«Великая»: Хулиганский капустник про Екатерину II

По какому принципу западные сценаристы выбирают истории про Россию и почему создателей «Великой» интересовала биография именно Екатерины II? Почему в этом сериале бессмысленно искать ляпы и историческую недостоверность? Как «Великая» отражает современные проблемы и повестку? И почему Петр III получился в сериале гораздо более интересным персонажем, чем сама Екатерина?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал Hulu (в России показывает more.tv) со всеми спойлерами.

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Хорошая борьба» (Showtime, «Амедиатека», КиноПоиск) — очень остроумной юридической драме про американскую политику и расовый вопрос.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.