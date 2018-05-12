Marvel по-болливудски. Чем интересен фильм про супергероя-диджея «Брахмастра, часть 1: Шива»?

9 сентября в международный прокат вышел индийский блокбастер «Брахмастра, часть 1: Шива» про диджея с суперсилами. Это болливудский ответ киновселенной Marvel с танцами и впечатляющей графикой. Рассказываем, каким он получился.

«Брахмастра» запланирована как трилогия и должна стать частью первой оригинальной киновселенной Болливуда — Astraverse (в индуизме астра — сверхъестественное оружие, с помощью которого можно получить силы определенного божества). Оценки у индийской супергероики пока скромные: 5,5 на IMDb, 52% рейтинга критиков на RT, зато зрительский — 69%. Мы посмотрели, что о премьере пишут западные и местные критики, а также подробнее рассказываем об индийском супергерое.

О чем фильм?

Мумбаи, наши дни. Шива (звезда Ранбир Капур, шестикратный лауреат индийской кинопремии Filmfare Awards) — диджей в местном клубе, который на одном из сетов влюбляется в Ишу (тоже звезда кино на хинди и лауреатка Filmfare Awards Алиа Бхатт, жена Капура). Мать Шивы погибла при пожаре, но сам он каким-то чудом спасся и остался без единого ожога. У чуда есть объяснение: Шива имеет огромную силу, связанную с огнем. Природу магических явлений астр объясняют в прологе. Они происходят из природного мира, сил земли, ветра, воды и огня. Силы также хранятся в предметах повседневного обихода, которые наделяют их владельцев суперспособностями. Владеют ими представители древнего ордена, прозванные Брахманшами (по имени индуистского божества Брахмы), которые издревле защищают свет от темных сил.

Шиве вместе с Ишей придется противостоять злу, которое возглавляет героиня Муни Рой; оно хочет заполучить Брахмастру (в древних индийских текстах это одно из самых мощных оружий).

Кто работал над «Брахмастрой»?

Фильм написал и снял Аян Мукхерджи, чья семья известна в Болливуде и связана с местной киноиндустрией с 1930 года. Его дед — режиссер и продюсер Сашадхар Мукхерджи, стоящий за студиями Filmistan Studio и Filmalaya. Аян же дебютировал в кино в 26 лет с комедией «Сид, проснись». В ней главную роль тоже сыграл Ранбир Капур. Фильм с бюджетом в 1,6 млн долларов получил хорошие отзывы критиков и удостоился трех наград Filmfare Awards, в том числе за лучший режиссерский дебют. С 2022 года он доступен на Netflix. Второй фильм Мукхерджи — ромком «Эта сумасшедшая молодежь» все с тем же Ранбиром Капуром — собрал в прокате порядка 54 млн долларов, став одним из самых кассовых индийских фильмов.

Идея «Брахмастры» у Аяна Мукхерджи появилась в 2011 году. Он хотел совместить в фильме историю Индии с теми сказками, которые слышал в детстве. О разработке проекта впервые заговорили в 2014 году; сначала Мукхерджи назвал его «Дракон». Съемки велись с 2018 года и, помимо Индии, прошли в Болгарии, Великобритании (Лондон, Эдинбург) и США (Нью-Йорк). Бюджет — 51 млн долларов (это один из самых дорогих индийских фильмов). Только за первый уик-энд он собрал в мире 28 млн долларов, что делает его третьим самым кассовым фильмом на хинди, вышедшим в 2022 году.

А что пишут критики?

Variety называет фильм «особенным и новаторским». «Он разрушает жанровые условности, поскольку в нем западные влияния смешиваются с чисто болливудским блеском. И хотя сюжет иногда чрезмерно сложен [для зрителя, не знакомого с культурой Индии], а зрелище в равной степени и увлекает, и утомляет (так бывает даже с фильмами Marvel), это дико интересное начало запланированной трилогии», — пишет Кортни Ховард. При этом автор отмечает, что западному зрителю, который пресытился фильмами Marvel и DC, какие-то повороты будут казаться предсказуемыми. Другие минусы — затянутая экспозиция и слабые диалоги. Второе компенсирует харизма Капура и их с Алиа Бхатт химия в кадре. Еще среди достоинств фильма саундтрек, спецэффекты и постановка трюков.

Майк МакКахилл из The Guardian тоже отметил спецэффекты, а еще появление короля Болливуда Шаха Рукха Кхана и популярного актера Амитабха Баччана, который здесь становится индийской версией Патрика Стюарта. IndieWire отмечает, что фильм, несмотря на обилие моментов, связанных с индуизмом и, вероятно, непонятных широкому зрителю, интересен универсальной темой противостояния света и тьмы, а также торжества добра над злом. На этом же построены фильмы о Гарри Поттере, «Властелин колец» и любые другие фэнтези-эпопеи, отмечается в рецензии. «„Брахмастра“ похожа на все эти франшизы в какие-то моменты», — добавляет автор.

Times of India хвалит визуальные эффекты, а еще трогательную игру главных героев и то, с каким уважением Аян Мукхерджи использует здесь историю и культуру страны. Критик тоже упоминает, что создатели отдают дань уважения франшизе о Гарри Поттере. Еще создателям отлично удалось поставить экшен-сцены, особенно погоню, и гармонично подобрать яркие цвета. Слабые моменты — непрописанные второстепенные герои, неправдоподобная история любви главных персонажей, которые очень быстро влюбляются друг в друга, а также диалоги и затянутость ближе к финалу.

Outlook India особенно хвалит игру Алиа Бхатт, у которой, в отличие от большинства героев, нет суперспособностей. Работу Ранбира Капура автор тоже оценил, но, скорее, в той части, когда начинается экшен. Слабое место фильма, по мнению критика, — сценарий, особенно диалоги и стремительно развивающиеся отношения главных героев, которые снова называют неправдоподобными. Козырь фильма — визуальная часть: «Каждый кадр, каждая сцена продуманы до мелочей. Вряд ли есть моменты, когда вы почувствуете, что это дешевая копия голливудского фильма о супергероях». Автор также выделяет саундтрек и безупречную операторскую работу.

Bollywood Hungama называет фильм «многообещающим», у него есть все элементы масштабного боевика. Мукхерджи, по мнению критика, удались сцены сражений, которые он раньше не ставил. А вот сценарий, как отмечают и в других рецензиях, стоило бы доработать. История оставляет слишком много вопросов (видимо, автор надеется ответить на них в следующих частях трилогии).

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