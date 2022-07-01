Вин Дизель и Джейсон Стэйтем скоро отметят 55-летие. А кто круче? Мы устроили им творческую битву!

В молодости британец занимался китайскими боевыми искусствами, кикбоксингом и карате, одновременно подрабатывая на рынке продавцом поддельных духов и украшений. В школе он увлекался футболом, но настоящим профи стал в прыжках в воду. Он даже вошел в состав национальной сборной Великобритании и выступал на Играх Содружества в 1990-м. В том же году он приехал в Россию на московский турнир «Весенние ласточки» (старейший турнир по прыжкам в воду, который проводится с 1959 года). На соревнованиях он редко занимал места выше второй десятки и вскоре покинул спорт ради карьеры модели (Стэйтем рекламировал бренды French Connection, Tommy Hilfiger и Levi’s).

Дизель же с детства играл в театре и учился писательскому мастерству в Хантерском колледже. Благодаря хорошей физической форме он подрабатывал вышибалой в нью-йоркском клубе «Туннель», а упорство помогло ему успешно продавать по телефону лампочки. С помощью этих работ он сам накопил на свой дебют (о нем рассказываем дальше).