Вин Дизель и Джейсон Стэйтем скоро отметят 55-летие. А кто круче? Мы устроили им творческую битву!

В этом месяце 55 лет исполняется двум звездам «Форсажей» — американцу Вину Дизелю (18 июля) и британцу Джейсону Стэйтему (26 июля). Мы решили узнать, кто из экшен-героев круче, сравнив их успехи в фильмах разных жанров и франшизах, музыкальной индустрии и даже в рекламе.
У кого интереснее карьера до кино? У Стэйтема!
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Дизель
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Стэйтем
В молодости британец занимался китайскими боевыми искусствами, кикбоксингом и карате, одновременно подрабатывая на рынке продавцом поддельных духов и украшений. В школе он увлекался футболом, но настоящим профи стал в прыжках в воду. Он даже вошел в состав национальной сборной Великобритании и выступал на Играх Содружества в 1990-м. В том же году он приехал в Россию на московский турнир «Весенние ласточки» (старейший турнир по прыжкам в воду, который проводится с 1959 года). На соревнованиях он редко занимал места выше второй десятки и вскоре покинул спорт ради карьеры модели (Стэйтем рекламировал бренды French Connection, Tommy Hilfiger и Levi’s).
Дизель же с детства играл в театре и учился писательскому мастерству в Хантерском колледже. Благодаря хорошей физической форме он подрабатывал вышибалой в нью-йоркском клубе «Туннель», а упорство помогло ему успешно продавать по телефону лампочки. С помощью этих работ он сам накопил на свой дебют (о нем рассказываем дальше).
У кого круче дебют? Ничья!
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Дизель
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Стэйтем
Через свои связи в модельном бизнесе Стэйтем познакомился с тогда еще начинающим режиссером Гаем Ричи, который предложил ему сыграть мелкого преступника Бекона в криминальной комедии «Карты, деньги, два ствола». За дебют актеру заплатили 5 000 фунтов (почти 6 000 долларов), а за следующий фильм, «Большой куш» — 15 000 фунтов (17 800 долларов). Фильмы мгновенно приобрели культовый статус по всему миру, и через пару лет Стэйтем играл роли второго плана в Голливуде и возглавил во Франции франшизу Люка Бессона «Перевозчик». Забавно, что уже тогда критик Los Angeles Times Манола Даргис предсказывала ему рост в «альтернативу Вина Дизеля в средневесовой категории».
В 1994-м Дизель стартовал сразу как режиссер, сценарист, продюсер, композитор и исполнитель главной роли с автобиографической короткометражкой «Многоликий». Главный герой — актер смешанного расового происхождения, который никак не может найти работу. Фильм показали в Каннах, а затем Дизель раздавал видеокассеты с «Многоликим» случайно встреченным в Голливуде звездам и продюсерам. Спустя три года актер написал и поставил драму «Бродяги» о наркодилере, который ищет смысл жизни. Ленту, где он также сыграл главную роль, показали в основном конкурсе «Сандэнса». Работы Дизеля попались на глаза Стивену Спилбергу, который так ими впечатлился, что написал под него небольшую роль рядового Эдриана Капарцо в «Спасти рядового Райана».
У кого круче сай-фай про пришельцев? У Дизеля!
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Дизель
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Стэйтем
В начале нулевых с разницей в год обоим актерам предложили сыграть уголовников, вынужденных отбиваться от кровожадных монстров на планетах, где нет солнечного света. В «Призраках Марса» со Стэйтемом антагонистами были одержимые духами шахтеры, а Дизель («В черной дыре») боролся с зубастыми светочувствительными биорапторами.
Образ убийцы Ричарда Б. Риддика стал знаковым в карьере Дизеля. А вот у Стэйтема забрали главную роль Джеймса «Опустошения» Уильямса: перед съемками продюсеры отдали ее Айсу Кьюбу. Стэйтему предложили взамен второстепенную роль не доживающего до финала сержанта Джерико Батлера (забавно, что Кьюб спустя пару лет также заменил Дизеля в сиквеле «Трех иксов»). Как бы там ни было, «В черной дыре» вырос в небольшую франшизу, в то время как провал «Призраков Марса» заставил Джона Карпентера покинуть Голливуд.
У кого круче боевик про гонки? У Дизеля!
