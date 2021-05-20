Эротика и человечные вампиры: Обсуждаем пятую серию «Пищеблока»

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В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.
Почему эротические сцены в пионерском лагере не эксплуатация, а деконструкция советского кино? Как «Пищеблок» переворачивает жанровые каноны и очеловечивает вампиров? Как с помощью цвета создатели визуально отделяют положительных персонажей от антагонистов и превращают детскую дискотеку в вампирский рейв?
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Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров