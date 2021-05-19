На HBO Max вышел спецэпизод «Друзей». Актеры рассказали про кастинг, а Леди Гага перепела «Драного кота»

27 мая HBO Max показал спецвыпуск «Друзей» — полуторачасовой эпизод в формате ток-шоу, в котором звезды сериала поделились интересными фактами о его создании. Мы посмотрели спешел и выбрали из него самое главное.

Что происходит в спецвыпуске

В спешеле появились Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, а также шоураннеры — Марта Кауффман и Дэвид Крейн. Актеры обсудили «Друзей» с телеведущим Джеймсом Корденом на фоне фонтана из заставки. Еще там показали ключевые декорации «Друзей», включая квартиры Моники и Чендлера и кофейню Central Perk.

Не обошлось и без сюрпризов. Например, Леди Гага и Кудроу воссоздали одну из сцен «Друзей»: актрисы исполнили песню «Драный кот», которую в «Друзьях» пела Фиби.

Что рассказали актеры и шоураннеры

Кортни Кокс часто записывала свои реплики на столе. Однажды перед съемками Мэтт ЛеБлан заметил это и все стер. Кроме того, Кокс прятала от камер сценарий в раковине, а шпаргалки с диалогами — в яблоках на столе.

Кауфман и Крейн писали героев сериала с оглядкой на родственников и друзей. Даже имя Чендлера Кауффман позаимствовала у своего приятеля.

Было несколько вариантов сценария, где героев было не шесть, как в итоговой версии. Но потом сценаристы решили, что шестерых персонажей достаточно.

За год до кастинга продюсеры прослушивали Швиммера для другого проекта, и им понравилось, как он изобразил недотепу. Поэтому они придумывали Росса специально для актера. Позже Швиммер решил покинуть телевидение и сосредоточиться на театре, но Кауффман и Крейн уговорили его сняться в «Друзьях».

Крейн узнал про Кудроу от своего мужа Джеффри Кларика, который продюсировал сериал «Без ума от тебя». Там актриса играла официантку Урсулу. Эта героиня была похожа на Фиби.

У ЛеБлана было на счету всего 11 долларов, когда он пришел на кастинг. До него продюсеры просмотрели много актеров на роль Джоуи, но те были недостаточно смешными для образа неудачливого актера и дамского угодника. В отличие от них, ЛеБлану удалось рассмешить авторов, хотя у него не было большого актерского опыта.

Главным соперником ЛеБлана был Луис Мэндилор (дилогия «Моя большая греческая свадьба»), который потом сыграл Карла, фейкового близнеца Джо.

Сложнее всего проходил кастинг на Рэйчел. «Она могла быть достаточно неприятным персонажем, ведь она избалованная и самовлюбленная эгоистка. С ошибочным кастингом зрители могли не полюбить героиню, — отмечает Крейн. — Зрители должны были в нее влюбиться, чтобы понять чувства Росса». Актрисы приходили на пробы в настоящих свадебных платьях (в этом наряде Рэйчел впервые появляется на экране).

Кокс и Швиммеру не нравилось сниматься с обезьянкой, которая играла Марселя. «Она была дрессированной, и у нее был собственный тайминг, когда ей нужно было реагировать определенным образом. У актеров была своя хореография передвижений вокруг декораций, а обезьянка все портила», — вспоминает Швиммер. Актеру также не нравилось, что тренер кормил животное личинками, когда оно сидело у актера на плече.

Перри сильно переживал, когда аудитория в съемочном павильоне не смеялась над его шутками, но не признавался в этом коллегам.

Иногда сценаристы переписывали реплики прямо на съемках, опираясь на реакцию зрителей.

Изначально авторы планировали, что Моника и Чендлер переспят в Лондоне один раз, а не станут парой. Однако это вызвало такую бурную реакцию у зрителей, что они решили развить романтическую линию.

Кудроу и Перри не смотрели несколько сезонов «Друзей». Энистон, ЛеБлан и Кокс видели сериал целиком, Швиммер не смотрел шоу в течение 17 лет, но передумал, когда им увлеклась его дочь.