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Дизель
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Стэйтем
В «Смертельной гонке» Пола У. С. Андерсона — ремейке культовой антиутопии Роджера Кормана «Смертельные гонки 2000 года» — Стэйтем сыграл безработного механика и бывшего автогонщика «НАСКАР» Дженсена Эймса. Тот вынужден участвовать в гонке на выживание, чтобы отомстить за жену и воссоединиться с дочерью. Спортивное состязание проводится в частной тюрьме и транслируется по телевизору на весь мир. Хотя у фильма вышло целых три сиквела (без участия Стэйтема), аналогичная дизелевская серия про двигатели, аварии и семейные ценности оказалась в десятки раз успешнее и значительно продолжительнее. Интересно, что и «Форсажи», и «Смертельные гонки» делала Universal Pictures, и в обоих циклах засветился Тайриз Гибсон в роли друга главного героя.
У кого круче фэнтези? Увы, ни у кого
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Дизель
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Стэйтем
Обоим актерам не повезло в этом жанре. Сначала Стэйтем снялся у Уве Болла во «Во имя короля: История осады подземелья», экранизации ролевого экшена «Dungeon Siege». Затем Дизель, большой фанат настольной «Dungeons & Dragons» (в нее страстно играют герои «Очень странных дел»), попытался покорить жанр с фильмом «Последний охотник на ведьм». Проект Дизеля (17% на Rotten Tomatoes) не нашел зрителей в США, но неплохо заработал за рубежом, а фильм со Стэйтемом (4% на Rotten Tomatoes) с треском провалился по всему миру. Но это не помешало Уве Боллу снять целых два сиквела без участия актера.
У кого круче комедии? У Стэйтема!
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Дизель
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Стэйтем
Вин Дизель стесняется играть в комедиях и, видимо, в целом слишком серьезно относится к собственному маскулинному образу. При этом его диснеевское семейное кино «Лысый нянька» в свое время с легкостью обошло по сборам «Риддиков», «Бладшотов» и «Охотников на ведьм». А вот ироничный Стэйтем откровенно высмеивает своих обычных героев-головорезов в образе туповатого спецагента-грубияна в комедийном хите «Шпион».
У кого успешнее франшизы? У Дизеля!
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Дизель
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Стэйтем
За плечами у Вина Дизеля несколько успешных франшиз. Он дважды сыграл спецагента-экстремальщика Ксандера Кейджа (в первых и третьих «Трех иксах»), пять раз возвращался к роли космического уголовника Ричарда Б. Риддика (в трилогии «Хроники Риддика», мультфильме «Темная ярость» и анимационной короткометражке «Удар в спину»), семь раз озвучивал дерево Грута в различных проектах Marvel и, конечно же, десять раз перевоплощался в Доминика Торетто (восемь полнометражных «Форсажей», короткий метр «Бандиты» и мультсериал «Форсаж: Шпионские гонки»). В этом году Дизель присоединится к еще одной мощной сай-фай-франшизе — «Аватару».
Стэйтемовским сериям по размаху далеко до дизелевских франшиз. В резюме у актера квадрология «Неудержимые» (четвертая часть выйдет в этом году), французская трилогия «Перевозчик», скромные дилогии «Механик» и «Адреналин». Правда, в 2023-м еще выйдет сиквел «Мег».
Кто же успешнее? Снова ничья!
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Дизель
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Стэйтем
Стоит признать, что вне «Форсажей» участие Дизеля не приносит кассу. Последним по-настоящему успешным оригинальным фильмом актера был «Лысый нянька», вышедший 17 лет назад. «Признайте меня виновным», «Вавилон нашей эры», «Последний охотник на ведьм», «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча», «Бладшот» — все эти фильмы либо провалились, либо еле-еле отбили бюджет.
Если Дизель почти всегда работает с мейджорами вроде Universal, Disney и Sony, то Стэйтем преимущественно играет главные роли в проектах Lionsgate — мини-мейджора и главной современной кузницы незамысловатых боевиков (от «Джонов Уиков» до поделок с Николасом Кейджем). Лишь в 2018-м британцу впервые доверили возглавить действительно крупнобюджетный проект — приключенческий хоррор Warner Bros. про гигантскую акулу «Мег: Монстр глубины». Стэйтем снимался гораздо чаще Дизеля (в ударные периоды с ним могло выходить по четыре фильма в год), но в целом сборы его боевиков скромнее, но равнее.
Чьи проекты оригинальнее? Сложный выбор
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Дизель
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Стэйтем
Тут мы решили никому не давать балл. Джейсон Стэйтем — король ремейков. «Розовая пантера» и «Ограбление по-итальянски» — ремейки популярных хитов 1960-х, а «Костолом» и «Смертельная гонка» — 1970-х. В «Механике» Стэйтем заменил Чарльза Бронсона, а в «Шальной карте» — Берта Рейнолдса (подзабытый боевик 1986 года назывался «Гнев»). «13» — это авторемейк одноименного триллера Гелы Баблуани, а в основе «Гнева человеческого» Гая Ричи лежит французская криминальная драма «Инкассатор».
В карьере Вина Дизеля ремейков нет, но зато есть бесконечное количество сиквелов. Не считая Грута, за последние 13 лет актер представил фанатам всего лишь трех новых героев — охотника на ведьм Колдера, вояку Шрума (из «Билли Линна») и Бладшота.
Кто работал с более крутыми режиссерами? Дизель!
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Дизель
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Стэйтем
За карьеру Вин Дизель успел посотрудничать со многими классиками: Сидни Люметом («Признайте меня виновным»), Стивеном Спилбергом («Спасти рядового Райана»), Брэдом Бёрдом («Стальной гигант») и Энгом Ли («Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»).
Стэйтему же после работы с Карпентером не особенно везло на режиссеров-авторов. Самым важным из них в его карьере так и остался соотечественник Гай Ричи. Их пятая совместная работа «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» должна была выйти в прокат в марте, но затем выбыла из графика релизов.
Кого больше любят критики? Стэйтема!
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Дизель
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Стэйтем
В фильмографии Дизеля заветный «сертификат свежести» на Rotten Tomatoes получили 13 фильмов: «Признайте меня виновным» (62%), «Бойлерная» (66%), «Тор: Любовь и гром» (67%), «Форсаж 8» (67%), «Форсаж 6» (71%), «Форсаж 5» (77%), «Форсаж 7» (81%), «Стражи Галактики. Часть 2» (85%), «Мстители: Война бесконечности» (85%), «Стражи Галактики» (92%), «Спасти рядового Райана» (93%), «Мстители: Финал» (94%) и «Стальной гигант» (96%). При этом в марвеловских фильмах он озвучивает второстепенного персонажа Грута, который всегда произносит лишь одну фразу: «I am Groot».
У Стэйтема столько же «свежих» фильмов, но в большинстве из них он, в отличие от Дизеля, играет главную роль. Помимо вышеупомянутых «Форсажа 6», «Форсажа 7» «Форсажа 8», это «Адреналины» (61% и 64%), «Гнев человеческий» (66%), «Неудержимые 2» (67%), «Хоббс и Шоу» (67%), «Ограбление по-итальянски» (73%), «Большой куш» (74%), «Карты, деньги, два ствола» (75%), «Ограбление на Бейкер-Стрит» (80%) и «Шпион» (95%).
Кто внес больший вклад в музыку? Стэйтем!
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Дизель
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Стэйтем
В разгар пандемии Дизель внезапно выпустил для души танцевальный трек «Feel Like I Do», в котором пел своим знаменитым басом об ощущении влюбленности.
Стэйтем не поет, но в 1990-х он ярко выступил в двух музыкальных видео немецкого клипмейкера Нико Бейера. В «Comin' On» психоделических шотландцев The Shamen он, обмазавшись маслом, танцует в леопардовых трусах, а в «Run to the Sun» британского синти-поп-коллектива Erasure принимает различные позы, стоя голым на «Часах мира» посреди берлинской Александерплац — уже не просто в масле, а то ли в золотой, то ли в серебряной краске! Настоящий кэмп.
У кого круче реклама? У Стэйтема!
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Дизель
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Стэйтем
Помимо прочего, у Стэйтема есть как минимум пять запоминающихся выходов в рекламе. В нулевые он рекламировал KitKat, поедая шоколадки и философствуя об образе жизни лосося, слоновой черепахи и американца-трудоголика. В 2010-е превратил рекламу мобильного телефона LG G5 в вольный экшен-ремейк «Быть Джоном Малковичем», который бы уместно смотрелся в мультивселенных «Всё, везде и сразу». В рекламе интернет-провайдера Xfinity актер лихо освобождает самолет от террористов, не отрываясь от планшета с любимым сериалом «Аббатство Даунтон». А в ролике платформы Wix разносит ресторан вместе с Галь Гадот.
Дизелевская реклама скучнее. Разумеется, Доминик Торетто рекламирует любимый автомобиль Dodge, пафосно рассуждая о «звере внутри себя, масле в венах и неприручаемом характере». Полегче, Вин! Интернет помнит, как в 1990-х 20-летний Дизель увлеченно возился с игрушечными акулами-мутантами (одну из них можно было надеть на руку!), делая «тыщь-дыщь». Жаль, что в эфир реклама игрушек Street Sharks так и не вышла.
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Дизель
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Стэйтем
Итак, в ходе напряженной борьбы наш победитель — Джейсон Стэйтем!
Автор: Михаил Моркин