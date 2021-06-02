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Чем «Гнев человеческий» отличается от французского триллера «Инкассатор», на котором он основан?

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18 июня в Плюсе появился «Гнев человеческий» Гая Ричи — вольный ремейк французского триллера «Инкассатор», вышедшего в 2004 году. Рассказываем, чем англоязычная версия отличается от оригинала.

Последний фильм Гая Ричи основан на французском триллере «Инкассатор», снятом бывшим кинокритиком Николя Бухрифом. У этих картин похожие завязки — герой-одиночка внедряется в инкассаторскую фирму, чтобы выйти на банду грабителей, убивших его сына, — но многие детали отличаются. Рассказываем, в чем версия Ричи расходится с оригиналом.

Америка вместо Франции

В своем фильме Ричи перенес события из Франции на побережье Тихого, точнее, в Лос-Анджелес. Главные герои колесят по широким магистралям, которые соседствуют с промзонами, городскими пляжами и залитыми солнцем улицами с высокими пальмами. Это легко угадывается на общих планах: тут и характерные для Лос-Анджелеса развилки, и лесистые холмы, и стеклянные небоскребы, которые венчают деловой центр города.

У Бухрифа же действие не покидает окраины Парижа. Инкассаторские будни протекают в тесных безлюдных улочках с неброской архитектурой, а сына главного героя убивают на трассе в глухом лесу. Промозглые дни (за окном, судя по всему, осень) выглядят особенно неуютно в тусклых фильтрах оператора Доминика Колена, что сильно отличает фильм от ремейка с его яркой картинкой.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»
«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Джейсон Стэйтем против Альбера Дюпонтеля

«Гнев человеческий» — первый фильм Ричи со времен «Револьвера», где главную роль играет Джейсон Стэйтем. Здесь он глава преступного синдиката Эйч, который внедряется в инкассаторскую контору, чтобы отомстить за сына Дагги, погибшего по его же вине. Герой Стэйтема — типичный для экшен-фильмов одиночка, бесстрашный, тихий, с вечно непроницаемым видом. Еще он отлично владеет оружием, хладнокровно убивает и комфортно чувствует себя среди новых людей (Эйч легко вливается в коллектив и в первый же день хлестко отвечает неприятному коллеге).

Героя «Инкассатора» зовут Александр. Его сыграл фактурный французский актер Альбер Дюпонтель, которого вы можете помнить по роли Пьера в «Необратимости». Раньше Александр был связан с биржевыми акциями и отлично зарабатывал (богачи до сих пор узнают его на улице), но с гибелью сына все изменилось: его жена оказалась в психиатрической клинике, а его самого мучают судорожные приступы. В кругу инкассаторов Александру не по себе: он часто паникует и чувствует себя уязвимым. В отличие от Эйча, он не умеет стрелять (тут есть смешная сцена в тире), а после убийства грабителя его охватывает ужас.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Токсичные грубияны и обычные работяги

Что касается инкассаторов, окружающих Эйча, то «Гнев человеческий» напоминает «Карты, деньги, два ствола». Мир Ричи населяют язвительные и подчеркнуто брутальные мужчины, чей лексикон состоит из подколов («Сделал кака или подгузничек пока чистый?»), сексистских шуток («Смысл бабы — стоять рядом молча») и до комичного пафосных ремарок («Мы не хищники, мы добыча»). Недалеко ушли и грабители: один, например, называет уроженцев Афганистана арабами и сетует, что американцам теперь приходится «работать на них, а не убивать».

Коллег Александра, напротив, волнуют насущные проблемы. Они боятся, что их фирму купят американцы, ведь в ходе слияния многих инкассаторов должны сократить. Старожилы тоже трясутся: не за горами пенсия. Ну а юмор в фильме ограничивается безобидными подколами.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Запутанное повествование и линейный нарратив

Как и в «Джентльменах» и «Картах, деньгах, двух стволах», Ричи рассказывает историю нелинейно. Основное действие перемежают отдельные сюжетные линии: в одной нам подробно рассказывают, как погиб сын главного героя и сколько людей убил Эйч, пока искал виновных, а другая посвящена грабителям. Меняются и точки зрения — весь первый час мы наблюдаем за происходящим как бы глазами Эйча, после чего переключаемся на банду и больше узнаем про мотивацию ее участников (кто-то хочет пожизненно обеспечить семью, а в ком-то просто кипит азарт).

