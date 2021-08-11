«Лунный рыцарь». Как Оскар Айзек играет супергероя Marvel с расстройством личности

В следующий раз мы поговорим о сериале Apple TV+ «Медленные лошади». Это шпионский триллер о провинившихся агентах британской разведки, которые до поры до времени вынуждены выполнять скучные задачи деспотичного босса. Сериал снят по одноименному роману Мика Херрона. В главной роли — Гари Олдман.

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