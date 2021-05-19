На HBO Max вышел спецэпизод «Друзей». Актеры рассказали про кастинг, а Леди Гага перепела «Драного кота»

27 мая HBO Max показал спецвыпуск «Друзей» — полуторачасовой эпизод в формате ток-шоу, в котором звезды сериала поделились интересными фактами о его создании. Мы посмотрели спешел и выбрали из него самое главное.
Что происходит в спецвыпуске
В спешеле появились Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, а также шоураннеры — Марта Кауффман и Дэвид Крейн. Актеры обсудили «Друзей» с телеведущим Джеймсом Корденом на фоне фонтана из заставки. Еще там показали ключевые декорации «Друзей», включая квартиры Моники и Чендлера и кофейню Central Perk.
Не обошлось и без сюрпризов. Например, Леди Гага и Кудроу воссоздали одну из сцен «Друзей»: актрисы исполнили песню «Драный кот», которую в «Друзьях» пела Фиби.
Что рассказали актеры и шоураннеры
- Кортни Кокс часто записывала свои реплики на столе. Однажды перед съемками Мэтт ЛеБлан заметил это и все стер. Кроме того, Кокс прятала от камер сценарий в раковине, а шпаргалки с диалогами — в яблоках на столе.
- Кауфман и Крейн писали героев сериала с оглядкой на родственников и друзей. Даже имя Чендлера Кауффман позаимствовала у своего приятеля.
- Было несколько вариантов сценария, где героев было не шесть, как в итоговой версии. Но потом сценаристы решили, что шестерых персонажей достаточно.
- За год до кастинга продюсеры прослушивали Швиммера для другого проекта, и им понравилось, как он изобразил недотепу. Поэтому они придумывали Росса специально для актера. Позже Швиммер решил покинуть телевидение и сосредоточиться на театре, но Кауффман и Крейн уговорили его сняться в «Друзьях».
- Крейн узнал про Кудроу от своего мужа Джеффри Кларика, который продюсировал сериал «Без ума от тебя». Там актриса играла официантку Урсулу. Эта героиня была похожа на Фиби.
- У ЛеБлана было на счету всего 11 долларов, когда он пришел на кастинг. До него продюсеры просмотрели много актеров на роль Джоуи, но те были недостаточно смешными для образа неудачливого актера и дамского угодника. В отличие от них, ЛеБлану удалось рассмешить авторов, хотя у него не было большого актерского опыта.
- Главным соперником ЛеБлана был Луис Мэндилор (дилогия «Моя большая греческая свадьба»), который потом сыграл Карла, фейкового близнеца Джо.
- Сложнее всего проходил кастинг на Рэйчел. «Она могла быть достаточно неприятным персонажем, ведь она избалованная и самовлюбленная эгоистка. С ошибочным кастингом зрители могли не полюбить героиню, — отмечает Крейн. — Зрители должны были в нее влюбиться, чтобы понять чувства Росса». Актрисы приходили на пробы в настоящих свадебных платьях (в этом наряде Рэйчел впервые появляется на экране).
- Кокс и Швиммеру не нравилось сниматься с обезьянкой, которая играла Марселя. «Она была дрессированной, и у нее был собственный тайминг, когда ей нужно было реагировать определенным образом. У актеров была своя хореография передвижений вокруг декораций, а обезьянка все портила», — вспоминает Швиммер. Актеру также не нравилось, что тренер кормил животное личинками, когда оно сидело у актера на плече.
- Перри сильно переживал, когда аудитория в съемочном павильоне не смеялась над его шутками, но не признавался в этом коллегам.
- Иногда сценаристы переписывали реплики прямо на съемках, опираясь на реакцию зрителей.
- Изначально авторы планировали, что Моника и Чендлер переспят в Лондоне один раз, а не станут парой. Однако это вызвало такую бурную реакцию у зрителей, что они решили развить романтическую линию.
- Кудроу и Перри не смотрели несколько сезонов «Друзей». Энистон, ЛеБлан и Кокс видели сериал целиком, Швиммер не смотрел шоу в течение 17 лет, но передумал, когда им увлеклась его дочь.
