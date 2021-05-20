Эротика и человечные вампиры: Обсуждаем пятую серию «Пищеблока»

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ПодкастЭротика и человечные вампиры: Обсуждаем пятую серию «Пищеблока»

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В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Почему эротические сцены в пионерском лагере не эксплуатация, а деконструкция советского кино? Как «Пищеблок» переворачивает жанровые каноны и очеловечивает вампиров? Как с помощью цвета создатели визуально отделяют положительных персонажей от антагонистов и превращают детскую дискотеку в вампирский рейв?

Ангелина Стречина
Пётр Натаров
Даниил Вершинин, Пётр Натаров и Тимофей Трибунцев
Ангелина Стречина и Федор Федосеев
Денис Парамонов, Ангелина Стречина и Даниил Вершинин
Маруся Климова и Николай Фоменко

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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