Оригинал смонтирован проще. Весь фильм Александр вынашивает план мести, а повествование разбито на небольшие флешбэки, которые, хоть и дополняют историю, никогда не меняют угол зрения. Да и банда здесь появляется ненадолго — в короткой сцене с убийством мальчика и в самом конце. Про ее членов мы толком ничего не узнаем.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Жанр

Нелинейная структура позволила Ричи скрестить два жанра — фильм о мести и кейпер (фильм-ограбление). В первой половине Эйч присматривается к коллегам и колесит на инкассаторском броневике, надеясь наткнуться на убийц Дагги. Затем нам показывают будни шайки грабителей: как они готовят план, тренируются и просчитывают разные сценарии того, чем может закончиться налет (их лидер, например, понимает, что выживут не все). Не последнюю роль играет динамика отношений в банде. В процессе мы узнаем про ее сильные (мудрый и строгий командир) и слабые (стрелок, который не следует плану и всех бесит) стороны.

В этом смысле «Инкассатор» — более прямолинейное кино. Все полтора часа посвящены мести Александра, точнее, его работе под прикрытием, а ограбление начинается в финале и длится около 10 минут.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Экшен

Иногда «Гнев человеческий» превращается из монотонного триллера в боевик. В самой эффектной сцене фильм напоминает миссию из GTA: Эйч хладнокровно и методично убивает бандитов, напавших на инкассаторскую машину, а затем преследует одного из них в складских помещениях. Каждый выстрел, ракурс, монтажная склейка — все продумано безупречно. Здесь же стоит вспомнить длинную финальную перестрелку, в которой инкассаторы дают отпор грабителям, одетым в черные бронекостюмы. Вскоре этот эпизод перетекает в зрелищную автопогоню с участием полиции.

В отличие Ричи, Бухрифу больше интересна психология главного героя. Он осознанно сокращает экшен в пользу человеческой драмы, поэтому перестрелки — их здесь немного — сняты достаточно скромно.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Музыка

За саундтрек «Гнева» отвечал Кристофер Бенстед. Это его вторая работа в кино в качестве композитора. Первой были «Джентльмены» того же Ричи, а в 2014 году он получил «Оскар» за сведение звука в «Гравитации». Почти вся музыка в «Гневе» построена вокруг главной темы, которая часто повторяется в разных аранжировках. Ощущение нарастающей тревоги отлично передают партии контрабаса и виолончели, из которых вырастают шумные, громыхающие композиции. А отрывистое звучание перкуссий отдает выстрелами, которые производит Эйч.

Саундтрек «Инкассатора», написанный Николасом Бейби, не такой выразительный, да и режиссер, в отличие от Ричи, никогда не выкручивает звук на полную. После просмотра вы едва ли запомните хоть одну композицию. С другой стороны, многие сцены здесь отлично работают и без музыки.

Концовка

В отличие от Бухрифа, Ричи снял типичный для голливудского экшена финал. Под конец грабители, виновные в гибели Дагги, нападают на инкассаторскую базу, зачищают ее и серьезно ранят Эйча. Но тот чудом выживает и вскоре выслеживает убийцу сына (его играет Скотт Иствуд) с помощью телефона, который он подбросил в сумку стрелка. Дальше все тривиально: Эйч всаживает в героя Иствуда четыре пули — в сердце, печень, легкое и селезенку (органы, от выстрела в которые умер Дагги) — и эффектно покидает место преступления, растворяясь в ночном Лос-Анджелесе.

Герою «Инкассатора» повезло меньше. На базе к Александру возвращается самообладание: он выхватывает у одного из бандитов пистолет и ловко убивает парочку его напарников, но сам получает смертельное ранение и с трудом покидает перестрелку. В последней сцене мы видим его лежащим на обочине — камера медленно отдаляется, а сам герой умирает в лесу, том самом, где погиб его сын.

«Гнев человеческий»
«Инкассатор»

Смотрите «Гнев человеческий» на КиноПоиск HD

Автор: Алексей Дарбинян

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В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт
Режиссер:Гай Ричи
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