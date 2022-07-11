Тайка Вайтити все еще отлично шутит. Вот 10 смешных сцен из нового «Тора», которые это доказывают

8 сентября состоялся цифровой релиз марвеловского блокбастера «Тор: Любовь и гром». Тайка Вайтити снял уже свой второй фильм о легендарном боге грома (первым был «Тор: Рагнарёк»). Хотя в этот раз отзывы критиков и зрителей были чуть менее восторженными (мнение Станислава Зельвенского можно прочитать здесь), чувство юмора у режиссера по-прежнему в форме. Рассказываем, какие забавные сцены запомнились нам больше всего.

Рекап от Корга

Корг (его озвучивает сам Вайтити), верный компаньон Тора (Крис Хемсворт), рассказывает о событиях предыдущих фильмов, добавляет в историю красок и явно немного привирает. Например, бог грома еще в пеленках участвовал в битвах и целовал Женщину-волка верхом на Волке-женщине (что бы это ни значило). А еще Корг путает Джейн Фостер (Натали Портман) с Джейн Фондой.

Кавайное божество

Тор, Джейн, Валькирия (Тесса Томпсон) и Корг попадают во Всемогущий город, где обитают боги самых разных пантеонов. Среди них есть даже мультяшный Бао, покровителей пельменей!

Волшебный скайп

Злодей Горр (Кристиан Бэйл) похищает асгардских детей, но одному из них, Астриду (Кирон Л. Дайер), удается связаться с Тором по астральной видеоконференции. Во-первых, это выглядит смешно само по себе (в кинотеатральной версии спецэффекты выглядели чуть хуже, но для цифрового релиза их подрихтовали). А во-вторых, Астрид отрекается от своего асгардского имени и заявляет, что теперь его зовут Аксель в честь вокалиста Guns’n’Roses (не самое подходящее время для споров).

Ревнивое оружие

Джейн Фостер подчинила себе Мьёльнир, разрушенный молот Тора. Но тот не оставляет попыток вернуть себе не только бывшую девушку, но и экс-оружие, правда, его нынешняя Гром-секира явно ревнует. Даже такой простой гэг Вайтити выкручивает в настоящий ромком.

Постыдное прошлое

Тор и компания отправляются спасать детей, и бог грома толкает очередную пафосную речь перед асгардцами. Он заявляет, что они «вернутся с детьми и будут пировать... но не детьми». Так мы узнаем, что в давние времена в Асгарде существовала жуткая каннибальская практика.

Божественная помощь

В фильме «Мстители: Финал» Тор после победы над Таносом решил сложить с себя королевские полномочия и отправиться в совместное путешествие со Стражами Галактики. Первая батальная сцена четвертого Тора показывает, как бог грома участвует в эпичной заварушке с Питером Квиллом (Крис Пратт), Ракетой и другими. Под зажигательный трек «Welcome to the Jungle» группы Guns’n’Roses Тор расправляется со злобными инопланетными мародерами и даже косплеит Жан-Клода Ван Дамма из знаменитой рекламы Volvo.



Кричащие козлы

Тор помогает жителям одной планеты избавиться от захватчиков и попутно случайно уничтожает их святыню. В «награду» за подвиг он получает двух огромных козлов, которые душераздирающе вопят весь фильм.



Поминальное тату

Зевс (Рассел Кроу) прилюдно обнажает Тора, и все боги могут рассмотреть не только его мускулистое тело, но и выразительные тату на спине. Он набил себе посвящение покойному брату Локи (Том Хиддлстон). Правда, рядом красуется татуировка со списком значимых потерь: мама, папа, Тони Старк (Роберт Дауни-мл.), Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон), Хеймдалл (Идрис Эльба). Но напротив имени Локи поставлен вопрос. Неудивительно, ведь бог обмана неоднократно инсценировал свою смерть. Сомнения Тора оправданы: вариация его брата (подробнее об этом мы писали здесь) жива и даже заслужила отдельный сериал.

Возвращение пафосного театра

В предыдущем фильме Вайтити показал, что подвиги Тора ставят в асгардском уличном театре. В Новом Асгарде эта традиция не умерла. Мэтт Дэймон играет роль Локи, Люк Хемсворт — Тора, Сэм Нил — Одина. А в роли злодейки Хелы (в «Рагнарёке» ее сыграла Кейт Бланшетт) появляется Мелисса Маккарти.

Плюшевая атака



Ближе к финалу Тор наделяет своей силой асгардских детей и велит им найти любой предмет (он на время станет оружием), чтобы они смогли сразиться с порождениями Горра. Одна из девочек решает использовать игрушечного кролика. Выглядит это одновременно эпично и смешно.

Бонус: спойлерная пасхалка

Пришелец Мик мешает пафосной речи Тора, рисуя что-то маркером на доске. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что Мик запечатлел даже те события, которые в фильме еще не произошли!