деньричи: Что мы писали и говорили о «Гневе человеческом», который теперь доступен на КиноПоиск HD

Чем «Гнев человеческий» отличается от французского триллера «Инкассатор», на котором он основан?

Фильм Гая Ричи ни в коем случае не ремейк «Инкассатора», снятого бывшим кинокритиком Николя Бухрифом в 2004 году. Это вольная переработка, в которой действие перенесено из Франции в Лос-Анджелес, и, несмотря на то что в центре повествования картины Бухрифа такой же герой-одиночка, он не выглядит как громила из боевика. Во французском оригинале нет смачных шуток, деньги перевозят обычные рабочие, а не брутальные мужчины, похожие на ветеранов всех войн, включая войну с новой этикой. Мы сравнили «Инкассатора» и «Гнев человеческий», однако если вы не смотрели ни тот, ни другой фильм, то переходите по ссылке с осторожностью — там спойлеры!