Быстрее в прокат! 7 неочевидных хитов года, которые необходимы российским кинотеатрам

Лидеры мирового проката каждый год остаются неизменными: дорогостоящие голливудские блокбастеры со звездами первой величины («Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом), очередные сиквелы Marvel («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») и продолжения популярных анимационных франшиз («Миньоны: Грювитация»). Кинопоиск предлагает обратить внимание на менее очевидные хиты 2022-го, которые показывают неплохие успехи в зарубежном прокате или были особо отмечены критиками, но так и не доехали до России.

Болливуд отвечает Marvel и DC созданием собственной киновселенной — Astraverse. Действие разворачивается в современном Мумбаи. Диджей Шива (Ранбир Капур) и его возлюбленная Иша (Алиа Бхатт) эффективно противостоят злодеям, которые хотят заполучить Брахмастру — мощное сверхъестественное оружие, описанное в древнеиндийских эпосах. В этом Шиве поможет магический дар огня. Подробнее о фильме мы уже писали. Первый фильм трилогии «Брахмастра» вышел в прокат 8 сентября и собрал 38 млн долларов (то есть 50-миллионный бюджет пока еще не отбил), но в последние две недели лидирует в международном прокате. Потенциал у новой франшизы неплохой; красочные спецэффекты изящно сочетаются с сюжетами «Рамаяны» и «Махабхараты».

Исторический фемэпос, действие разворачивается в западноафриканском королевстве Дагомея в начале XIX века. Агоджи (или же дагомейские амазонки) во главе с генералом Наниской (Виола Дэвис) возвращают женщин, похищенных рабовладельцами из империи Ойо. Это событие грозит перетечь в войну, и дагомейский король Гезо (Джон Бойега) поручает Наниске и ее боевой приятельнице Изоги (Лашана Линч) обучить новое поколение воинов. «Женщина-король» наверняка будет представлена на «Оскаре»: на Rotten Tomatoes у нее убедительные 94%, критики хвалят ее за постановку боев и мощную актерскую работу Дэвис.

Китайский комедийный боевик, адаптация японского фильма «Волшебный час». Начинающий актер Вэй Чэнгун (Вэй Сян) получает предложение сыграть роль киллера Карла в предстоящем криминальном фильме и максимально вживается в роль. Но он даже не подозревает, что гангстер по имени мистер Харви (Чэнь Минхао) уже давно мечтает поймать этого таинственного наемного убийцу, который пытался совершить на него покушение. В американских рецензиях (их удивительно мало!) фильм режиссера-дебютанта сравнивают с фильмами Джона Ву и циничными комедиями братьев Коэн. «Слишком крут для убийства» уже собрал в международном прокате 217 млн долларов — это второй по величине китайский хит 2022-го. Обгоняет его только военный эпик «Битва на озере 2», который, кстати, выходит в российский прокат уже 6 октября.

Южноготический триллер по мотивам одноименного бестселлера Делии Оуэнс. Кия Кларк (Дэйзи Эдгар-Джонс) выросла в болотистой глуши Северной Каролины в неблагополучной семье. Она сближается с несколькими людьми — натуралистом Тейтом Уокером (Тейлор Джон Смит) и пижоном Чейзом Эндрюсом (Харрис Дикинсон). Вскоре один из ее приятелей окажется мертв, и подозрения падут на Кию. «Там, где раки поют» — один из самых популярных американских триллеров этого года, который, несмотря на сдержанные оценки критиков (33% на Rotten Tomatoes), собрал в прокате внушительные 126 млн долларов.

Новая документалка про культового музыканта, который постоянно менял свои сценические образы. Премьера состоялась на Каннском фестивале в 2022 году — критики остались в восторге. Это первый фильм, который одобрили наследники Дэвида Боуи, а музыкальным продюсером выступил Тони Висконти, который работал вместе с Боуи над десятком альбомов. Moonage Daydream может похвастаться впечатляющим визуальным рядом — это вовсе не скучный док с говорящими головами. В ход идут концертные записи, интервью и ранее не изданные видео из архивов музыканта, которые пропущены через яркие цветофильтры и сюрреалистичный монтаж. Не случайно, что в американском прокате его показывают именно в IMAX. Снял фильм Бретт Морген, автор известного дока «Кобейн: Чертов монтаж».

Еще один китайский хит, собравший в мировом прокате 211 млн долларов. 20-летний парень Цзин Хао (Джексон И) живет со своей младшей сестрой Цзин Тонг (Чэнь Халин). Девочке необходима дорогостоящая операция, поэтому Хао погружается в подпольный преступный мир. Судя по всему, это довольно бодрый криминальный триллер с убедительными актерскими работами. Увы, англоязычных отзывов и рецензий на «Хороший вид» нет, поскольку за пределами Китая он получил лишь ограниченный прокат в Австралии и Новой Зеландии.

Режиссер культовых инди-хорроров Тай Уэст («Тайны старого отеля») и компания А24 создали новую киновселенную. Весной 2022-го Уэст выпустил фильм «Х» — ретрослэшер в духе «Техасской резни бензопилой» про съемочную команду порнофильма, которая в 1979 году сталкивается со странными техасскими пенсионерами. А еще втайне снял приквел под названием «Пэрл» (премьера состоялась на Венецианском кинофестивале) про сексуально фрустрированную молодую фермершу (ее сыграла Миа Гот, исполнившая в «Х» сразу две роли). Критики остались в восторге, скромный бюджет в миллион долларов немедленно отбился в прокате (фильм уже собрал 3,5 миллиона). Уэст уже готовит третий фильм франшизы. Слэшер «Максин» станет сиквелом «Х» и расскажет, как сложилась судьба одноименной героини (снова Миа Гот!) после чудовищной резни в Техасе.