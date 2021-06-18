КиноПоиск
Попробовать Плюс

Библейские сюжеты Гая Ричи: Из чего состоят стильные титры «Гнева человеческого»

Обсудить0

На КиноПоиск HD вышел триллер Гая Ричи «Гнев человеческий». Разбираемся в библейских отсылках и средневековых гравюрах, которые британский режиссер спрятал во вступительных титрах.

Как «Гнев человеческий» вообще связан с Библией?

Косвенно. Фильм не является дословной экранизацией Библии, но его название (в оригинале — Wrath of Man) отсылает к посланию Иакова, в котором есть строчка: «Ибо гнев человека не творит правды Божией» («For the wrath of man does not produce the righteousness of God»). Ричи комментирует эту связь так: «Это картина об алчности, крови, тщеславии, о семи смертных грехах, упомянутых в Библии. Во всяком случае, в сюжете вы найдете пять из этих смертных грехов».

Фильм посвящен Эйчу — главе преступного синдиката, который внедряется в инкассаторскую фирму в надежде найти бандитов, застреливших его сына Дагги. В его смерти отчасти виноват отец: юноша погиб, потому что Эйч взял его на дело. В попытке найти виновного Эйч жестоко расправляется с преступниками, даже с теми, кто не был причастен к гибели Дагги.

Какие же отсылки есть в титрах?

На фоне руки возникает архангел с мечом, который сражается с Сатаной. В Откровении Иоанна Богослова архангел Михаил ведет армию Бога против сил Сатаны, позже, на войне в Раю, он побеждает дьявола.

Теодор Пулакис. «Архангел Михаил», 1650-1699 годы © Benaki Museum / Wikimedia Commons

А на фоне лица Джейсона Стэйтема мы видим иллюстрацию Гюстава Доре «Сатана спускается на землю» к поэме Милтона «Потерянный рай», сделанную в 1866 году. Поэма развивает сюжет из Книги Бытия о грехопадении людей, сотворении мира и рождении Ада. Падший ангел, он же Сатана или Змей — один из главных героев поэмы.

Гюстав Доре. «Потерянный рай», 1866 год © Wikimedia Commons

На другой иллюстрации Доре Иаков борется с Богом. В Библии Бог является к Иакову ночью под видом ангела. Требуя благословения, Иаков борется с ним до рассвета и повреждает свое бедро. Бог остается удовлетворен рвением Иакова, благословляет его и дает ему новое имя — Израиль («борющийся с Богом») — с напутствием: «…Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь».

Гюстав Доре. «Иаков (Израиль), борющийся с ангелом», 1866 год © Wikimedia Commons

«Три дерущиеся собаки» и «Две дерущиеся лошади» — офорты нидерландского картографа, гравера и издателя Гендрика Гондиуса I, сделанные в 1610-м.

Гендрик Гондиус I. «Три дерущиеся собаки», 1610 год © LACMA / Wikimedia Commons
Гендрик Гондиус I. «Три дерущиеся собаки», 1610 год © LACMA / Wikimedia Commons

На этом изображении объединены скелеты из разных произведений. Левый, с барабаном — фрагмент ксилографии Ганса Гольбейна-младшего «Дворянка», а двое танцующих мертвецов справа — гравюра Михаэля Вольгемута «Танец смерти» из «Нюрнбергской хроники Хартмана Шеделя», иллюстрированной хроники библейской истории от сотворения мира.

Михаэль Вольгемут. «Танец смерти», 1493 © Wikimedia Commons

Работа Франса ван ден Вингерде «Самсон, убивающий льва». В Ветхом Завете силач Самсон был героем, который прославился подвигами в борьбе иудеев с захватчиками-филистимлянами. Однажды по дороге в город на него бросился лев, но Самсон убил его голыми руками.

Франса ван ден Вингерде. «Самсон, убивающий льва», 1636-1679 годы © Rijksmuseum / Wikimedia Commons

Английский художник и гравер Сэмюэл Хоуитт специализировался на изображении животных, охоты и лошадиных скачек. Волки над титром композитора Кристофера Бенстеда — фрагменты его работ.

Сэмюэл Хоуитт. «Волк и дикобраз», 1811, год © Wellcome Collection / Wikimedia Commons

Над именем оператора Алана Стюарта — фрагмент гравюры «Предательство Иисуса Иудой Искариотом».

