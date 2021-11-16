Что смотреть дома: 2-й сезон «Беспринципных», «Колесо времени», продолжение «Короля тигров»

В 2071 году человечество освоило космос, а самой престижной профессией стала охота за головами. Ей с переменным успехом и зарабатывают на жизнь Спайк Шпигель (Джон Чо), Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) и Джет Блэк (Мустафа Жакир).

Игровая версия культового аниме из 1990-х, новый «Ковбой Бибоп» заочно вызывает много фанатского скепсиса. Впрочем, сценаристу Джеффу Пинкнеру не привыкать: несмотря на негатив в прессе, его «Веном» стал народным хитом. Возможно, нового «Бибопа» ждет та же участь.

