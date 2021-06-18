Библейские сюжеты Гая Ричи: Из чего состоят стильные титры «Гнева человеческого»

На КиноПоиск HD вышел триллер Гая Ричи «Гнев человеческий». Разбираемся в библейских отсылках и средневековых гравюрах, которые британский режиссер спрятал во вступительных титрах.
Как «Гнев человеческий» вообще связан с Библией?
Косвенно. Фильм не является дословной экранизацией Библии, но его название (в оригинале — Wrath of Man) отсылает к посланию Иакова, в котором есть строчка: «Ибо гнев человека не творит правды Божией» («For the wrath of man does not produce the righteousness of God»). Ричи комментирует эту связь так: «Это картина об алчности, крови, тщеславии, о семи смертных грехах, упомянутых в Библии. Во всяком случае, в сюжете вы найдете пять из этих смертных грехов».
Фильм посвящен Эйчу — главе преступного синдиката, который внедряется в инкассаторскую фирму в надежде найти бандитов, застреливших его сына Дагги. В его смерти отчасти виноват отец: юноша погиб, потому что Эйч взял его на дело. В попытке найти виновного Эйч жестоко расправляется с преступниками, даже с теми, кто не был причастен к гибели Дагги.
Какие же отсылки есть в титрах?
На фоне руки возникает архангел с мечом, который сражается с Сатаной. В Откровении Иоанна Богослова архангел Михаил ведет армию Бога против сил Сатаны, позже, на войне в Раю, он побеждает дьявола.
А на фоне лица Джейсона Стэйтема мы видим иллюстрацию Гюстава Доре «Сатана спускается на землю» к поэме Милтона «Потерянный рай», сделанную в 1866 году. Поэма развивает сюжет из Книги Бытия о грехопадении людей, сотворении мира и рождении Ада. Падший ангел, он же Сатана или Змей — один из главных героев поэмы.
На другой иллюстрации Доре Иаков борется с Богом. В Библии Бог является к Иакову ночью под видом ангела. Требуя благословения, Иаков борется с ним до рассвета и повреждает свое бедро. Бог остается удовлетворен рвением Иакова, благословляет его и дает ему новое имя — Израиль («борющийся с Богом») — с напутствием: «…Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».
«Три дерущиеся собаки» и «Две дерущиеся лошади» — офорты нидерландского картографа, гравера и издателя Гендрика Гондиуса I, сделанные в 1610-м.
На этом изображении объединены скелеты из разных произведений. Левый, с барабаном — фрагмент ксилографии Ганса Гольбейна-младшего «Дворянка», а двое танцующих мертвецов справа — гравюра Михаэля Вольгемута «Танец смерти» из «Нюрнбергской хроники Хартмана Шеделя», иллюстрированной хроники библейской истории от сотворения мира.
Работа Франса ван ден Вингерде «Самсон, убивающий льва». В Ветхом Завете силач Самсон был героем, который прославился подвигами в борьбе иудеев с захватчиками-филистимлянами. Однажды по дороге в город на него бросился лев, но Самсон убил его голыми руками.
Английский художник и гравер Сэмюэл Хоуитт специализировался на изображении животных, охоты и лошадиных скачек. Волки над титром композитора Кристофера Бенстеда — фрагменты его работ.
Над именем оператора Алана Стюарта — фрагмент гравюры «Предательство Иисуса Иудой Искариотом».
В титрах также появляются две иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигьери. На первой, рядом с лицом Джоша Хартнетта, грешников-воров мучают гады. На второй, рядом с титром продюсера и сценариста Айвана Эткинсона, крылатые демоны-загребалы — «бесы с баграми», охраняющие грешников в пятом рву восьмого круга Ада — атакуют Вергилия и Данте (героев, правда, у Ричи не видно).
И снова Доре. На лице Холта Маккэллани, сыгравшего инкассатора по кличке Пулемет, можно рассмотреть гравюру «Смерть Самсона». Тот же силач, что разрывает льва выше, погиб, когда обрушил храм на захвативших и лишивших его сил филистимлян.
Перед грозным ликом Стэйтема мы видим демонов с гравюры Доре «Видение смерти» и ведьм с иллюстрации к «Истории магии» французского оккультиста и таролога Жан-Батиста Питуа.
В последней гравюре Доре в титрах Моисей разбивает скрижали Завета. Позже библейский сюжет можно считать в сцене, где грабители инкассаторов убегают, увидев в машине Эйча, героя Джейсона Стэйтема. Когда Моисей возвращается с неба, получив заповеди, то светится изнутри божественным свечением. Чтобы люди не разбегались от его света, он подносит тряпку к лицу. Когда Эйч выходит из машины к грабителям, то также закрывает лицо тряпкой из-за слезоточивого газа. А когда Эйч отнимает тряпицу от лица, то грабители убегают от него!
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