Исраэль ван Мекенен. «Поцелуй Иуды», 1503-1508 годы © Bibliothèque nationale de France / Wikimedia Commons

В титрах также появляются две иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте Алигьери. На первой, рядом с лицом Джоша Хартнетта, грешников-воров мучают гады. На второй, рядом с титром продюсера и сценариста Айвана Эткинсона, крылатые демоны-загребалы — «бесы с баграми», охраняющие грешников в пятом рву восьмого круга Ада — атакуют Вергилия и Данте (героев, правда, у Ричи не видно).

Гюстав Доре. «Воры, замученные змеями», 1857 год © Wikimedia Commons
Гюстав Доре. «Демоны угрожают Вергилию», 1857 год © Wikimedia Commons

И снова Доре. На лице Холта Маккэллани, сыгравшего инкассатора по кличке Пулемет, можно рассмотреть гравюру «Смерть Самсона». Тот же силач, что разрывает льва выше, погиб, когда обрушил храм на захвативших и лишивших его сил филистимлян.

Гюстав Доре. «Смерть Самсона», 1866 год © Wikimedia Commons

Перед грозным ликом Стэйтема мы видим демонов с гравюры Доре «Видение смерти» и ведьм с иллюстрации к «Истории магии» французского оккультиста и таролога Жан-Батиста Питуа.

Эмиль Байяр. «Танец шабаша», 1870 год © Wikimedia Commons

В последней гравюре Доре в титрах Моисей разбивает скрижали Завета. Позже библейский сюжет можно считать в сцене, где грабители инкассаторов убегают, увидев в машине Эйча, героя Джейсона Стэйтема. Когда Моисей возвращается с неба, получив заповеди, то светится изнутри божественным свечением. Чтобы люди не разбегались от его света, он подносит тряпку к лицу. Когда Эйч выходит из машины к грабителям, то также закрывает лицо тряпкой из-за слезоточивого газа. А когда Эйч отнимает тряпицу от лица, то грабители убегают от него!

Гюстав Доре. «Моисей разбивает скрижали Завета», 1866 год © Wikimedia Commons

Смотрите «Гнев человеческий» на КиноПоиск HD

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Суровый боевик о немногословном инкассаторе: новый фильм Гая Ричи уже онлайн
В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт
Режиссер:Гай Ричи
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Чем «Гнев человеческий» отличается от французского триллера «Инкассатор», на котором он основан?

Чем «Гнев человеческий» отличается от французского триллера «Инкассатор», на котором он основан?

18 июня20
Что смотреть дома: «Гнев человеческий», «В ритме жизни», «Мейнстрим»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Гнев человеческий», «В ритме жизни», «Мейнстрим»

18 июня2
Супергероям нельзя заниматься сексом. А чем можно?

Супергероям нельзя заниматься сексом. А чем можно?

17 июня33
«Лука»: Мальчик-амфибия в стране вечного лета

«Лука»: Мальчик-амфибия в стране вечного лета

17 июня10

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастКак «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки

Вчера0
Как «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки
«Рик и Морти» вернулись! Новый сезон начался, как в старые добрые, с передряг и межпространственного кабельного (и секси-Аквамена!)

«Рик и Морти» вернулись! Новый сезон начался, как в старые добрые, с передряг и межпространственного кабельного (и секси-Аквамена!)

Вчера5
Библейские сюжеты Гая Ричи: Из чего состоят стильные титры «Гнева человеческого»

Библейские сюжеты Гая Ричи: Из чего состоят стильные титры «Гнева человеческого»

Вчера3
#деньричи: Что мы писали и говорили о «Гневе человеческом», который теперь доступен на КиноПоиск HD

#деньричи: Что мы писали и говорили о «Гневе человеческом», который теперь доступен на КиноПоиск HD

Вчера9
Национальный конкурс Beat Film Festival выиграл док о граффити-художниках Санкт-Петербурга

Национальный конкурс Beat Film Festival выиграл док о граффити-художниках Санкт-Петербурга

18 июня2
Новый сезон «Рика и Морти» выйдет на КиноПоиск HD 21 июня

Новый сезон «Рика и Морти» выйдет на КиноПоиск HD 21 июня

18 июня8
9 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж ищет свинью, а Николь Кидман заведует курортом

9 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж ищет свинью, а Николь Кидман заведует курортом

18 июня7
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт