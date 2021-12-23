Санта-вор, польские «Елки» и рок-мюзикл с Гурченко: что смотрят люди на Рождество в разных странах

Рождественское кино по большей части универсально: по всему миру зрители одинаково любят «Эту замечательную жизнь», «Один дома» и «Реальную любовь». Но все же, кроме голливудской классики, во многих странах есть и свои локальные хиты — их мы и собрали в этом материале. Некоторые пункты совершенно неожиданные: например, в Норвегии почему-то очень любят советско-румынский мюзикл с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко.

Чехия

Долгое время Чехословакия была главным поставщиком киносказок в Восточном блоке — можно вспомнить «Алису», «Безумно грустную принцессу», «Русалочку» 1976-го и много чего еще. Потому неудивительно, что от недостатка рождественской классики чехи не страдают. Точнее, ее у них так много, что выбрать что-то одно почти невозможно, и мы остановились сразу на двух кандидатах.

Первый — «Бабушка Метелица», яркое и потрясающе красивое кино, основанное на сказке братьев Гримм (у нас ее чаще переводят как «Госпожа Метелица»). Сюжет хорошо знаком даже тем, кто оригинал никогда не читал: злая мачеха отправляет девушку не пойми куда и зачем, та встречает волшебницу и своей добротой и учтивостью завоевывает ее расположение. В восточнославянской культуре похожая история нашла себе место, скажем, в сказке о Морозко.

Ту самую Бабушку Метелицу в фильме играет не кто-нибудь, а Джульетта Мазина, муза и супруга Федерико Феллини. Сам фильм создавался в копродукции с ФРГ, Италией и Австрией, а его премьера прошла на Венецианском фестивале. Хотя больше всего его все равно любят на родине: в Чехии и Словакии будет сложно найти человека, который никогда бы не слышал о Perinbaba.

Второй фильм — плутовская комедия «Три ветерана» о солдатах, которые по дороге домой с войны встречают лесных гномов и получают от них магические предметы: шляпу, из которой можно достать любой предмет; арфу, вызывающую любых людей; и кошелек, чье содержимое никогда не заканчивается. С этим добром герои попадают в страну, где правят жадный король и хитрая принцесса. Те, конечно, пытаются отнять богатства у солдат.

«Три ветерана» — одна из главных народных комедий своей страны, почти что чехословацкий фэнтези-аналог «Джентльмены удачи» или «Кавказской пленницы». Картину Олдржиха Липского (которого вы также можете знать по комедийному вестерну «Лимонадный Джо» или «Хеппи-энду» — фильму, где время шло назад за 53 года до «Довода») каждый год крутят по ТВ в преддверии праздников, а диалоги в ней давно разобрали на крылатые выражения.

Германия

Чехословакия произвела так много рождественской классики, что даже в соседней Германии один из главных праздничных фильмов — тоже чешский (если быть точнее, то созданный в копродукции с ГДР, но преимущественно с чешскими актерами и чешским режиссером Вацлавом Ворличеком), «Три орешка для Золушки». Но эта версия отличается от классической. Авторы взяли за основу не версию Шарля Перро с феей-крестной и каретой-тыквой, а менее известное переложение братьев Гримм — в нем магические предметы героине дарит дерево.

Конечно, Ворличек и команда убрали из оригинала некоторые кошмарные детали вроде сводных сестер, отрезающих себе пальцы, для того чтобы втиснуться в туфлю. Да и вообще обошлись со сказкой очень вольно. Золушка здесь — персонаж совсем не пассивный: она мастерски управляется с арбалетом и скачет на коне лучше королевских придворных, а чтобы обратить на себя внимание принца, несколько раз перевоплощается. Немудрено, что прогрессивная героиня Либуше Шафранковой стала ролевой моделью для бойких девочек не только Восточной Европы, но и всех стран, до которых добралась слава «Трех орешков». И это не только Германия и родные Чехия со Словакией. Фильм также показывали в Великобритании, Австрии, Швейцарии и Испании. А в Норвегии картина так популярна, что в 2021-м там даже сняли ее ремейк.

