Почему Том Круз — последняя настоящая звезда Голливуда

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ВидеоПочему Том Круз — последняя настоящая звезда Голливуда

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3 июля Тому Крузу исполнилось 60 лет. С чего начиналась его звездная карьера? Какие роли помогли ему преодолеть амплуа подросткового секс-символа? Как актер стал главным экшен-героем последних лет? И почему он все время бегает в фильмах?

В этом видео разбираем сорокалетнюю карьеру Тома Круза и пытаемся понять, как ему удается остаться на вершине Голливуда.

Фильмы с Томом Крузом можно посмотреть на Кинопоиске в специальной подборке по этой ссылке.

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Новинка в подписке — многосерийная криминальная драма о бывшем полицейском, который теряет память после ДТП
В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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