- Швиммер и Энистон были влюблены друг в друга во время съемок первого сезона, но решили не встречаться, поскольку оба уже состояли в отношениях. «Мы никогда не переступали эту границу. Мы уважали и ситуацию, и друг друга», — объясняет Швиммер. Энистон даже шутила, что им будет обидно, если первый поцелуй состоится на площадке. Так и получилось: Росс впервые поцеловал Рэйчел в «Центральной кофейне» после их короткой ссоры (седьмая серия второго сезона).
- По словам Лизы Кудроу, Кауффман и Крейн никогда не планировали снимать продолжение, поскольку считают концовку шоу идеальной. И актриса с ними согласна.
- Кудроу отметила, что актеры продолжали общаться после закрытия сериала, поскольку у них сложились отличные отношения на съемках: «Если кто-то напишет или позвонит другому — тот ответит».
Что говорили приглашенные артисты
В спешеле снялись и другие звезды. Вот что они сказали про ситком.
- Риз Уизерспун: «Магия „Друзей“ заключается в том, что каждый из героев — личность, которая может удержать зрителей в одиночку. Все актеры отрабатывают на все сто, и у них невероятная химия. Они были веселыми, харизматичными и прекрасно знали своих героев и хорошо чувствовали друг друга».
- Ким Намджун из бойз-бенда BTS: «Моя мама купила мне весь сериал на DVD, когда я учился в начальной школе. „Друзья“ помогли мне выучить английский, но шоу также научило меня жизни и настоящей дружбе».
- Дэвид Бекхэм: «Мне больше всего нравилась Моника. Я помешан на чистоте. Я много путешествую по работе, и когда я скучаю по семье и детям, то включаю „Друзей“ — сериал поднимает мне настроение. Мой любимый эпизод — тот, в котором друзьям нужно уходить на важное мероприятие Росса, а никто не готов».
- Минди Кейлинг: «Мне нравится эпизод, где друзья только вернулись из Лондона и пытаются сохранить свои отношения в секрете. Это очень смешно, потому что зрители знают про Монику и Чендлера, а другие герои — нет. У актеров отлично получается играть фарс».
- Кит Харингтон: «Не знаю наверняка, кто я из друзей. Я точно один из Геллеров — въедливый невротик, который носит чрезвычайно узкие штаны. Эти шесть актеров — настоящие мастера буффонады. Взять хотя бы сцену, где друзья пытаются затащить диван в лестничный проем. В сценарии этот эпизод не выглядит особенным, там нет смешных диалогов. Однако эта сцена — одна из самых смешных, что я видел по телевизору».
Актеры прикинули, как сложились судьбы их героев после финала «Друзей»
- Росс и Рэйчел, скорее всего, поженились и завели еще детей, герой Швиммера по-прежнему работает палеонтологом.
- Моника и Чендлер тоже женаты. Несмотря на то, что дети уже окончили школу, Моника все еще устраивает там ярмарки выпечки. А Чендлер каждый день ее смешит.
- Фиби замужем за Майком, парнем из богатой семьи, которого сыграл Пол Радд. Пара живет вместе с детьми в Коннектикуте. В свободное время Фиби устраивает для них музыкальные вечера и рассказывает про искусство.
- Джоуи открыл ларек с сэндвичами на Венис-Бич.
Как российская фанатка «Друзей» попала в спецвыпуск?
Создатели шоу попросили фанатов «Друзей» со всего мира рассказать о влиянии шоу на свою жизнь и произнести любимые фразы героев на фоне известных достопримечательностей, по которым можно будет угадать их национальность. Россию представляла Виктория Ариничева, которая изображая Джо, надевшего на себя несколько слоев одежды, произнесла: «Можно ли надеть на себя еще больше?!»
«Через знакомых я узнала, что HBO Max проводит кастинг и ищет фанатов по всему миру, чтобы они приняли участие в промо эпизода. Я прошла кастинг по зуму: рассказала о своем отношении к сериалу, назвала любимых персонажей и лучшие эпизоды. Я обожаю сериал с детства. Каждый год я его пересматриваю, когда мне хочется оказаться в комфортной зоне. Такое впечатление, что все эти люди — твои близкие друзья, и они стали частью тебя. Я смотрела сериал целиком несколько раз, но никогда не видела финал. Мне сложно поверить, что у него есть конец!» — рассказала КиноПоиску Виктория.
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