В новом проекте Сэма Левинсона снимаются The Weeknd и Дженни из Blackpink. А что еще известно о сериале «Кумир»?

HBO и A24 готовят к выходу новый сериал шоураннера «Эйфории» Сэма Левинсона. Первыми, кто увидел трейлер «Кумира», стали зрители концерта The Weeknd, который музыкант давал 17 июля в Нью-Джерси. Абель Тесфайе не только автор идеи и исполнитель одной из главных ролей, он также написал и сценарий вместе с Левинсоном и Резой Фахимом, и музыку. Съемки завершились в июле 2022 года, и в ожидании даты премьеры мы решили собрать все, что на данный момент известно о музыкальной драме.

О чем это?

Несмотря на то, что сериал уже взбудоражил всех звездным кастом, о нем пока известно немного. Но уже понятно, что он будет посвящен подноготной Голливуда и музыкальной индустрии с акцентом на токсичную и эксплуатационную природу шоу-бизнеса. По сюжету лидер культа и владелец ночного клуба в Лос-Анджелесе (The Weeknd) вступает в запутанные отношения с восходящей поп-звездой Джослин (Лили-Роуз Депп). Оператор проекта — белорус Арсений Хачатурян, который сейчас живет в Нью-Йорке. Он снимал франко-грузинский фильм «Начало» Деа Кулумбегашвили, который был показан на Каннском кинофестивале в 2021 году, и работал с Лукой Гуаданьино над фильмом «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе (основной конкурс Венеции в этом году).

В апреле 2022-го издание Variety писало, что Эми Саймец («Очень странные дела») отказалась от роли режиссера проекта. К моменту ее ухода уже было отснято несколько эпизодов, и сериал планировали переработать в соответствии с новым творческим направлением. Deadline сообщало, что при работе с Саймец The Weeknd был недоволен тем, что она больше сфокусирована на персонаже Роуз Депп, чем на нем. Насколько сильно в итоге сериал был изменен — неясно. Сейчас в режиссерах значится только Сэм Левинсон, который вместе с Абелем и Фахимом указан как создатель сериала.

В июле исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси поделилась с Variety своими впечатлениями от проекта: «Когда такие талантливые люди, как Абель, Реза Фахим и Сэм Левинсон, презентовали нам „Кумира“, стало понятно, что их уникальный взгляд на культ музыкальной индустрии не похож ни на что, что до этого делал HBO».

А кто снимается?

The Weeknd и Лили-Роуз Депп

Помимо Роуз Депп и Тесфайе, в сериале появятся австралийский певец и видеоблогер Трой Сиван, Дженни Ким из женской кей-поп-группы Blackpink (она ​​стала первым корейским идолом, дебютировавшим в американском драматическом сериале), трансперсона и актриса Хари Неф (она сыграла роль раввина по имени Джейн в «И просто так») и бывшая звезда Disney Дебби Райан («Истории Райли», «Двое на дороге»). Также в сериале появятся актриса Энн Хеч («Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей»), которая умерла 12 августа, после того как попала в автокатастрофу, и Элизабет Беркли из культового фильма Пола Верховена «Шоугелз». Поскольку фильм посвящен музыкальной индустрии, мы увидим Тунде Адебимпе, актера и солиста бруклинской группы TV on the Radio, участника американской альтернативной рок-группы The All-American Rejects Тайсона Риттера, а также надеемся еще на пару интересных камео. Например, в ноябре прошлого года Бритни Спирс писала в своих социальных сетях, что тоже приняла участие в съемках.

А как реагируют соцсети на сериал?

Многие пользователи Twitter после премьеры тизера разделились на два враждующих лагеря. Одни задаются вопросом, почему Сэма Левинсона кто-то считает гениальным режиссером, если он снял очередное шоу о подростках, занимающихся сексом и употребляющих наркотики. Также их настораживают его одержимость наготой и чрезмерная сексуализация женских персонажей. Но есть и те, кто от такого анонса остался в восторге и считает, что это будет один из самых обсуждаемых и популярных сериалов.

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Автор: Кира Голубева