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Что смотреть дома: «Разговоры с друзьями», «Змей в Эссексе», «Оторви и выбрось»

Экранизация дебютного романа Салли Руни, мистическая драма с Томом Хиддлстоном, новый фильм режиссера «Папа, сдохни!» — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Разговоры с друзьями», 1-й сезон

Сериал о любовном многоугольнике от создателей «Нормальных людей»

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 мая

Студентки Тринити-колледжа Бобби (Саша Лэйн) и Фрэнсис (Элисон Оливер) знакомятся с супругами — актером Ником (Джо Элвин) и Мелиссой (Джемайма Кёрк), которая занимается фотографией и эссеистикой. Они много общаются, обсуждают быт, политику и секс, и вскоре внутри квартета образуются новые пары.

Вслед за экранизацией «Нормальных людей» Салли Руни режиссер Леонард Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч взялись за дебютный роман писательницы. К команде, работавшей над предыдущим сериалом, присоединились постановщица Лиэнн Уэлхэм и оператор Бобби Шор.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с 15 мая

«Змей в Эссексе», мини-сериал

Клэр Дэйнс и Том Хиддлстон борются с мифическим злом

Где смотреть: Apple TV+

1893 год, Лондон. После смерти мужа-тирана Кора (Дэйнс) отправляется с сыном в Эссекс, чтобы заняться археологией. Местные говорят, что недавнее землетрясение пробудило Черноводного зверя, и вдова полагает, что это может быть динозавр. В борьбе с предрассудками и с поисками загадочного змея ей помогает местный пастор Уилл (Хиддлстон).

Мистический детектив в декорациях викторианской Англии основан на романе Сары Перри. Экранизацией занимались сценаристка Анна Саймон («Миссис Уилсон») и постановщица Клио Барнард (каннский приз за «Великана-эгоиста»). Во второстепенных ролях появляются Клеменс Поэзи, Хейли Сквайрс из «Только для взрослых» и Фрэнк Диллэйн.

«Оторви и выбрось»

Огнестрельная комедия о родителях и детях

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 мая

Оля (Виктория Короткова) вышла из тюрьмы и мечтает встретиться с дочкой Машей (Софья Кругова). Та живет у бабушки Веры Павловны (Анна Михалкова), которая уверена, что из дочери не выйдет ничего путного. Так начинается обычная российская погоня: Оля и Маша убегают от бабушки и несостоявшегося жениха — одноглазого полицейского Олега (Александр Яценко). «Оторви и выбрось» — второй фильм Кирилла Соколова, режиссера камерного боевика «Папа, сдохни», ставшего хитом на Западе (100% на Rotten Tomatoes в апреле 2020-го).

Подробнее о фильме

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 15 мая

«Жена путешественника во времени», 1-й сезон

Романтическая фантастика по бестселлеру нулевых

Где смотреть: HBO

Клэр (Роуз Лесли) делает скульптуры из бумаги. Генри (Тео Джеймс) — библиотекарь в Чикаго. Они молоды и влюблены, однако есть маленькая проблема: из-за генетической особенности Генри путешествует во времени. Бестселлер Одри Ниффенеггер, поженивший мелодраму и научную фантастику, уже экранизировали в 2008 году с Эриком Баной и Рэйчел МакАдамс. Теперь за дело взялся Стивен Моффат («Доктор Кто», «Шерлок»), большой специалист по путешествиям во времени.

«Воспламеняющая взглядом»

Зак Эфрон в экранизации Стивена Кинга

Где смотреть: Peacock

Чарли МакГи (Райан Кира Армстронг) владеет пирокинезом. Много лет необычная девочка скрывала свой дар, как учил отец (Эфрон), но в итоге правда вырвалась наружу, и теперь семейство в бегах. В фильме 1984 года огнеопасную Чарли сыграла Дрю Бэрримор. 40 лет спустя за этот сюжет Стивена Кинга взялся продюсер Джейсон Блум («Человек-невидимка», «Прочь», «Паранормальное явление»).

