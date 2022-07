Вин Дизель и Джейсон Стэйтем скоро отметят 55-летие. А кто круче? Мы устроили им творческую битву!

В разгар пандемии Дизель внезапно выпустил для души танцевальный трек «Feel Like I Do», в котором пел своим знаменитым басом об ощущении влюбленности.

Стэйтем не поет, но в 1990-х он ярко выступил в двух музыкальных видео немецкого клипмейкера Нико Бейера. В «Comin' On» психоделических шотландцев The Shamen он, обмазавшись маслом, танцует в леопардовых трусах, а в «Run to the Sun» британского синти-поп-коллектива Erasure принимает различные позы, стоя голым на «Часах мира» посреди берлинской Александерплац — уже не просто в масле, а то ли в золотой, то ли в серебряной краске! Настоящий кэмп.