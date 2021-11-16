Как Radiohead повлияли на кино

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин и редактор подкастов «Холода» (а также фанат Radiohead!) Алексей Пономарев обсуждают, как по-разному в кино последних тридцати лет звучали песни группы — от «Ромео + Джульетта» и «Ванильного неба» до «Южного Парка» и «Черного зеркала».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.