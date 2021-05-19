«Мейр из Исттауна»: Криминальная драма про сострадание и прощение

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал «Мейр из Исттауна» телеканала HBO про женщину-детектива из маленького городка в Пенсильвании, расследующую местное убийство, в то время как рушится ее личная жизнь.

Следующий выпуск «В предыдущих сериях» будет юбилейным (сотым!), а это значит, что слушателей подкаста ожидает сюрприз.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.