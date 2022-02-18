«Проект „Адам“»: пустяковая фантастика с веселым Рейнольдсом и двумя Кэтрин Кинер

На Netflix вышел долгострой Шона Леви, снятый с оглядкой на наши любимые фильмы 1980-х. Это, конечно, совсем не Спилберг и не Земекис, но свои маленькие достоинства у ностальгической малины все же есть.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

В 2022 году сообразительный, но очень миниатюрный для своего возраста 12-летний мальчик по имени Адам (Уокер Скобелл) бегает от школьных хулиганов и печально наблюдает, как мама (Дженнифер Гарнер) пытается ходить на свидания. Отец Адама, видный физик (Марк Руффало), полтора года назад погиб в автокатастрофе. Однажды вечером в лесу по соседству раздаются странные звуки, и практически на голову мальчику падает бравый мужчина в костюме пилота и с пулевым ранением (Райан Рейнольдс). Выясняется, что это он же, Адам, только из будущего, в 2050 году он угнал самолет в прошлое, чтобы найти свою пропавшую жену (Зои Салдана) и помешать могущественной злодейке (Кэтрин Кинер) изменить пространственно-временной континуум в свою пользу.

Авторы приключенческого сай-фая для семейного просмотра регулярно пытаются отправиться в прошлое или, по крайней мере, сделать вид, что на дворе 1980-е, золотая эра этого жанра. «Проект „Адам“» и вовсе выглядит попурри из старых фильмов, да и сам он тоже десантировался в 2020-е из прошлого (сценарий картины лет десять пролежал под студийным сукном). За это время фильм лишился уже подписанного Тома Круза и в конце концов очутился на «Нетфликсе», где ему, наверное, самое место.

Режиссер Шон Леви («Ночь в музее», «Живая сталь») снимал множество серий «Очень странных дел», так что он не чужд ностальгической фантастики. Формально «Проект „Адам“» не ретро, но дух классических фильмов Спилберга, Земекиса и Джо Данте тут чувствуется — к примеру, сцена, в которой мальчик бежит ночью с фонариком и собакой среди деревьев с обгоревшими кронами, навсегда привязана к эстетике 1980-х вне зависимости от того, что за десятилетие на дворе. Оттуда же и линия «мести нердов». Сегодня тебя бьют за гаражами, а завтра ты изобретешь машину времени или хотя бы вырастешь в Райана Рейнольдса; едва ли не первым делом Адам настоящий интересуется у Адама будущего, как у него с девушками.

Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Уокер Скобелл

Оттуда же вся история про путешествие во времени; фильм на всякий случай раскланивается перед «Терминатором» и «Назад в будущее», но можно было, конечно, обойтись и без этих жестов. Поскольку на постере «Проекта» на переднем плане Марк Руффало, понятно, что появление покойного отца — тоже вопрос времени. Тема отсутствующего папаши и недолюбленного мальчика — типично спилберговский мотив, но, поскольку Шон Леви все-таки не Спилберг, при первой встрече отец и сын разбивают друг другу носы, однако постепенно их отношения становятся все более сентиментальными. В финале (откровенно затянутом) благодаря актерскому напору Руффало это уже почти трогательно.

У героев периодически начинают слезиться глаза под патетическую музыку, но душа зрителя остается безучастной: драматургия «Проекта» сбита совсем уж грубо. Зато драки и прочие спецэффекты, оформленные нарочито в духе компьютерных игр, сделаны бодро, хоть и однообразно. Действие в основном развивается стремительно. Мальчик очень естественный. Рейнольдс — в своем обычном ерническом репертуаре, который многим нравится. Зои Салдана эпизодически надирает задницы. Дженнифер Гарнер уже, видимо, отошла от экшена, поэтому сидит на диване и перебирает квитанции. Кэтрин Кинер автоматически улучшает собой любой фильм, а здесь ее сразу две (одна — компьютерно омоложенная). Да, это проходная, незначительная картина, но она требует от зрителя так мало, что тот все равно, пожалуй, остается в плюсе.