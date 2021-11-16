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Что смотреть дома: 2-й сезон «Беспринципных», «Колесо времени», продолжение «Короля тигров»

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Новые приключения московских богачей, эпичное фэнтези с Розамунд Пайк, возвращение хитового документального сериала — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Беспринципные», 2-й сезон

Продолжение комедии про жизнь на Патриарших прудах

Где смотреть: Кинопоиск

Славик (Павел Деревянко) решает помириться с ненавидящими его родственниками, Костя (Максим Виторган) спасается от новой страстной сотрудницы, генерал Хадяков (Николай Фоменко) хандрит, а Вера (Надежда Михалкова) строит карьеру в рекламном бизнесе. Во втором сезоне герои «Беспринципных» не бросают старые привычки, но чуть чаще начинают думать о семейном счастье. К старым персонажам присоединятся Нонна Гришаева, Алла Михеева, Антон Филипенко и другие.

Подробнее о сериале

Смотрите этот сериал только на Кинопоиске в Плюсе

«Колесо времени», 1-й сезон

Экранизация фэнтези-цикла Роберта Джордана

Где смотреть: Amazon Prime

Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из женского ордена «Айз Седай» ищет обладателя могущественной силы дракона. Она обнаруживает кандидата в избранные среди пяти подростков, которые отправятся с ней в далекое и опасное путешествие. Экранизацию популярного цикла Роберта Джордана ожидаемо записывают в новые «Игры престолов». Шоураннер проекта — Рэйф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»).

«Король тигров: Убийство, хаос и безумие», 2-й сезон

Продолжение самого непредсказуемого дока прошлого года

Где смотреть: Netflix

В финале первого сезона мы узнали, что эксцентричного владельца зоопарка с хищными кошками Джо Экзотика посадили в тюрьму на 22 года. История кажется законченной, но создатели документального сериала утверждают, что подробностей о жизни любителей больших кошек хватит еще на пару сезонов, несмотря на то что Кэрол Баскин, злейший враг Экзотика, отказалась от съемок в сиквеле «Короля тигров».

Подробнее о сериале

ПСЖ — «Нант»

Месси впервые на Кинопоиске в прямом эфире!

Где смотреть: Кинопоиск, Яндекс.Спорт — 20 ноября, 19:00

Мы уже рассказывали о том, что теперь на Кинопоиске можно смотреть не только фильмы и сериалы, но и хоккейные и футбольные матчи. В эту субботу мы покажем игру главной команды Франции — «Пари Сен-Жермен», за которую выступают Лионель Месси, Неймар, Киллиан Мбаппе и другие суперзвезды. Пожалуй, главная интрига встречи — сможет ли Лионель, один из лучших игроков планеты, забить свой первый мяч в Лиге 1?

Смотрите матч в Яндекс.Спорте и в приложении Кинопоиска на Smart TV

«Ковбой Бибоп», 1-й сезон

Ремейк культового аниме с живыми актерами и корги

Где смотреть: Netflix

В 2071 году человечество освоило космос, а самой престижной профессией стала охота за головами. Ей с переменным успехом и зарабатывают на жизнь Спайк Шпигель (Джон Чо), Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) и Джет Блэк (Мустафа Жакир).

Игровая версия культового аниме из 1990-х, новый «Ковбой Бибоп» заочно вызывает много фанатского скепсиса. Впрочем, сценаристу Джеффу Пинкнеру не привыкать: несмотря на негатив в прессе, его «Веном» стал народным хитом. Возможно, нового «Бибопа» ждет та же участь.

«Великая», 2-й сезон

Эль Фаннинг продолжает обустраивать Россию

Где смотреть: more.tv

Екатерина II (Фаннинг) продолжает воевать с супругом Петром III (Николас Холт), чье безрассудство вынуждает народ жить в нищете и невежестве. Во втором сезоне ставки только растут: главная героиня беременна, из Пруссии приезжает ее матушка (Джиллиан Андерсон), а сама Екатерина раздумывает о дворцовом перевороте. Сценарист «Фаворитки» Тони МакНамара продолжает сочинять сатиру на аристократическое общество, абсолютно оторванное от реальности.

Подробнее о сериале

Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv

«Вне себя», 1-й сезон

Евгений Стычкин видит мертвых людей и ищет миллиард

Где смотреть: PREMIER

Аферист Дмитрий (Стычкин) где-то спрятал миллиард, но не помнит где. Зато он видит призраки убитой жены (Елена Лядова), ее любовника (Евгений Цыганов) и еще пары десятков человек. Шоураннер и режиссер первой серии «Вне себя» — генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн. Сценарист — Андрей Золотарев, приложивший руку ко многим отечественным хитам, от «Притяжения» до «Льда 2».

«Зов ада», 1-й сезон

Оккультный хоррор режиссера «Поезда в Пусан»

Где смотреть: Netflix

По всему миру некоторые люди получают уведомления о смерти, и вскоре за ними являются загадочные твари, оставляющие после себя лишь расплавленный кусок плоти. Человечество в панике, лидер стремительно образовавшегося культа призывает всех покаяться и видит в происходящем божественную волю.

После дилогии о зомби-апокалипсисе корейский режиссер Ён Сан-хо повышает ставки. Одного из главных героев играет Ю А-ин из «Пылающего» и «#живого».

«Шершни», 1-й сезон

Каннибальский триллер с Кристиной Риччи и Джульетт Льюис

Где смотреть: Амедиатека

В лесах Онтарио терпит крушение самолет с женской футбольной командой на борту. Оказавшись в диких условиях, девушки выживают как могут, разделившись на два клана и не чураясь каннибализма. Спустя 25 лет выжившие (Риччи, Льюис и другие) предпочитают не вспоминать, что же происходило в Онтарио на самом деле.

«Шершни» вдохновлены историей сборной Уругвая по регби, которой пришлось выживать в Андах после авиакатастрофы в 1972-м. Среди режиссеров проекта — Карин Кусама, снявшая «Тело Дженнифер» и «Приглашение».

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«На пути к исцелению»

Как драматерапия помогает с последствиями абьюза

Где смотреть: Netflix

Шестеро мужчин, переживших сексуальное насилие в католической церкви, соглашаются в рамках драматерапии сделать совместную постановку. В ней они соединяют травматический опыт, сны и воспоминания, а также переосмысляют церковные ритуалы.

Новая картина Роберта Грина «На пути к исцелению» — продолжение его экспериментов на грани игрового и документального кино. Четыре года назад он снял фильм о том, как жители Бисби реконструировали трагические события 100-летней давности. В «Бисби 17» воскрешали замалчиваемую правду о подавлении рабочего восстания и пропускали этот опыт через себя, в «На пути к исцелению» разделяют трагедию с теми, кто может тебя понять.

«Ничья»

Драма о подростковой беременности

Где смотреть: Кинопоиск

Вике (Анастасия Струкова) 14 лет, ее не понимают сверстники, учителя и мать, а еще у нее есть новорожденный ребенок. Лена Ланских продолжает рассказывать о суровых реалиях из жизни девочек-подростков. «Ничья» вписывается в отчаянно-фантасмагорическую традицию Алексея Балабанова. Продюсер — Сергей Сельянов, много лет работавший с режиссером, а Петр Балабанов, сын классика, работал на картине художником.

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Автор: Алексей Филиппов, Игорь Кириенков

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
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