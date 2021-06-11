Что смотреть дома: «Локи», «Светлячок», продолжение «Люпена»

Во время событий «Мстителей» Локи (Том Хиддлстон) ловит полиция времени. Антигероя заставляют исправить временный парадокс, который возник из-за кражи Тессеракта. Бог лжи попытается сбежать, а ловить его будет инспектор Мобиус (Оуэн Уилсон).

«Локи», пожалуй, самый амбициозный сериал Marvel. Он призван не только вернуть на экран любимца зрителей, но и связать события третьего «Человека-паука», второго «Доктора Стрэнджа» и сериала «Ванда/Вижн».