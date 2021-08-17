«Дюна», байопик принцессы Дианы, новые Альмодовар и Соррентино и еще 11 фильмов, которые мы ждем в Венеции

1 сентября начинается Венецианский кинофестиваль, программа которого полна потенциальных прокатных хитов. В первую очередь это «Дюна», свежие триллеры и хорроры (в том числе очередной «Хэллоуин» и новая картина Пола Шредера), многочисленные проекты Netflix (в Венеции, в отличие от Канн, всегда рады стримингам). В их числе — режиссерский дебют Мэгги Джилленхол.



«Дюна»

Одна из самых долгожданных премьер года. Грандиозный проект Дени Вильнёва должен вернуть веру в большие блокбастеры, что не удалось «Доводу» Нолана. Фильм Вильнёва — уже третья экранизация романа Фрэнка Герберта после умеренно популярного сериала 1990-х и неоднозначной версии Дэвида Линча. Тимоти Шаламе в образе Пола Атрейдеса, схватки под солнцем пустыни, космические пролеты и гигантских песчаных червей мы уже видели в трейлере. Но вопросы и интрига остаются. Например, точно неизвестно, кто предстанет в роли врага Атрейдесов — Фейд-Раута Харконнена. Поскольку у Линча его играл Стинг, а у так и не снявшего свою версию «Дюны» Ходоровски это должен быть Мик Джаггер, ходят слухи о появлении в фильме какого-то известного музыканта; сами фанаты предлагают Гарри Стайлса.

«Параллельные матери»

Фильм открытия, в котором Альмодовар снова обращается к теме материнства. Матерей тут две (Пенелопа Крус и Милена Смит), они познакомились в роддоме. Беременность у обеих была не запланирована, дети рождаются без отцов. Одна героиня опытна и уверена, другая — молода, напугана и лишена материнского инстинкта. Режиссер рассказывает об их судьбах, но не в скучной социальной манере, а приближаясь к форме притчи, наполнив повествование солнечным светом, красками и музыкой. Есть в фильме и другая обычная для Альмодовара тема — мрачное прошлое. Героиня Крус добивается вскрытия братской могилы времен гражданской войны, где лежат останки ее отца.

«Пропавшая дочь»

Режиссерский дебют Мэгги Джилленхол — экранизация романа итальянской писательницы Элены Ферранте, сюжет которого построен вокруг секретов в шкафу. Немолодая преподавательница английского языка Леда проводит отпуск в разлуке с родными: она в разводе, ее дочери у отца, ей одиноко. Она встречает молодую мать по имени Нина и чувствует тревожное притяжение. Та напоминает Леде о тайнах ее прошлого и об опыте раннего материнства, который она долго пыталась забыть. Героинь играют Оливия Колман и Дакота Джонсон, а молодую Леду — Джесси Бакли. Это один из множества нетфликсовских фильмов Мостры.

«Не оставляй следов»

Режиссер Ян Матушинский памятен синефилам по картине «Последняя семья» о бурной и трагической жизни польского художника-сюрреалиста Здислава Бексиньского. Новый фильм Матушинского тоже о реальных людях. Время действия — 1983 год. В стране закончилось двухлетнее военное положение. Но политическая и социальная напряженность не спала: в отделении милиции забит до смерти Гжегож Пшемык, сын поэтессы-диссидентки Барбары Садовской. Поляки снова массово вышли на улицы, требуя наказать виновных. Такой резонанс убийство получило благодаря несгибаемости единственного свидетеля преступления — студента Юрека Попеля, который на время стал для коммунистического государства врагом номер один. Но для Матушинского история Пшемыка — история не только о прошлом, но и о настоящем; в ней, как в зеркале, он видит кафкианские процессы наших дней.

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Пабло Ларраин снимал о Пабло Неруде и Жаклин Кеннеди, а в прошлом году отметился сериалом по Стивену Кингу «История Лизи» для Apple TV. Теперь он снова вернулся к ужасной реальности — трем дням из жизни принцессы Дианы (Кристен Стюарт). Жене принца Чарльза стало тесно в Букингемском дворце, она хочет развестись и, очевидно, вернуть девичью фамилию Спенсер. Действие происходит в начале 1990-х годов, до автокатастрофы еще далеко, но нам, конечно, не отделаться от предчувствия трагедии, которая последует за монархической сказкой. Тема эта для английской королевской семьи неприятная, только недавно по ней прошлись в сериалах «Корона» и «Виндзоры». Так что резонанса фильму не избежать. Игру Кристен Стюарт критики превозносят заранее.

«Рука бога»

Вдоволь поупражнявшись в сарказме по поводу итальянской современности, Паоло Соррентино обратил ироничный и цепкий взгляд на собственное прошлое. «Рука бога» — фильм о юности самого режиссера, проведенной в Неаполе 1980-х. В главной роли — малоизвестный молодой актер Филиппо Скотти, также в фильме появляется любимый актер Соррентино — Тони Сервилло. Название, разумеется, отсылает к Диего Марадоне, одному из кумиров итальянской молодежи тех лет: в 1985-м футболист действительно посетил Неаполь, воодушевив весь город. В прошлом году адвокаты покойного футболиста даже готовили иск к создателям фильма, но Марадона в нем и не появится. Тем не менее своим незримым присутствием он поможет герою преодолеть горе его утрат.

«Холодный расчет»

Живой классик Пол Шредер после успешного «Дневника пастыря» возвращается к теме криминала и мести. Оскар Айзек играет бывшего военного переговорщика с мрачным прошлым, в котором есть тюремный срок. Зовут его не иначе как Вильгельм Телль. Сейчас Телль, у которого стальные нервы и отличная память, зарабатывает игрой в покер. В какой-то момент у мастера появляется молодой протеже Сирк (Тай Шеридан), который призывает Телля поквитаться с их общим врагом из армейского прошлого. Роль этого мерзавца, отвратительного майора Гордо, закономерно досталась любимцу Шредера Уиллему Дефо.

