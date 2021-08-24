14 лучших трейлеров недели: Том Холланд спасает мир, а Кристен Стюарт играет принцессу Диану накануне развода

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«Человек-паук: Нет пути домой»

Триквел кинокомикса с Томом Холландом. После того как Мистерио раскрыл, что Питер Паркер — Человек-паук, жизнь супергероя пошла кувырком. Он просит Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) стереть всему человечеству эти воспоминания. Проблема в том, что тогда об этом забудет и Эм Джей (Зендея). Ну а еще мир окажется под угрозой уничтожения. Что еще интересного показали в ролике, читайте в нашем материале.

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Байопик Пабло Ларраина о принцессе Диане, которую играет Кристен Стюарт. Действие фильма разворачивается во время Рождества 1991 года, которое Диана провела вместе с королевской семьей в Норфолке и решила развестись с принцем Чарльзом (Джек Фартинг). Картина вошла в основной конкурс Венецианского фестиваля.

«Власть пса»

Еще один участник Венецианского смотра, первый за 12 лет фильм Джейн Кэмпион. Вестерн — экранизация романа американского писателя Тома Сэвиджа. Два брата, Фил (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс), живут на крупнейшем ранчо Монтаны. Между ними начинается вражда, когда Джордж тайно женится на вдове Роуз (Кирстен Данст).

«Утреннее шоу», 2-й сезон

Возвращение сериала Apple TV+ о буднях телеведущих. Телеканал UBA просит Алекс Леви (Дженнифер Энистон) вернуться, чтобы удержать рейтинг передачи. Новый сезон затронет темы расизма и пандемии. К своим ролям вернутся Риз Уизерспун, Билли Крудап и Стив Карелл.

«Параллельные матери»

Драма Педро Альмодовара, которая откроет Венецианский фестиваль. Дженис (Пенелопа Крус) — успешный фотограф. Ана (Милена Смит) — запутавшийся подросток, и ее пугает будущее. Они знакомятся в роддоме, а затем вместе проходят сложности материнства. В картине также снялась муза Альмодовара — Росси де Пальма.

«Дело»

Фильм Алексея Германа-мл., который показали в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Давид Гурамович (Мераб Нинидзе) — специалист по литературе Серебряного века, который преподает в провинциальном вузе. Однажды он обвиняет местного мэра в краже. Но после этого его самого отправляют под домашний арест. В проекте снялись Роза Хайруллина, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Паль и Александра Бортич.

«Скворец»

Драмеди Netflix c Мелиссой Маккарти. Супруги Лилли и Джек Мэйнард потеряли ребенка. Муж справляется с трагедией с помощью психотерапии, а жена устраивает на заднем дворе цветочный сад. Ее покой нарушает скворец, который свил там гнездо: птица нападает на женщину. Лилли обращается за помощью к ветеринару, который в итоге и помогает ей найти силы жить дальше. Премьера фильма состоится на фестивале в Торонто, в касте заявлены Крис О’Дауд и Кевин Клайн. Режиссером выступил Тед Мелфи («Скрытые фигуры»).

«King’s Man: Начало»

Приквел шпионской франшизы. Действие происходит в разгар Первой мировой. Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет служить на благо Англии. Отец рассказывает ему об организации King’s Man, и теперь Конраду и другим ее участникам нужно будет спасать мир.

«Будни Дага»

Анимационный сериал от студии Pixar. Это спин-офф мультфильма «Вверх», где главный герой — пес Даг, способный разговаривать с помощью специального ошейника. Даг старается не огорчать своего хозяина — ворчуна Карла, но что поделать, если ему очень мешают жить назойливые белки!

«Уборщица. История матери-одиночки»

Драматический сериал Netflix с Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде», «Славные парни»). Мать-одиночка Алекс работает уборщицей в огромном доме, чтобы содержать ребенка. В свободное время Алекс пишет книгу, где у главной героини идеальная жизнь с огромным домом, личным тренером и финансовым консультантом. Сериал основан на мемуарах Стефани Ленд, бестселлере по версии The New York Times. В сериале также снялась Энди МакДауэлл.

«Ад», 1-й сезон

Корейский сериал Netflix, снятый Ён Сан-хо («Поезд в Пусан») по собственному комиксу. Люди слышат, как нечто предсказывает им смерть, и после этого демоны утаскивают их в ад. Ю А-ин («Пылающий») играет лидера популярного культа, который считает происходящее божьей карой.

«Заброшенный дом у мыса»

Аниме о семейных ценностях. Две девочки 8 и 17 лет после цунами отправляются жить с бабушкой в традиционном японском доме на берегу моря. Их новое жилище оказывается непростым: его посещают волшебные существа.

«Укрытие на месте»

Хоррор о пандемии. Молодожены переживают локдаун в голливудском отеле, где, кроме них, находятся всего два сотрудника. Казавшийся поначалу идеальным медовый месяц оборачивается кошмаром, когда в отеле начинают твориться всякие странности. Стиль картины отсылает к хоррорам 1970-х, в частности к «Суспирии» Дарио Ардженто.

«Сатоси Кон, иллюзионист»

Документальный фильм о Сатоси Коне, одном из величайших творцов аниме. Он снял аниме «Истинная грусть» и «Паприка» (за него получил номинацию на Венецианском фестивале), а также сериал «Агент паранойи». В 2007 году Сатоси Кон умер от рака. В док вошли архивные кадры Кона за работой, а также воспоминания его семьи. В ленте появится один из поклонников творчества героя — режиссер Даррен Аронофски.