Польша

В Польше, как стране очень религиозной, к Рождеству относятся серьезно. И тем страннее то, что старой праздничной классики там как таковой нет. Куда популярнее в стране относительно новая франшиза «Письма к М.» — эдакие местные «Елки», разросшиеся уже до четырех полнометражных частей.

Изначально это была вольная адаптация «Реальной любви» Ричарда Кёртиса. Здесь тоже сюжет состоит из отдельных мелодраматических историй: в первой части, например, мы следили за одиноким диджеем Миколаем, который помогает другим людям жизненными советами, но не может устроить свою судьбу; за его сыном Костеком, мечтающим, чтобы отец уже нашел себе хорошую девушку; за несчастным мужем, переживающим измену жены; богачом, разговорившимся со случайной девочкой на заправке. Все сюжеты, разумеется, неожиданным образом переплетутся, а каждый герой переживет то или иное праздничное чудо. Формула не новая, но работает: духоподъемное рождественское кино всегда будет пользоваться спросом.

Италия

В Италии есть целый отдельный жанр рождественских комедий — cinepanettone. Этот феномен полноценно зародился с выходом фильма «Рождественские каникулы» 1983 года, эксцентричной буффонады о столкновении двух совершенно непохожих семей. У нее было четыре прямых сиквела и еще с десяток идейных продолжений.

Но, на самом деле, история cinepanettone уходит корнями куда глубже в прошлое. Настоящим прародителем жанра считается классическая комедия «Зимние каникулы» 1959 года. В ней обычный римский клерк Альберто приезжает в роскошный отель, после того как его дочь Тити выигрывает путевку в конкурсе по радио. Шикарная жизнь быстро сводит его с ума, и вот мужчина уже пытается закрутить роман с графиней, идеально встраиваясь в окружающий круговорот мелких и больших интриг: жена крупного бизнесмена соблазняет спортсмена, старлетка скандалит с женатым принцем, муж той самой графини гоняется за дочерью администратора. Все это сопровождается колкими диалогами и целой чередой комичных сюжетных перипетий и неловких недоразумений.

Зрителю за пределами Италии, впрочем, интереснее будет то, что одну из главных ролей в фильме сыграл Витторио де Сика — ведущий автор неореализма, режиссер «Похитителей велосипедов» и обладатель двух «Оскаров».

Испания

Рождественская классика не обязательно должна быть строго привязана к празднику. В Испании, например, каждый год смотрят старую комедию «Большая семья» Фернандо Паласиоса и Рафаэля Х. Сальвиа, непосредственно к рождению Христа имеющую весьма косвенное отношение. Это, по сути, набор скетчей о жизни пролетарской семьи 60-х: в доме 15 детей и старый дедушка, муж работает на стройке, жена следит за хозяйством, денег вечно не хватает, уследить за всеми отпрысками невозможно, а домочадцы только и знают, что создавать новые проблемы (и требовать наконец уже купить телевизор).

«Большая семья» емко и с юмором показывает все знакомые атрибуты жизни простого испанца: первое причастие в церкви, первая любовь, экзамены в школе, долгожданный отпуск. Заканчивается все долгим эпизодом, где семья теряет маленького сына Ченчо на площади Пласа-Майор, но, конечно же, в итоге находит. Это милое, добродушное и несколько нравоучительное кино вполне в духе «второго режима Франко», когда правительство поощряло высокую рождаемость и стремилось к экономическому чуду. Несмотря на некоторую конъюнктурность, правда, фильму удалось в итоге стать чем-то большим, чем просто памятником времени. И без него до сих пор не обходится ни одно испанское Рождество.

Финляндия

В Финляндии каждый год, начиная с 1996-го, в канун Рождества по ТВ крутят «Йоулупукки и бубен шамана» — 51-минутный мультфильм про местного Санта-Клауса (его финны как раз и называют Йоулупукки), которому приходит странное письмо. В нем есть только рисунок, и бородатый волшебник не может по нему определить, какой именно подарок просит от него ребенок. Пока он пытается это выяснить, вокруг резиденции начинают происходить странные вещи, будто кто-то пытается помешать работе Йоулупукки и его эльфов.

