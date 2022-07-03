Самые абсурдные, дикие и восхитительные моменты индийского блокбастера «RRR: Рядом ревет революция»

На Кинопоиске вышел один из главных экшен-фильмов этого года — блокбастер «Рядом ревет революция» (он же RRR) про Индию времен британского колониального правления. Комарам Бхим (НТР-мл.) из племени гондов пытается вернуть домой девочку Малли (Твинкл Шарма), которую похитил губернатор Скотт Бакстон (Рэй Стивенсон). А офицер имперской полиции Аллури Ситарам Раджу (Рам Чаран Теджа) должен внедриться в ряды революционеров и схватить Бхима. Но они становятся приятелями, не подозревая о настоящей личности друг друга. RRR насыщен колоритными национальными танцами и впечатляющим экшеном, которому может позавидовать даже франшиза «Форсаж». Показываем 10 самых классных сцен, которые заставят вас посмотреть фильм целиком.