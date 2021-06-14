деньричи: Что мы писали и говорили о «Гневе человеческом», который теперь доступен на КиноПоиск HD

Автор «Большого куша» и «Револьвера» Гай Ричи вернулся с тестостероновым боевиком про инкассаторов, который открывается нагнетающей музыкой и очередью злобных шуток. Теперь «Гнев человеческий» можно посмотреть по подписке на КиноПоиск HD, в связи с чем в наших соцсетях под хештегом #деньричи проходит марафон публикаций о режиссере, а здесь мы собрали все, что выходило на сайте о нем и его последнем фильме.
«Гнев человеческий». Джейсон Стэйтем снова с Гаем Ричи. И это очень серьезно
В рецензии, опубликованной в рубрике «Фильм недели», Павел Пугачев разбирает сюжет картины, снятой как свободный ремейк французского «Инкассатора» и рассказывающей историю мести с нескольких позиций. Каждая из них добавляет новые детали в портрет Эйча — героя Стэйтема, все убедительнее объясняя мотивы его гнева. Это вторая попытка Ричи после «Револьвера» сделать серьезное кино из запчастей жанрового, пишет Пугачев, и считает, что все удалось: «Экзамен по владению кинематографической формой сдан на отлично, пережитков старомодного пацанского кино 1990-х на экране не обнаруживается (ну, почти), нелепых претензий на поп-философскую глубину — тоже».Читать
История Гая Ричи, который заново придумал британский стиль и продал его всему миру
К выходу фильма в прокат Илья Миллер нарисовал парадный портрет героя в профайле режиссера. Ричи со своими картами и деньгами идеально вписался в поп-культуру конца 1990-х, став одним из воплощений блэровского слогана «Cool Britania». Его следующее амплуа — муж Мадонны и автор снятого в рекордные сроки «Большого куша» с Брэдом Питтом. Эксплуатировать стиль английского бандитизма он продолжил, оказавшись в кресле режиссера многомиллионных голливудских проектов, и, наконец, с «Джентельменами» и «Гневом человеческим» Гай вернулся в свою самую спортивную форму.Читать
Подкаст • Что не так с «Гневом человеческим» и в чем феномен Гая Ричи
Большинству критиков и зрителей фильм понравился, но это не означает, что его не за что критиковать. В подкасте «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров жалеет, что Джейсона Стэйтема продолжают использовать в качестве актера — отбойного молотка, а киновед Всеволод Коршунов цитирует шутки про писюнчик и мамин омлетик, которые сегодня, наверное, еще можно услышать в школьном туалете, но в фильме о взрослых мужиках они заставляют поежиться.
Чем «Гнев человеческий» отличается от французского триллера «Инкассатор», на котором он основан?
Фильм Гая Ричи ни в коем случае не ремейк «Инкассатора», снятого бывшим кинокритиком Николя Бухрифом в 2004 году. Это вольная переработка, в которой действие перенесено из Франции в Лос-Анджелес, и, несмотря на то что в центре повествования картины Бухрифа такой же герой-одиночка, он не выглядит как громила из боевика. Во французском оригинале нет смачных шуток, деньги перевозят обычные рабочие, а не брутальные мужчины, похожие на ветеранов всех войн, включая войну с новой этикой. Мы сравнили «Инкассатора» и «Гнев человеческий», однако если вы не смотрели ни тот, ни другой фильм, то переходите по ссылке с осторожностью — там спойлеры!Читать
Видео • Как снимает Гай Ричи
Свою карьеру британский режиссер начинал со съемок музыкальных видео, и клиповый монтаж в стиле 1990-х долгое время оставался одним из его характерных приемов. Насколько «Гнев человеческий» соответствует киноязыку Гая Ричи, которые прославили его в «Картах, деньгах, двух стволах» и «Большом куше», можно понять, посмотрев ролик КиноПоиска, разбирающий его стиль.