Мультфильм интересен в первую очередь тем, что он объединяет в себе привычный образ современного Рождества с добрым волшебником Сантой и его маленькими миньонами и древнюю мифологию саамов. Антагонистом тут оказывается ноайди — саамский шаман, который просто хотел стать еще одним помощником Йоулупукки. Таким образом, картина как бы примиряет национальные легенды с западной иконографией.

Швеция

Очевидным выбором на звание шведской рождественской классики был бы фильм «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана. Но давайте согласимся: вряд ли семьи каждый год за праздничным столом смотрят сложную трехчасовую психологическую драму. Есть у шведов и более народное кино — черная комедия с провокационным названием «В постели с Сантой» (в оригинале еще лучше — «Санта — отец всех детей») о женщине, которая решила отпраздновать Рождество в компании семей своих бывших мужей и вдруг объявила, что беременна. Вот только ее нынешний супруг давно сделал вазэктомию. Кто отец — неясно. Видимо, и правда сам Санта.

Это задорный фарс с сексом, алкоголем и довольно мрачным чувством юмора; на условном графике рождественских комедий он был бы ближе к «Плохому Санте», чем, скажем, к «Реальной любви». И все же шведы любят его не только за цинизм, но и за вполне традиционную для праздника мораль: семью можно найти в самом неожиданном месте, а настоящие чувства способны разрушить любые барьеры.

Франция

Французы тоже предпочитают на Рождество черный юмор. Классический выбор — «Дед Мороз — отморозок» 1982 года, циничная комедия о невротичных волонтерах парижского телефона доверия, в офис которых в канун праздника начинают приходить самые неожиданные личности. Сосед-болгарин с ужасными гастрономическими подарками, человек в депрессии, одетый в Санта-Клауса мелкий преступник и его беременная девушка — это только часть их непрошеных гостей. Но вечер закончится убийством с последующим расчленением трупа, который заворачивают в подарочную упаковку и скармливают животным в зоопарке. Вот такое вот милое Рождество!

Поначалу неоднозначно принятый фильм быстро приобрел культовый статус — спасибо ярким актерским работам (среди исполнителей, например, Кристиан Клавье), едкому юмору и пулеметным диалогам, на которых тут все и держится: благо, что картина поставлена по одноименной пьесе. Сейчас «Дед Мороз — отморозок» любят смотреть на праздники не только во Франции, но и в соседней Бельгии. А в 1994 году Голливуд даже попытался сделать вольный ремейк — «Совершенно чокнутого» со Стивом Мартином в главной роли. Правда, неудачный.

Норвегия

Норвежцы — любители неочевидных рождественских фильмов. Кроме голливудской классики, они каждый год смотрят все те же чехословацкие «Три орешка для Золушки» и — вот уж совсем неожиданно — советско-румынско-французский рок-мюзикл «Мама», поставленный румынской режиссеркой Элизабетой Бостан. Это экранизация сказки Иона Крянгэ «Коза и ее три ребенка», в свою очередь, основанной на «Волке и семерых козлятах» братьев Гримм. Маму-козу играет тут Людмила Гурченко, волка — Михаил Боярский, в роли племянника волка появляется Савелий Крамаров. Учитывая звездный состав, даже странно, что в современной России об этой картине почти не вспоминают. Хотя причина этому, вероятно, проста: фильм снимали сразу на трех языках (русском, румынском и английском) и, по воспоминаниям Боярского, на русскоязычную версию сцен всегда оставляли очень мало дублей. И они получались хуже остальных.

Зато в Норвегии, где фильм впервые показали по ТВ в 1984 году (под названием Med Grimm og Gru, обыгрывающим фамилию братьев Гримм и переводящимся примерно как «С мраком и ужасом»), он быстро стал классикой. Настолько, что в 2003-м зрители даже создали петицию в интернете, чтобы телеканал NRK вернул картину в праздничную сетку показов. Также «Маму» адаптировали в виде пьесы для Театра Трёнделаг, а норвежская рок-группа Poor Rich Ones записывала кавер одной из песен мюзикла. Известность картины в стране переросла все мыслимые пределы: так, как норвежцы, ее не любят ни на постсоветском пространстве, ни в той же Румынии.

Автор: Ефим Гугнин