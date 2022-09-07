Время мелодрам

Главным релизом последних двух недель в России стало фэнтези «Три тысячи лет желаний». Фильм с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой заработал на старте 43 млн рублей, решительно обойдя «Всё везде и сразу» (26 млн рублей) — еще один независимый-хит этого года с яркой сказочно-фантастической линией. Во второй уик-энд проката картина Джорджа Миллера пережила минимальное падение аудитории (-6,1%), а ее суммарный бокс-офис достиг 104 млн рублей. Финальные сборы «Всё везде и сразу» (131 млн рублей) останутся позади уже на этой неделе.

Самым кассовым зарубежным игровым релизом, вышедшим в России после 24 февраля, стала мелодрама «После. Долго и счастливо». За четыре недели фильм заработал 165 млн рублей. Двумя неделями ранее мы предполагали, что очередная часть франшизы, основанной на бестселлерах Анны Тодд, сможет собрать 200 млн рублей. Однако этот прогноз оказался слишком оптимистичным: итоговая касса «Долго и счастливо» будет близка к сборам первой части, выходившей в 2019 году (189 млн рублей).

Стоит отметить, что для «Трех тысяч лет желаний» наша страна стала самой кассовой зарубежной территорией. «После» же больше всего заработал в Германии (4,3 млн долларов), Россия тут на втором месте.

Ромком против семейного кино

А вот прокатные результаты комедии «Ирония судьбы в Голливуде» ничем нас не удивили. Ремейк классической картины Эльдара Рязанова, снятый Марюсом Вайсбергом в США, за две недели заработал 26 млн рублей. В начале этого года аналогичный фильм, ромком «Первый встречный», зарабатывал в полтора раза больше (38 млн рублей) только за стартовый уик-энд.

Довольно успешно для своего сегмента идет прокат спортивной драмы «Начать сначала». Семейный фильм о главном тренере сборной страны по регби, который возвращается в родной город тренировать детскую команду, за две недели заработал 35 млн рублей. Для сравнения: сборы фильма-аналога «Команда мечты», выходившего в 2019-м, составили 19 млн рублей.

Фантастический семейный проект «Календарь ма(й)я», возглавивший российский бокс-офис в начале сентября, за четыре недели проката заработал только 85 млн рублей. Преодолеть планку в 100 млн рублей этому проекту, похоже, не суждено.

Стабильный ужас

Аудитория фильмов ужасов продолжает ходить в кинотеатры с прежним энтузиазмом. Об этом говорят сборы четвертой части франшизы «Джиперс Криперс», вышедшей в российский прокат. 33 млн рублей — лучший старт года в сегменте независимых хорроров. Предыдущая часть франшизы в 2017 году собрала 34 млн рублей за все время проката. При этом в 2022-м еще ни одному инди-ужастику не удалось преодолеть гроссмейстерскую планку в 100 млн рублей, и, судя по неважному сарафану, «Джиперс Криперс» это тоже не по силам.

Индийский блокбастер на вершине мира

Самой кассовой новинкой мирового проката в минувшие две недели стал индийский супергеройский экшен «Брахмастра, часть 1: Шива». Общие сборы фильма составляют 41 млн долларов. Из них на Индию приходится 30,6 млн долларов, на США — 6,7 млн долларов. Подробнее читайте про феномен этой картины тут.

Другой заметной новинкой международного проката стала романтическая комедия «Билет в рай». Фильм с Джулией Робертс и Джорджем Клуни вышел в 46 странах и заработал 14,8 млн долларов. В США старт картины запланирован на конец октября.

Женщины и варвары

В американском прокате на минувшей неделе лидировал фильм «Женщина-король». Костюмный экшен с Виолой Дэвис в главной роли стартовал с 19 млн долларов (у похожих «Взрывной блондинки» и «Красного воробья» начальные сборы были 18,3 миллиона и 16,9 миллиона соответственно. Фильм о воительницах из африканской страны Дагомеи, существовавшей в XVII–XIX веках, сумел привлечь не самую типичную для этого жанра аудиторию — более половины билетов купили чернокожие женщины старше 35 лет. Судя по отзывам, они в восторге от картины: на CinemaScore у нее оценка A+, доля положительных оценок на сервисе PostTrack достигла 95%.

Лидер предыдущих выходных, хоррор «Варвар», заработал за две недели 21 млн долларов. Картина также получила статус сарафанного хита. Несмотря на более чем скромную рекламную кампанию, она обгоняет график фильма ужасов «Не дыши 2» (19,7 млн долларов на аналогичный период).

Также в США состоялась премьера фильма «Пэрл», скороспелого приквела хоррора «X». Этот релиз студии A24 стартовал с 3,1 млн долларов. С похожих цифр начинал «Род мужской» (3,3 млн долларов). А вот у «X» дела в марте этого года шли лучше — 4,3 млн долларов на старте.