Видео: В клипах The Weeknd обнаружили отсылки к «Казино», «Техасской резне бензопилой» и «Джокеру»

В музыкальных клипах канадского музыканта The Weeknd, как выяснилось, можно найти множество отсылок к известным фильмам. Например, в клипе/короткометражке на песню «After Hours», заглавную композицию с его четвертого студийного альбома, нашлись отсылки к таким картинам, как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама, «Джокер» Тодда Филлипса и «Казино» Мартина Скорсезе.

Оригинальный клип:

The Weeknd приобрел известность в 2011-м после выхода микстейпа «House of Balloons», получившего положительные отзывы от музыкальной прессы. В дальнейшем певец выпустил четыре успешных альбома. Несколько его композиций, включая «The Hills» и «Can't Feel My Face», возглавляли чарт Billboard. Также он является лауреатом премии «Грэмми» и номинантом на «Оскар» за трек «Earned It» к фильму «Пятьдесят оттенков серого».