Эротика и человечные вампиры: Обсуждаем пятую серию «Пищеблока»

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Почему эротические сцены в пионерском лагере не эксплуатация, а деконструкция советского кино? Как «Пищеблок» переворачивает жанровые каноны и очеловечивает вампиров? Как с помощью цвета создатели визуально отделяют положительных персонажей от антагонистов и превращают детскую дискотеку в вампирский рейв?