Что смотреть дома: «Друзья. Воссоединение», финал «Метода Комински», «Ип Ман 4»

Спецэпизод великого ситкома, новая часть саги о знаменитом воине, фильм о конфликте Израиля и Палестины — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Друзья. Воссоединение» Возвращение легенд Где смотреть: Амедиатека

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«Ип Ман 4» Последний бой легендарного мастера Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Середина 1960-х. Мастер боевых искусств Ип Ман (Донни Йен), переживший нищету и войну, узнает, что у него рак. Дела семейные тоже не ладятся: сына выгнали из школы. Вместе с ребенком мастер Ип отправляется в США на чемпионат мира по карате, куда его позвал звездный ученик Брюс Ли (Дэнни Чань). Почти за 20 лет режиссер Уилсон Ип смог создать квазибиографическую франшизу, рассказывающую о принципах боевого искусства вин-чун, непростой судьбе Ип Мана и Китая и пути настоящего воина.

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«Метод Комински», 3-й сезон Финал комедийного сериала с Майклом Дугласом Где смотреть: Netflix

Мало того что актер Сэнди Комински (Дуглас) лишился агента и близкого друга Нормана (Алан Аркин) — в его жизни только прибавилось сожалений, проблем и назойливых родственников. Теперь ему предстоит привести жизнь в норму и найти общий язык с бывшей женой Роуз (Кэтлин Тернер), дочерью Минди (Сара Бэйкер) и ее бойфрендом Мартином (Пол Райзер). Очередной народный хит Чака Лорри долго не продлевали на третий сезон, но он все-таки состоится. В нем Комински, помимо прочего, столкнется со своим главным кошмаром — успешным артистом (Морган Фриман в роли самого себя).



«Осло» Рут Уилсон и Эндрю Скотт в драме об палестино-израильском конфликте Где смотреть: Амедиатека — с 30 мая

1993 год, Осло. Норвежская дипломатка Мона Юль (Уилсон) и ее муж-социолог Терье Руд-Ларсон (Скотт) устраивают тайные переговоры Израиля и Организации освобождения Палестины, чтобы положить конец территориальным спорам и бессмысленным смертям. «Осло» — продюсерский проект Стивена Спилберга. Фильм снял театральный режиссер Бартлетт Шер, который взял за основу одноименную пьесу Дж. Т. Роджерса и сократил трехчасовую разговорную постановку до 118 минут.



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«Проступки во Флэтбуше», 1-й сезон Драмеди про двух приятелей в Бруклине Где смотреть: Амедиатека

Дэн (Дэн Перлман) преподает химию в школе, но ему никак не удается поддерживать дисциплину в классе. Вдобавок у него депрессия, с которой он борется таблетками и терапией по скайпу. Его лучший друг — современный художник Кевин (Кевин Исо), который еще ничего не продал и живет на диване у Дэна. Перлман и Исо придумали «Проступки во Флэтбуше» как веб-сериал, который теперь вырос в полноценное шоу Showtime, по сути, так же как «Кайф с доставкой», ставший тайным сокровищем HBO.

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«Черное пространство», 1-й сезон Мистический детектив об убийствах в школе Где смотреть: Netflix

Обычное утро в израильской старшей школе обернулось трагедией: люди в масках, похожих на черепа единорогов, устроили бойню и исчезли. Полиция обвинила во всем палестинцев-строителей, но детектив Давиди (Гури Альфи) уверен, что преступление — дело рук самих школьников. Пугающе актуальный сериал предлагает осмыслить сразу две темы — подростковые шутинги и межнациональные конфликты.



«Череп: Маска» Бразильский хоррор о злом духе, защищающем природу Где смотреть: Shudder

В джунглях Амазонии находят маску анханга — духа, которого почитал народ тупи, живший в доколумбовскую эпоху. Артефакт привозят в Сан-Паоло, где возвращенный к жизни защитник лесов и животных начнет кровавую жатву. Низкобюджетный бразильский слэшер — зрелище одновременно удивительное и отталкивающее. Недаром его снял Капель Фурман, который участвовал в хоррор-альманахе «Грайндсплуатация» на равных с легендой жанра Ллойдом Кауфманом («Токсичный мститель»).



«Призрачная лаборатория» Тайские доктора ищут привидений Где смотреть: Netflix

Дуэт молодых врачей (Танапоб Лиратанакайорн и Парис Интаракомалясут) решает во что бы то ни стало доказать, что призраки существуют. Используя техническую базу больницы, в которой они только начали работать, коллеги проводят все более радикальные и жестокие эксперименты. Тайский хоррор про то, что неупокоенные души — это мы сами.

«План Б» Подростковая комедия о том, как избежать беременности Где смотреть: Hulu

Санни (Куху Верма) и Лупе (Виктория Моролес) — лучшие подруги; вместе болтают на уроках полового воспитания, вместе зазывают на вечеринку парня, который нравится Санни, вместе едут к черту на рога, чтобы купить таблетки для контрацепции.

В известном смысле «Плане Б» — антипод трагической ленты «Никогда, редко, иногда, всегда»: здесь молодость бьет ключом, у машин нет тормозов, взрослые — болваны, но тоже когда-то были детьми, поэтому с ними можно поладить. Сняла картину актриса Натали Моралес, чей остроумный дебют «Языковые уроки» с Марком Дюплассом недавно показали на Берлинале.

«Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся» История тренера, который привел «Манчестер Юнайтед» на вершину Где смотреть: Paramount+ — с 29 мая

Три года назад сэр Алекс Фергюсон оказался в больнице с кровоизлиянием в мозг после инсульта, он мог лишиться памяти или способности говорить. После инцидента Джейсон Фергюсон снял часовой документальный портрет отца.

Биография Фергюсона, занимавшего пост тренера «Манчестер Юнайтед» 26 лет, уже задокументирована в его мемуарах. А в этом фильме говорит не только сам сэр Алекс, но и его близкие и друзья — звезды МЮ Эрик Кантона, Райан Гиггз и другие.

«Пиросмани» Живописный байопик знаменитого грузинского художника Где смотреть: Mubi

Художник-примитивист Нико Пиросмани всю жизнь боролся с нищетой и нападками академических художников, но не предал свой живописный стиль. В 1969 году его байопик снял Георгий Шенгелая, до этого посвятивший мэтру документальный фильм «Нико Пиросманишвили» (1961). Персонажем игровой картины стал не только сам художник (его сыграл Автандил Варази), но и улицы Тифлиса, а также картины мастера, которые наполняют кадр и даже диктуют цветовую гамму и композицию «Пиросмани».

Автор: Алексей Филиппов