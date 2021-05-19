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В предыдущих сериях

Подкаст«Мейр из Исттауна»: Криминальная драма про сострадание и прощение

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Детектив Мейр Шиэн (Кейт Уинслет) несет правосудие или милосердие? Является ли сериал «эксплуатацией страданий» или зачем зрителей так близко знакомят с будущими жертвами? Чем «Мейр из Исттауна» напоминает «Преступление и наказание» Достоевского? И можно ли назвать сериал феминистским?

Кейт Уинслет, Эван Питерс и Джастин Хёртт-Данкли
Кейт Уинслет и Гай Пирс

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал «Мейр из Исттауна» телеканала HBO про женщину-детектива из маленького городка в Пенсильвании, расследующую местное убийство, в то время как рушится ее личная жизнь.

Следующий выпуск «В предыдущих сериях» будет юбилейным (сотым!), а это значит, что слушателей подкаста ожидает сюрприз.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Сериалы и фильмы, упомянутые в выпуске

«Убийство на пляже» (2013—2017) — британский детективный сериал, в котором Дэвид Теннант и Оливия Колман раскрывают тайны прибрежного городка Бродчёрч.

«Настоящий детектив» (2014—2019) — атмосферный сериал о запутанных преступлениях. Сыщиков играли Мэттью МакКонахи, Рэйчел МакАдамс и Махершала Али.

«Молчание ягнят» (1990) — культовый триллер о том, как интеллектуал-людоед (Энтони Хопкинс) помогает молодой сотруднице ФБР (Джоди Фостер) выйти на след серийного убийцы.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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