«Власть пса»

Вернувшись в большое кино после более чем десятилетнего перерыва, Джейн Кэмпион с неожиданной стороны заходит на свою любимую территорию женской истории. Новый фильм — экранизация романа-вестерна Томаса Сэвиджа. Действие происходит в Монтане 100 лет назад. Крупнейшим ранчо штата управляют братья Фэрбенк; вся полнота власти — у старшего, психопата Фила (Бенедикт Камбербэтч). Когда младший, Джордж (Джесси Племмонс), приводит на ферму жену (Кирстен Данст) с сыном от предыдущего брака, Фил начинает их третировать. Это сюжет о токсичной маскулинности, власти и насилии, но и о любви: в безумном коварстве ковбоя-тирана много неосознанной страсти. Камбербэтч может вволю развернуться, вжившись в образ по-настоящему скверного парня. Музыку писал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, работавший также с Полом Томасом Андерсоном и Линн Рэмси.

«Закат»

Предыдущий фильм Мишеля Франко «Новый порядок» был тепло принят в Венеции, зато потом последовали обвинения в социальном расизме. В новой работе режиссер решил продолжить разговор о богатых и бедных, преступности и буржуазности. Центральные персонажи картины — богатое английское семейство. Родителей играют Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Их отдых в Акапулько омрачает катастрофа — в аннотации Франко намекает на войны наркокартелей, охватившие город его детства. На этом фоне обнажаются внутренние конфликты между супругами и детьми, отчуждение и подавленная злоба. «Закат» и о закате прежнего мира, и о закате молодости в пору жестоких кризисов среднего возраста.

«Капитан Волконогов бежал»

Главный отечественный фильм в Венеции — конкурсная притча Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Как и в другой работе дуэта, «Человеке, который удивил всех», мистические мотивы здесь органично срастаются со знакомой до боли повседневностью. Капитан Волкогонов — успешный полицейский и элемент пыточной машины. Когда полиция начинает преследовать его самого, Волкогонов вдруг узнает, что у него есть душа, но она обречена на вечные муки в аду. Бегущий, как затравленный зверь, (анти)герой пытается искупить свою вину, чтобы спасти себя для вечной жизни. В главной роли — вездесущий Юра Борисов.

«Мама, я дома»

Появляется Борисов и в другом российском фильме фестивального лайн-апа — социальном триллере Владимира Битокова (еще один выпускник кавказской мастерской Сокурова). Тут разыгрывается популярный сюжет современного жанрового кино — явление незнакомца, который выдает себя за пропавшего родственника героев. К сильной и жесткой водительнице автобуса (Ксения Раппопорт), живущей в неназванном кавказском городе, возвращается вроде бы погибший в Сирии сын, в гибель которого она отказывалась верить. Соцдрама о косности и бездушии бюрократической системы тотчас же превращается в триллер: только по документам сын — это сын, а на самом деле какой-то непонятный тип на голову выше пропавшего и с навыками наемного убийцы.

«Последняя дуэль»

Вне конкурса покажут в Венеции новый костюмный фильм Ридли Скотта, в работе над которым ему помог дуэт неразлучных сценаристов Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, которые и сыграли там главные роли вместе с Адамом Драйвером и Джоди Комер. В основу сюжета легла история о последней легальной — одобренной властями — французской дуэли, состоявшейся в XIV веке. Ее участники — двое друзей-рыцарей, один из которых обвинил другого в изнасиловании его жены. Обвиненный все отрицает, но время рыцарских романов и крестовых походов предлагает свой вариант культуры отмены.

«Хеллоуин убивает»

Еще один убойный фильм из внеконкурсной программы — вторая часть проекта по перезагрузке хеллоуиновской франшизы. Ей занимается Дэвид Гордон Грин под присмотром самого Джона Карпентера. В новом фильме Дженнифер Джейсон Ли, вернувшаяся к роли Лори Строуд в «Хеллоуине» 2018-го, собирает для расправы с Майерсом толпу линчевателей. Нынешний слэшер, по словам режиссера, «не содержит ни одной мирной сцены», но окончательное завершение драмы обещают лишь в третьей части с красноречивым названием «Хеллоуин заканчивается».

«Джанго и Джанго»

Документальный фильм Луки Реа об источниках вдохновения Квентина Тарантино. Речь о спагетти-вестернах и другом жанровом итальянском кино 1960-х годов. Прежде всего это работы Серджо Корбуччи, автора оригинального «Джанго» — фильма, по утверждению спикеров, иносказательно отражавшего социальные и культурные процессы в стране, которая стояла на грани уличной гражданской войны. В док вошло много киноматериала из архивов, прежде никем не виданного. Воспоминаниям в кадре предаются игравший Джанго актер Франко Неро, Руджеро Деодато (режиссер одиозной классики хоррора «Ад каннибалов») и другие интересные личности. Ну, и сам Тарантино, конечно.

«Прошлой ночью в Сохо»

Атмосферный фантастический триллер Эдгара Райта, половина действия которого происходит в колоритную эпоху «свингующего Лондона», в 1960-е. Модница Элоиза (Томасин МакКензи) вдруг переносится в прошлое и обнаруживает себя в теле суперзвезды, певицы Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Но мир пышных причесок, коротких юбок, секса, наркотиков и рок-н-ролла оказывается не таким уж веселым, как кажется со стороны. Сэнди была убита, и Элоиза, которую мотает между прошлым и будущим, оказывается в этой трагедии зрительницей и жертвой одновременно.