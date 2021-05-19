«Мейр из Исттауна»: Криминальная драма про сострадание и прощение

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Детектив Мейр Шиэн (Кейт Уинслет) несет правосудие или милосердие? Является ли сериал «эксплуатацией страданий» или зачем зрителей так близко знакомят с будущими жертвами? Чем «Мейр из Исттауна» напоминает «Преступление и наказание» Достоевского? И можно ли назвать сериал феминистским?
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал «Мейр из Исттауна» телеканала HBO про женщину-детектива из маленького городка в Пенсильвании, расследующую местное убийство, в то время как рушится ее личная жизнь.
Следующий выпуск «В предыдущих сериях» будет юбилейным (сотым!), а это значит, что слушателей подкаста ожидает сюрприз.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Сериалы и фильмы, упомянутые в выпуске
«Убийство на пляже» (2013—2017) — британский детективный сериал, в котором Дэвид Теннант и Оливия Колман раскрывают тайны прибрежного городка Бродчёрч.
«Настоящий детектив» (2014—2019) — атмосферный сериал о запутанных преступлениях. Сыщиков играли Мэттью МакКонахи, Рэйчел МакАдамс и Махершала Али.
«Молчание ягнят» (1990) — культовый триллер о том, как интеллектуал-людоед (Энтони Хопкинс) помогает молодой сотруднице ФБР (Джоди Фостер) выйти на след серийного убийцы.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов