Как Radiohead повлияли на кино

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Шум и яркость

ПодкастКак Radiohead повлияли на кино

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Почему песни группы Radiohead сложно использовать в кино? Как режиссеры с помощью их музыки указывали на депрессивное состояние героев? Почему видеоклипы Radiohead, по сути, короткометражные фильмы? И как сложились композиторские карьеры Джонни Гринвуда и Тома Йорка?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин и редактор подкастов «Холода» (а также фанат Radiohead!) Алексей Пономарев обсуждают, как по-разному в кино последних тридцати лет звучали песни группы — от «Ромео + Джульетта» и «Ванильного неба» до «Южного Парка» и «Черного зеркала».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Авторы: Лев Ганкин, Алексей Пономарев

Фото: Jim Steinfeldt / Michael Ochs Archives / Getty Images, Gie Knaeps / Getty Images

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