Что смотреть дома: «Локи», «Светлячок», продолжение «Люпена»

Возвращение Тома Хиддлстона к роли Локи, легендарная космоопера Джосса Уидона, новые приключения благородного разбойника Ассана Диопа — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Локи», 1-й сезон
Главный трикстер вселенной Marvel путешествует во времени
Где смотреть: Disney+
Во время событий «Мстителей» Локи (Том Хиддлстон) ловит полиция времени. Антигероя заставляют исправить временный парадокс, который возник из-за кражи Тессеракта. Бог лжи попытается сбежать, а ловить его будет инспектор Мобиус (Оуэн Уилсон).
«Локи», пожалуй, самый амбициозный сериал Marvel. Он призван не только вернуть на экран любимца зрителей, но и связать события третьего «Человека-паука», второго «Доктора Стрэнджа» и сериала «Ванда/Вижн».
«Светлячок», 1-й сезон
Культовая космоопера про банду неудачников
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 13 июня
Галактика только что пережила гражданскую войну. Капитан Малькольм Рейнольдс (Нэйтан Филлион) оказался среди проигравших и теперь с остатками боевого отряда и новыми соратникам промышляет мелким грабежом и перевозкой грузов. Вышедший в 2002 году остроумный космический вестерн Джосса Уидона не дожил до финала первого сезона, что не помешало ему обзавестись огромной фан-базой. А в 2005 году у «Светлячка» вышел сиквел «Миссия „Серенити“».
Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD в Плюсе с 13 июня
«Люпен», 2-й сезон
Возвращение стильного авантюриста
Где смотреть: Netflix
Юный Ассан Диоп (Омар Си) вырос на книгах про знаменитого вора Арсена Люпена. Четверть века спустя Ассан стал современной версией Люпена — галантным и ловким жуликом. Первая половина сезона оборвалась на том, что менее изысканные преступники украли сына Диопа, а полиция вышла на след самого героя. «Люпен» — один из самых популярных проектов Netflix 2021 года, который удачно проапгрейдил тексты французского писателя Мориса Леблана, придумавшего обаятельного мошенника в начале XX века.
«Срок», 1-й сезон
Тюремная драма с Шоном Бином
Где смотреть: КиноПоиск HD
Учитель Марк Кобден (Шон Бин) осужден на четыре года за непреднамеренное убийство. Тюремный надзиратель Эрик (Стивен Грэм) привык помогать таким, как Марк. Но за решеткой есть настоящие монстры, которые постараются воспользоваться человеколюбием Эрика. «Срок» придумал Джимми МакГоверн — ветеран британского телевидения, тяготеющий к социальным драмам с противоречивыми героями («Сломленный», в котором, кстати, играл Бин, и «Метод Крекера» с Робби «Хагридом» Колтрейном).
Смотрите этот сериал только на КиноПоиск HD в Плюсе
«Разведка», 2-й сезон
Дэвид Швиммер против российского кибероружия
Где смотреть: Амедиатека
Британский отдел по борьбе с киберпреступностью решил усилиться экс-агентом национальной безопасности США Джерри Бернштейном (Швиммер), который об интернете знает разве что по «Википедии». Однако его напарником оказывается расторопный агент Джозеф (Ник Мохаммед), который готов работать за двоих, чтобы научиться у Джерри азам американской самоуверенности. На радаре новая угроза — легендарные российские хакеры.
Сериал «Разведка» придумал Мохаммед — очаровательный Нейтан из «Теда Лассо». И его кабинетный шарж на бондиану чем-то похож на хит Apple TV+: это тоже история о приключениях наивного американца в Англии, только куда более саркастичная.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Уйти не прощаясь»
Мишель Пфайффер хочет увидеть Париж и умереть
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi — с 12 июня
Светская львица Фрэнсис Прайс (Пфайффер) промотала состояние покойного мужа и теперь переезжает из Нью-Йорка в Париж вместе с сыном Малькольмом (Лукас Хеджес) и котом. В основе «Уйти не прощаясь» — трагикомический роман Патрика Девитта (по его книге сняты «Братья Систерс»), в ролях второго плана — Имоджен Путс и драматург Трэйси Леттс, режиссер — Азазель Джейкобс («Моцарт в джунглях»).
Купить этот фильм в Магазине КиноПоиск HD можно с 12 июня
«Неспящие»
Триллер о том, как человечество разучилось спать
Где смотреть: Netflix
В результате глобального катаклизма во всем мире вырубило электричество, а люди потеряли способность спать. Мир постепенно сходит с ума, и последней надеждой человечества становится Матильда (Ариана Гринблатт) — дочь бывшей военной Джилл (Джина Родригес из «Каджиллионера»). По задумке «Неспящие» одновременно напоминают антиутопию «Дитя человеческое» и сериал «Оставленные», который рисовал картину всемирного отчаяния после загадочного исчезновения двух процентов населения планеты.
«Тука и Берти», 2-й сезон
Продолжение истории птиц-подруг
Где смотреть: Adult Swim — с 13 июня
В новых сериях дроздиха Берти (Али Вонг) идет на психотерапию, чтобы разобраться со своими страхами, туканиха Тука (Тиффани Хэддиш) ищет пару и продолжает отрываться, а дрозд Спекл (Стивен Ян из «Минари») строит дом. Анимационный сериал Лизы Ханауолт «Тука и Берти» честно говорит о жизни 30-летних, сексуальности, тревоге, дружбе и насилии. В свое время проект не оправдал ожиданий Netflix, а теперь воскрес на канале Adult Swim, к радости немногочисленных, но очень преданных поклонников.
«Тресе: Защитница города», 1-й сезон
Филиппинское аниме про сверхъестественную преступность
Где смотреть: Netflix
С заходом солнца в Маниле лучше не выходить на улицу: здесь орудуют не только бандиты, но и призраки с зомби. Для борьбы с ними местная полиция зовет Александру Тресе, которая видит души мертвых.
«Тресе» основана на одноименном комиксе, использующем темы и ходы полицейских процедуралов и филиппинской мифологии. Режиссером выступил Джей Олива, который прославился мультфильмами «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Лига справедливости: Парадокс источника конфликта» и скоро будет работать над анимационным приквелом к «Армии мертвецов».
«Парк развлечений»
Утраченный фильм Джорджа А. Ромеро
Где смотреть: Shudder
В 1973 году автор «Ночи живых мертвецов» Джордж А. Ромеро снял по заказу Лютеранского общества фильм об эйджизме и жестоком обращении с пенсионерами. Главный герой картины — пожилой мужчина, который посещает парк аттракционов, чтобы развеяться, но визит оборачивается кошмаром. Фильм сочли слишком шокирующим и положили на полку, а спустя почти полвека его нашли и отреставрировали.
Автор: Алексей Филиппов