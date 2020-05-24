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Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино

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YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах. В нем специалисты обсудили три фильма — «Защитников», «Притяжение» и «Т-34».

В первую очередь ведущие похвалили «Т-34». По их словам, в сценах, где снаряд пробивает танк, хорошо изображены искры, дым, огонь и плавящийся металл. При этом они отметили, что многие перестрелки в фильме сняты по одному принципу: актеры неподвижно стоят перед камерами, а оператор плавно передвигается вокруг и между ними. Спецэффекты добавляются уже на постпродакшене.

Говоря о «Защитниках», Corridor Crew отметил, что графика далеко не главная проблема фильма. Хоть она и не идеальна, зритель может привыкнуть к странно смоделированному медведю, если примет условности сюжета. Больше вопросов у ведущих вызвала физика экшен-сцен. Они даже сравнили «Защитников» с индийским кино.

В конце ведущие похвалили визуальный ряд «Притяжения». В частности, их впечатлили графика и анимация в третьем акте, где пришелец Хэкон сражается с героем Александра Петрова. В этой сцене особое внимание уделено детализации, например состояние одежды меняется в зависимости от положения тела.

Отдельного упоминания удостоилось приземление космического корабля из начала фильма. По мнению Corridor Crew, это одна из лучших сцен крушения в кино. Специалисты похвалили не только детализацию, но и удачное сочетание цветов — оранжевого (огонь) и голубого (корабль).

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