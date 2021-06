Библейские сюжеты Гая Ричи: Из чего состоят стильные титры «Гнева человеческого»

На КиноПоиск HD вышел триллер Гая Ричи «Гнев человеческий». Разбираемся в библейских отсылках и средневековых гравюрах, которые британский режиссер спрятал во вступительных титрах.

Как «Гнев человеческий» вообще связан с Библией?

Косвенно. Фильм не является дословной экранизацией Библии, но его название (в оригинале — Wrath of Man) отсылает к посланию Иакова, в котором есть строчка: «Ибо гнев человека не творит правды Божией» («For the wrath of man does not produce the righteousness of God»). Ричи комментирует эту связь так: «Это картина об алчности, крови, тщеславии, о семи смертных грехах, упомянутых в Библии. Во всяком случае, в сюжете вы найдете пять из этих смертных грехов».

Фильм посвящен Эйчу — главе преступного синдиката, который внедряется в инкассаторскую фирму в надежде найти бандитов, застреливших его сына Дагги. В его смерти отчасти виноват отец: юноша погиб, потому что Эйч взял его на дело. В попытке найти виновного Эйч жестоко расправляется с преступниками, даже с теми, кто не был причастен к гибели Дагги.

Какие же отсылки есть в титрах?

На фоне руки возникает архангел с мечом, который сражается с Сатаной. В Откровении Иоанна Богослова архангел Михаил ведет армию Бога против сил Сатаны, позже, на войне в Раю, он побеждает дьявола.

Теодор Пулакис. «Архангел Михаил», 1650-1699 годы © Benaki Museum / Wikimedia Commons

А на фоне лица Джейсона Стэйтема мы видим иллюстрацию Гюстава Доре «Сатана спускается на землю» к поэме Милтона «Потерянный рай», сделанную в 1866 году. Поэма развивает сюжет из Книги Бытия о грехопадении людей, сотворении мира и рождении Ада. Падший ангел, он же Сатана или Змей — один из главных героев поэмы.

Гюстав Доре. «Потерянный рай», 1866 год © Wikimedia Commons

На другой иллюстрации Доре Иаков борется с Богом. В Библии Бог является к Иакову ночью под видом ангела. Требуя благословения, Иаков борется с ним до рассвета и повреждает свое бедро. Бог остается удовлетворен рвением Иакова, благословляет его и дает ему новое имя — Израиль («борющийся с Богом») — с напутствием: «…Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».

Гюстав Доре. «Иаков (Израиль), борющийся с ангелом», 1866 год © Wikimedia Commons

«Три дерущиеся собаки» и «Две дерущиеся лошади» — офорты нидерландского картографа, гравера и издателя Гендрика Гондиуса I, сделанные в 1610-м.

Гендрик Гондиус I. «Три дерущиеся собаки», 1610 год © LACMA / Wikimedia Commons

Гендрик Гондиус I. «Три дерущиеся собаки», 1610 год © LACMA / Wikimedia Commons

На этом изображении объединены скелеты из разных произведений. Левый, с барабаном — фрагмент ксилографии Ганса Гольбейна-младшего «Дворянка», а двое танцующих мертвецов справа — гравюра Михаэля Вольгемута «Танец смерти» из «Нюрнбергской хроники Хартмана Шеделя», иллюстрированной хроники библейской истории от сотворения мира.

Михаэль Вольгемут. «Танец смерти», 1493 © Wikimedia Commons

Работа Франса ван ден Вингерде «Самсон, убивающий льва». В Ветхом Завете силач Самсон был героем, который прославился подвигами в борьбе иудеев с захватчиками-филистимлянами. Однажды по дороге в город на него бросился лев, но Самсон убил его голыми руками.

Франса ван ден Вингерде. «Самсон, убивающий льва», 1636-1679 годы © Rijksmuseum / Wikimedia Commons

Английский художник и гравер Сэмюэл Хоуитт специализировался на изображении животных, охоты и лошадиных скачек. Волки над титром композитора Кристофера Бенстеда — фрагменты его работ.

Сэмюэл Хоуитт. «Волк и дикобраз», 1811, год © Wellcome Collection / Wikimedia Commons

Над именем оператора Алана Стюарта — фрагмент гравюры «Предательство Иисуса Иудой Искариотом».

Исраэль ван Мекенен. «Поцелуй Иуды», 1503-1508 годы © Bibliothèque nationale de France / Wikimedia Commons

В титрах также появляются две иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигьери. На первой, рядом с лицом Джоша Хартнетта, грешников-воров мучают гады. На второй, рядом с титром продюсера и сценариста Айвана Эткинсона, крылатые демоны-загребалы — «бесы с баграми», охраняющие грешников в пятом рву восьмого круга Ада — атакуют Вергилия и Данте (героев, правда, у Ричи не видно).

Гюстав Доре. «Воры, замученные змеями», 1857 год © Wikimedia Commons

Гюстав Доре. «Демоны угрожают Вергилию», 1857 год © Wikimedia Commons

И снова Доре. На лице Холта Маккэллани, сыгравшего инкассатора по кличке Пулемет, можно рассмотреть гравюру «Смерть Самсона». Тот же силач, что разрывает льва выше, погиб, когда обрушил храм на захвативших и лишивших его сил филистимлян.

Гюстав Доре. «Смерть Самсона», 1866 год © Wikimedia Commons

Перед грозным ликом Стэйтема мы видим демонов с гравюры Доре «Видение смерти» и ведьм с иллюстрации к «Истории магии» французского оккультиста и таролога Жан-Батиста Питуа.

Эмиль Байяр. «Танец шабаша», 1870 год © Wikimedia Commons

В последней гравюре Доре в титрах Моисей разбивает скрижали Завета. Позже библейский сюжет можно считать в сцене, где грабители инкассаторов убегают, увидев в машине Эйча, героя Джейсона Стэйтема. Когда Моисей возвращается с неба, получив заповеди, то светится изнутри божественным свечением. Чтобы люди не разбегались от его света, он подносит тряпку к лицу. Когда Эйч выходит из машины к грабителям, то также закрывает лицо тряпкой из-за слезоточивого газа. А когда Эйч отнимает тряпицу от лица, то грабители убегают от него!

Гюстав Доре. «Моисей разбивает скрижали Завета», 1866 год © Wikimedia Commons