый на полтора часа, но о тоне и духе «Андора» можно понять уже многое. Начало отчетливо срисовано с «Бегущего по лезвию»: дождь льет как из ведра, в лужах отражается неон, герой, надвинув на глаза капюшон, направляется во второсортный бордель в поисках девушки — его, как он утверждает, сестры. Обмен агрессивными репликами с парой подвыпивших чоповцев заканчивается потасовкой в темном переулке и двумя трупами. Кассиан Андор становится беглецом от правосудия.

Дело происходит на планетах, которыми формально управляет Империя, но де-факто — корпорация под названием «Приокс-Морлана» и ее служба безопасности. Последняя представлена неопытным, но ретивым офицером Карном (Кайл Соллер), который решает во что бы то ни стало поймать убийцу, когда его начальник склонен положить дело под сукно. Ясно, что в «Андоре» много внимания будет уделено условному противнику — моральным компромиссам и людоедским убеждениям рядовых наймитов Империи. Это может быть менее эффектно, чем страдания молодого Вейдера, зато куда более жизненно.

Кайл Соллер

Кассиан пока никак не связан с повстанцами, он мелкий жулик, ворующий приборы с имперских кораблей, не возвращающий долги и, кажется, не очень щепетильный в личной жизни. В его ближайшем окружении — красивая девушка Бикс, механик со связями (Адриа Архона), пожилая приемная мать Маарва (Фиона Шоу) и, куда без этого, разговорчивый дроид (пока не тот, который полюбился всем в «Изгое»). Детали прошлого, проясняющие отношения с Маарвой и обиду на Империю, постепенно приоткрываются во флешбэках из ранней юности Кассиана.

«Андор» разгоняется неторопливо, представляя персонажей и окружающий их мир, но с третьей серии уже начинается полноценный экшен: на планету прибывает Стеллан Скарсгард с крашеными волосами, и вскоре он введет Кассиана в мир партизанской борьбы и высоких ставок. Из знакомых персонажей в дальнейшем стоит ожидать сенатора-повстанца Мон Мотму и — как минимум коротко — радикала Сола Герреру (их сыграют, как и в «Изгое», Женевьев О’Рейли и Форест Уитакер соответственно).

Фантастический элемент здесь не то чтобы вовсе вынесен за скобки, но оттеснен на второй план, в область быта и декораций, к слову, замечательно обшарпанных. Персонажи, например, летают на чем-то вроде советского трамвая (авторы гордятся тем, что не использовали специальную супервидеостену, как их коллеги по «Мандалорцу» и другим сериалам Lucasfilm, а снимали по старинке, в том числе на шотландской натуре). Это история не про волшебную Силу одиночек, а про коллективную волю, которая противостоит авторитарной власти, пока не подоспели джедаи.

За Кассианом Андором хочется следить, потому что в нем есть знак вопроса. Луна делает его достаточно обаятельным, чтобы зритель мог ему сопереживать, но мы никогда точно не знаем, что у него на уме и где проходят его красные линии. В «Изгое» он начал с того, что пристрелил собственного осведомителя, и здесь старт примерно такой же. Перед Кассианом большой путь: пока мало что выдает в нем человека, который пожертвует собой ради планов «Звезды смерти». И, кажется, это тот случай (внимание Оби-Вану Кеноби и Бобе Фетту), когда знание точки назначения делает путешествие даже более интригующим.