«Линкольн для адвоката», 1-й сезон

Юридический детектив сценариста «Касла» и «Босха»

Где смотреть: Netflix

Микки Холлер (Мануэль Рульфо) — адвокат-идеалист, который предпочитает работать на заднем сидении лимузина. Ему приходится начинать карьеру практически с нуля, борясь с оксикодоновой зависимостью и занимаясь делами покойного наставника. Одно из них — защищать техномагната Тревора Эллиотта (Кристофер Горам), обвиняемого в убийстве жены и ее любовника.

«Линкольн для адвоката» — экранизация популярного цикла детективов Майкла Коннели, также написавшего серию про Гарри Босха и работавшего над шоу «Касл». Микки Холлер уже появлялся на большом экране в исполнении Мэттью Макконахи. За сериальную версию отвечают Тед Хамфри («Хорошая жена») и Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Мистер Мерседес»).

«Добро пожаловать в семью»

Блатная версия «Ромео и Джульетты»

Где смотреть: Кинопоиск

Саша (Вячеслав Морозов) и Мира (Кристина Строителева) влюбились с первого взгляда после битвы на тортах. Есть только одна проблема. Мать Саши — прокурорша Надежда Кузьмина (Светлана Камынина), а отец Миры — авторитет Леня Боксер (Владимир Сычев). Знакомство с родителями обещает быть жарким.

«Добро пожаловать в семью» придумал белорусский режиссер Владимир Зинкевич — автор триллера «Спайс бойз», воспетого критиками. У новой картины тоже есть культовый потенциал. В эпизодах появляются Константин Мурзенко, Петр Буслов, Алексей Маслодудов и Юлия Топольницкая.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Выпускной год»

Ребел Уилсон в комедии о странном школьном бале

Где смотреть: Netflix

2002 год. Стефани Конвэй (Уилсон) — капитанша школьной команды чирлидерш. Она встречается с красавчиком и готовится стать королевой выпускного бала. Упав с высоты, Стефани оказывается в коме, из которой выходит 20 лет спустя. В теле 37-летней женщины она собирается все же попасть на выпускной и стать королевой.

Алекс Хардкасл уже дважды переосмыслил жанр ромкома — в сериале «Чокнутая бывшая» и фильме «С любовью, Виктор». «Выпускной год» не только ревизия популярного жанра, но и сравнение культуры нулевых и 2020-х: «Форсаж» превратился в огромную франшизу, Мадонну перещеголяла Леди Гага, а общество стало толерантнее.

«Голубой байу»

Южная готика на корейский лад

Где смотреть: Кинопоиск, ivi, Okko — с 15 мая

Новый Орлеан. Антонио ЛеБлан (Джастин Чон) — кореец американского происхождения, выросший в приемной семье и работающий тату-мастером. У него есть жена-медсестра Кэти (Алисия Викандер) с дочерью от первого брака Джесси (Сидни Ковальске). Полицейский Эйс (Марк О’Брайэн), биологический отец Джесси, однажды начинает задирать Антонио, и за потасовку корейцу грозит депортация. Драму снял Джастин Чон — режиссер корейского происхождения, прославившийся драмой «Гик» и работавший над сериалом «Патинко».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 15 мая

«Хитрости», 2-й сезон

Юмористическая дуэль поколений продолжается

Где смотреть: HBO Max

Подающая надежды комикесса Ава (Ханна Эйнбиндер) искала работу после неудачи на телевидении. Так она стала ассистенткой и советницей Деборы Вэнс (Джин Смарт) — звезды жанра, которая уже несколько десятилетий выступает в Лас-Вегасе с одной и той же программой. Совместный быт и споры о юморе привели к тому, что Вэнс решает написать час откровенного материала. Теперь они едут в турне под присмотром тур-менеджера по прозвищу Трава (Лори Меткалф).

«Хитрости» придумали Джен Статская, Пол В. Даунс и Люсия Аньелло. Если первый сезон строился на контрасте Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса, то теперь перед героинями вся Америка. И маленькая тайна Авы, из-за которой она оказывается в душевном аду.

Смотрите первый сезон этого сериала в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

Автор: Алексей Филиппов

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Вредный домовой и отважная девчонка ищут злодея: семейный детектив от создателя «Смешариков» уже в подписке
В главных ролях:Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич
Режиссер:Денис Чернов
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