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Подкаст«Лунный рыцарь». Как Оскар Айзек играет супергероя Marvel с расстройством личности

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Справедливо ли «Лунного рыцаря» называют смесью «Помни» и «Ночи в музее»? Зачем Оскар Айзек пригласил на съемочную площадку брата? Как конфликт свободной воли и предопределения персонифицируется в египетской мифологии? Почему злодею, которого играет Итан Хоук, не хватает мотивации? Чем четыре серии, которые снял египетский режиссер Мохамед Диаб, отличаются от остальных? Как зрители восприняли появление первой египетской супергероини? И будет ли у сериала второй сезон?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) новый сериал Disney+ по комиксам Marvel «Лунный рыцарь». Бывший морпех с диссоциативным расстройством личности становится аватаром египетского бога Луны. В главной роли — Оскар Айзек.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Эпизоды» (2011–2017)

Иван Филиппов советует посмотреть ситком «Эпизоды». Сценаристов из Великобритании приглашают в Голливуд сделать американскую версию их успешного сериала.

Сериал «Эпизоды» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующий раз мы поговорим о сериале Apple TV+ «Медленные лошади». Это шпионский триллер о провинившихся агентах британской разведки, которые до поры до времени вынуждены выполнять скучные задачи деспотичного босса. Сериал снят по одноименному роману Мика Херрона. В главной роли — Гари Олдман.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Вредный домовой и отважная девчонка ищут злодея: семейный детектив от создателя «Смешариков» уже в подписке
В главных ролях:Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич
Режиссер:Денис Чернов
Смотрите по подписке
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