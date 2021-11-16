Что смотреть дома: 2-й сезон «Беспринципных», «Колесо времени», продолжение «Короля тигров»

Новые приключения московских богачей, эпичное фэнтези с Розамунд Пайк, возвращение хитового документального сериала — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Беспринципные», 2-й сезон
Продолжение комедии про жизнь на Патриарших прудах
Где смотреть: Кинопоиск
Славик (Павел Деревянко) решает помириться с ненавидящими его родственниками, Костя (Максим Виторган) спасается от новой страстной сотрудницы, генерал Хадяков (Николай Фоменко) хандрит, а Вера (Надежда Михалкова) строит карьеру в рекламном бизнесе. Во втором сезоне герои «Беспринципных» не бросают старые привычки, но чуть чаще начинают думать о семейном счастье. К старым персонажам присоединятся Нонна Гришаева, Алла Михеева, Антон Филипенко и другие.
Подробнее о сериале
«Колесо времени», 1-й сезон
Экранизация фэнтези-цикла Роберта Джордана
Где смотреть: Amazon Prime
Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из женского ордена «Айз Седай» ищет обладателя могущественной силы дракона. Она обнаруживает кандидата в избранные среди пяти подростков, которые отправятся с ней в далекое и опасное путешествие. Экранизацию популярного цикла Роберта Джордана ожидаемо записывают в новые «Игры престолов». Шоураннер проекта — Рэйф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»).
«Король тигров: Убийство, хаос и безумие», 2-й сезон
Продолжение самого непредсказуемого дока прошлого года
Где смотреть: Netflix
В финале первого сезона мы узнали, что эксцентричного владельца зоопарка с хищными кошками Джо Экзотика посадили в тюрьму на 22 года. История кажется законченной, но создатели документального сериала утверждают, что подробностей о жизни любителей больших кошек хватит еще на пару сезонов, несмотря на то что Кэрол Баскин, злейший враг Экзотика, отказалась от съемок в сиквеле «Короля тигров».
Подробнее о сериале
ПСЖ — «Нант»
Месси впервые на Кинопоиске в прямом эфире!
Где смотреть: Кинопоиск, Яндекс.Спорт — 20 ноября, 19:00
Мы уже рассказывали о том, что теперь на Кинопоиске можно смотреть не только фильмы и сериалы, но и хоккейные и футбольные матчи. В эту субботу мы покажем игру главной команды Франции — «Пари Сен-Жермен», за которую выступают Лионель Месси, Неймар, Киллиан Мбаппе и другие суперзвезды. Пожалуй, главная интрига встречи — сможет ли Лионель, один из лучших игроков планеты, забить свой первый мяч в Лиге 1?
«Ковбой Бибоп», 1-й сезон
Ремейк культового аниме с живыми актерами и корги
Где смотреть: Netflix
В 2071 году человечество освоило космос, а самой престижной профессией стала охота за головами. Ей с переменным успехом и зарабатывают на жизнь Спайк Шпигель (Джон Чо), Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) и Джет Блэк (Мустафа Жакир).
Игровая версия культового аниме из 1990-х, новый «Ковбой Бибоп» заочно вызывает много фанатского скепсиса. Впрочем, сценаристу Джеффу Пинкнеру не привыкать: несмотря на негатив в прессе, его «Веном» стал народным хитом. Возможно, нового «Бибопа» ждет та же участь.
«Великая», 2-й сезон
Эль Фаннинг продолжает обустраивать Россию
Где смотреть: more.tv
Екатерина II (Фаннинг) продолжает воевать с супругом Петром III (Николас Холт), чье безрассудство вынуждает народ жить в нищете и невежестве. Во втором сезоне ставки только растут: главная героиня беременна, из Пруссии приезжает ее матушка (Джиллиан Андерсон), а сама Екатерина раздумывает о дворцовом перевороте. Сценарист «Фаворитки» Тони МакНамара продолжает сочинять сатиру на аристократическое общество, абсолютно оторванное от реальности.
Подробнее о сериале
«Вне себя», 1-й сезон
Евгений Стычкин видит мертвых людей и ищет миллиард
Где смотреть: PREMIER
Аферист Дмитрий (Стычкин) где-то спрятал миллиард, но не помнит где. Зато он видит призраки убитой жены (Елена Лядова), ее любовника (Евгений Цыганов) и еще пары десятков человек. Шоураннер и режиссер первой серии «Вне себя» — генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн. Сценарист — Андрей Золотарев, приложивший руку ко многим отечественным хитам, от «Притяжения» до «Льда 2».
«Зов ада», 1-й сезон
Оккультный хоррор режиссера «Поезда в Пусан»
Где смотреть: Netflix
По всему миру некоторые люди получают уведомления о смерти, и вскоре за ними являются загадочные твари, оставляющие после себя лишь расплавленный кусок плоти. Человечество в панике, лидер стремительно образовавшегося культа призывает всех покаяться и видит в происходящем божественную волю.
После дилогии о зомби-апокалипсисе корейский режиссер Ён Сан-хо повышает ставки. Одного из главных героев играет Ю А-ин из «Пылающего» и «#живого».
«Шершни», 1-й сезон
Каннибальский триллер с Кристиной Риччи и Джульетт Льюис
Где смотреть: Амедиатека
В лесах Онтарио терпит крушение самолет с женской футбольной командой на борту. Оказавшись в диких условиях, девушки выживают как могут, разделившись на два клана и не чураясь каннибализма. Спустя 25 лет выжившие (Риччи, Льюис и другие) предпочитают не вспоминать, что же происходило в Онтарио на самом деле.
«Шершни» вдохновлены историей сборной Уругвая по регби, которой пришлось выживать в Андах после авиакатастрофы в 1972-м. Среди режиссеров проекта — Карин Кусама, снявшая «Тело Дженнифер» и «Приглашение».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«На пути к исцелению»
Как драматерапия помогает с последствиями абьюза
Где смотреть: Netflix
Шестеро мужчин, переживших сексуальное насилие в католической церкви, соглашаются в рамках драматерапии сделать совместную постановку. В ней они соединяют травматический опыт, сны и воспоминания, а также переосмысляют церковные ритуалы.
Новая картина Роберта Грина «На пути к исцелению» — продолжение его экспериментов на грани игрового и документального кино. Четыре года назад он снял фильм о том, как жители Бисби реконструировали трагические события 100-летней давности. В «Бисби 17» воскрешали замалчиваемую правду о подавлении рабочего восстания и пропускали этот опыт через себя, в «На пути к исцелению» разделяют трагедию с теми, кто может тебя понять.
«Ничья»
Драма о подростковой беременности
Где смотреть: Кинопоиск
Вике (Анастасия Струкова) 14 лет, ее не понимают сверстники, учителя и мать, а еще у нее есть новорожденный ребенок. Лена Ланских продолжает рассказывать о суровых реалиях из жизни девочек-подростков. «Ничья» вписывается в отчаянно-фантасмагорическую традицию Алексея Балабанова. Продюсер — Сергей Сельянов, много лет работавший с режиссером, а Петр Балабанов, сын классика, работал на картине художником.
Автор: Алексей Филиппов, Игорь Кириенков
Фото: Arnold Jerocki / Getty Images