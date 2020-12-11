Где в «Дюне» отсылки к советской архитектуре? А зачем фременам насос в ботинках? Рассказывает команда фильма

16 сентября в России выходит фильм «Дюна». Это новая экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда могущественные семьи начинают борьбу за планету Арракис. Все дело в том, что только там можно найти пряность — главное вещество во Вселенной, необходимое для межпланетных путешествий.

Главный герой первого фильма (всего задумано две части) — Пол (Тимоти Шаламе). Он наследник семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Полу предстоит помочь фременам, вольному народу Арракиса.

В печатном номере журнала Total Film вышел материал, посвященный работе над экранизацией. Пересказываем самые интересные детали из него.

Дени Вильнёв прочитал роман еще в 14 лет и с тех пор грезил о мире книги. Режиссер воспринимал роман «почти как руководство к жизни». А цитату оттуда использовал как мантру: «Я не должен бояться. Страх — убийца разума. Страх — маленькая смерть, которая полностью уничтожает. Я посмотрю в лицо своему страху». В юношестве Вильнёв рисовал Пола Атрейдеса верхом на песчаных червях. Эти рисунки он хранит до сих пор.

«„Дюна”, безусловно, самое сложное, что я когда-либо делал. Особое удовольствие — воплощать образы, которые вы создали себе еще в юношестве, это как оргазм. Но неудачи очень обидны, потому что вы разочаровываете подростка в себе. Как заметил Ханс Циммер (композитор «Гладиатора» и «Начала» также написал саундтрек к новой «Дюне» — Прим. ред.), страшно осуществлять свои ранние фантазии», — рассказал Вильнёв.

Локацию, где можно было бы снять песчаные пейзажи Арракиса, Вильнёв нашел еще в конце нулевых. Он тогда работал над драмой «Пожары», которую снимали в иорданской пустыне Вади-Рам. «Я еще в то время думал, что если когда-нибудь буду снимать «Дюну», то вернусь сюда. Искал места, где бы мог сидеть Пол», — вспоминает Вильнёв. Джош Бролин, исполнитель роли лейтенанта Гурни Халлека, рассказал, что режиссеру даже снилось, как лучше снять какие-то сцены.

Вильнёв взялся за экранизацию только после того, как компании Legendary и Warner Bros. согласились разделить фильм на две части. Экранизацию Дэвида Линча считают неудачной из-за того, что все действие романа хотели уместить в двухчасовой фильм. В итоге из сюжета убрали бОльшую часть второй половины книги. «Какие-то вещи мне понравились в адаптации Линча, но мне кажется, что фильм можно сделать еще ближе к духу произведения», — поделился Вильнёв.

Художник-постановщик Патрис Верметт рассказал, что для одной из декораций вдохновлялся архитектурой советских бункеров. Речь про здание-зиккурат в Арракине, самом большом городе на Арракисе, где проживает семья Атрейдес.

Вильнёв не хотел делать атмосферу фильма «слишком инопланетной», чтобы зрители чувствовали сопричастность. Этот принцип распространялся и на костюмы героев. Художники Жаклин Уэст и Боб Морган рассказали, что черные платья сестер «Бене Гессерит» создали по изображениям на картах Таро, амуницию Атрейдесов — по средневековым доспехам, костюмы имперских гвардейцев Сардукаров — по униформе членов СС.

Самыми сложными были костюмы фременов, живущих в пустыне. По сюжету книги их одежда могла перерабатывать жидкости, которые выделял организм. «Мы сделали насосы в ботинках, которые собирали всю жидкость в специальные мешочки, где она превращалась в газ. А он дальше шел по трубкам на костюме», — рассказала Жаклин Уэст. Вдобавок к этому в облегающие костюмы фременов включили охлаждающий слой, чтобы актеры выдержали съемки в 40-градусную жару в Абу-Даби.

Мировая премьера «Дюны» пройдет на Венецианском фестивале. Подробнее о героях романа Фрэнка Герберта читайте в нашем материале.

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Фото: Prod.Db / «Легион-медиа»