Швиммер и Энистон были влюблены друг в друга во время съемок первого сезона, но решили не встречаться, поскольку оба уже состояли в отношениях. «Мы никогда не переступали эту границу. Мы уважали и ситуацию, и друг друга», — объясняет Швиммер. Энистон даже шутила, что им будет обидно, если первый поцелуй состоится на площадке. Так и получилось: Росс впервые поцеловал Рэйчел в «Центральной кофейне» после их короткой ссоры (седьмая серия второго сезона).

По словам Лизы Кудроу, Кауффман и Крейн никогда не планировали снимать продолжение, поскольку считают концовку шоу идеальной. И актриса с ними согласна.

Кудроу отметила, что актеры продолжали общаться после закрытия сериала, поскольку у них сложились отличные отношения на съемках: «Если кто-то напишет или позвонит другому — тот ответит».

Что говорили приглашенные артисты

В спешеле снялись и другие звезды. Вот что они сказали про ситком.

Риз Уизерспун: «Магия „Друзей“ заключается в том, что каждый из героев — личность, которая может удержать зрителей в одиночку. Все актеры отрабатывают на все сто, и у них невероятная химия. Они были веселыми, харизматичными и прекрасно знали своих героев и хорошо чувствовали друг друга».

Ким Намджун из бойз-бенда BTS: «Моя мама купила мне весь сериал на DVD, когда я учился в начальной школе. „Друзья“ помогли мне выучить английский, но шоу также научило меня жизни и настоящей дружбе».

Дэвид Бекхэм: «Мне больше всего нравилась Моника. Я помешан на чистоте. Я много путешествую по работе, и когда я скучаю по семье и детям, то включаю „Друзей“ — сериал поднимает мне настроение. Мой любимый эпизод — тот, в котором друзьям нужно уходить на важное мероприятие Росса, а никто не готов».

Минди Кейлинг: «Мне нравится эпизод, где друзья только вернулись из Лондона и пытаются сохранить свои отношения в секрете. Это очень смешно, потому что зрители знают про Монику и Чендлера, а другие герои — нет. У актеров отлично получается играть фарс».

Кит Харингтон: «Не знаю наверняка, кто я из друзей. Я точно один из Геллеров — въедливый невротик, который носит чрезвычайно узкие штаны. Эти шесть актеров — настоящие мастера буффонады. Взять хотя бы сцену, где друзья пытаются затащить диван в лестничный проем. В сценарии этот эпизод не выглядит особенным, там нет смешных диалогов. Однако эта сцена — одна из самых смешных, что я видел по телевизору».

Актеры прикинули, как сложились судьбы их героев после финала «Друзей»

Росс и Рэйчел, скорее всего, поженились и завели еще детей, герой Швиммера по-прежнему работает палеонтологом.

Моника и Чендлер тоже женаты. Несмотря на то, что дети уже окончили школу, Моника все еще устраивает там ярмарки выпечки. А Чендлер каждый день ее смешит.

Фиби замужем за Майком, парнем из богатой семьи, которого сыграл Пол Радд. Пара живет вместе с детьми в Коннектикуте. В свободное время Фиби устраивает для них музыкальные вечера и рассказывает про искусство.

Джоуи открыл ларек с сэндвичами на Венис-Бич.

Как российская фанатка «Друзей» попала в спецвыпуск?

Создатели шоу попросили фанатов «Друзей» со всего мира рассказать о влиянии шоу на свою жизнь и произнести любимые фразы героев на фоне известных достопримечательностей, по которым можно будет угадать их национальность. Россию представляла Виктория Ариничева, которая изображая Джо, надевшего на себя несколько слоев одежды, произнесла: «Можно ли надеть на себя еще больше?!»

«Через знакомых я узнала, что HBO Max проводит кастинг и ищет фанатов по всему миру, чтобы они приняли участие в промо эпизода. Я прошла кастинг по зуму: рассказала о своем отношении к сериалу, назвала любимых персонажей и лучшие эпизоды. Я обожаю сериал с детства. Каждый год я его пересматриваю, когда мне хочется оказаться в комфортной зоне. Такое впечатление, что все эти люди — твои близкие друзья, и они стали частью тебя. Я смотрела сериал целиком несколько раз, но никогда не видела финал. Мне сложно поверить, что у него есть конец!» — рассказала КиноПоиску Виктория.

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