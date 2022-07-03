Самые абсурдные, дикие и восхитительные моменты индийского блокбастера «RRR: Рядом ревет революция»

На Кинопоиске вышел один из главных экшен-фильмов этого года — блокбастер «Рядом ревет революция» (он же RRR) про Индию времен британского колониального правления. Комарам Бхим (НТР-мл.) из племени гондов пытается вернуть домой девочку Малли (Твинкл Шарма), которую похитил губернатор Скотт Бакстон (Рэй Стивенсон). А офицер имперской полиции Аллури Ситарам Раджу (Рам Чаран Теджа) должен внедриться в ряды революционеров и схватить Бхима. Но они становятся приятелями, не подозревая о настоящей личности друг друга. RRR насыщен колоритными национальными танцами и впечатляющим экшеном, которому может позавидовать даже франшиза «Форсаж». Показываем 10 самых классных сцен, которые заставят вас посмотреть фильм целиком.
Суперкоп при исполнении
Аллури Ситарам Раджу в одиночку разгоняет несанкционированный многотысячный митинг — ретивому офицеру не могут помешать даже законы физики.
Суровая жизнь в джунглях
Комарам Бхим пытается загнать волка, но встречается с противником посерьезнее. И воин оказывается сильнее тигра!
Пушистые партизаны
Против британских солдат выступают даже животные!
Эпичное знакомство
Бхим и Раджу спасают ребенка из огненной ловушки — так и завязывается их дружба.
Подходящее средство передвижения
Что лучше — лошадь или мотоцикл? У каждого из героев свое мнение.
Битва двух стихий
Противоположность главных героев подчеркивается в эффектной драке. Раджу помогает огненная стихия, на стороне Бхима вода.
Огненная битва против британских оккупантов
В правильной руке оружием может стать даже мотоцикл!
Выстрел в полете
Впрочем, британский губернатор тоже не лыком шит и также способен бороться с законами физики.
Вместе мы сила
Бхима и Раджу не может победить никто, ведь они буквально трансформируются в одного супербойца!
Танцевальный баттл
Заносчивые британцы пытаются унизить главных героев, мол, те не знают ни танго, ни свинга, ни фламенко. Но Бхим и Раджу решают показать кое-что покруче.
Автор: Марат Шабаев