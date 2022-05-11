Что смотреть дома: «Разговоры с друзьями», «Змей в Эссексе», «Оторви и выбрось»

Студентки Тринити-колледжа Бобби (Саша Лэйн) и Фрэнсис (Элисон Оливер) знакомятся с супругами — актером Ником (Джо Элвин) и Мелиссой (Джемайма Кёрк), которая занимается фотографией и эссеистикой. Они много общаются, обсуждают быт, политику и секс, и вскоре внутри квартета образуются новые пары.

Вслед за экранизацией «Нормальных людей» Салли Руни режиссер Леонард Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч взялись за дебютный роман писательницы. К команде, работавшей над предыдущим сериалом, присоединились постановщица Лиэнн Уэлхэм и оператор Бобби Шор.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с 15 мая