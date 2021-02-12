«Гарри Поттер» в мире царь-панка: Что нужно знать об экранизации бестселлера «Тень и кость»

23 апреля на Netflix вышел фэнтези-сериал «Тень и кость» — очередной заход стриминга на территорию жанра young adult. Чем он примечателен, как волшебное в сериале сочетается с политическим и что за Гриша там фигурирует? Разбираемся вместе.

Трилогия американки Ли Бардуго про магов-гришей начала выходить в 2012 году. Уже первой книгой («Тень и кость») заинтересовались кинопродюсеры. Ее, например, хотел адаптировать Дэвид Хейман, который ранее занимался фильмами о Гарри Поттере. Но не сложилось. Позже права перешли к Netflix, который мечтает создать свою большую магическую вселенную для подростков, но пока тренируется на проходных сериалах типа «Проклятой» или «Письма королю».



«Тень и кость» действительно могут стать более удачной попыткой. У этой истории уже есть армия фанатов, а заниматься ею доверили Эрику Хайссереру, который до этого работал над «Прибытием» и «Птичьим коробом».

И что это за мир?

Свой экзотичный сеттинг Бардуго гордо называет «царь-панком». Место, где происходит действие «Тени и кости» и продолжений, — Равка, отдаленно похожая на царскую Россию. Равкианцы более ста лет воюют с соседями, общество разделено на малочисленных обитателей столицы (королевскую семью, магов-гришей и других привилегированных граждан) и всех остальных (крестьян и солдат, постоянно голодающих и плохо вооруженных). Ситуацию ухудшает то, что Равку на две части разделяет каньон, заполненный тьмой, где обитают злобные твари. И они убивают тех, кто пытается его пересечь.

Но Равка не единственное место действия. Во вселенной фигурируют и ее соседи-противники: Фьерда, аналог Скандинавии, и сплав Китая и Монголии — Шухан. Кроме того, после трех книг про Равку вышла дилогия, действие которой разворачивается в альтернативной Европе. Там речь идет о команде Отбросов — мошенников, обосновавшихся в городе Кеттердам, аналоге Амстердама.

Так, а что за гриши?

Так в Равке называют магов. По словам самой Бардуго, она выбрала это слово, так как, с одной стороны, это сокращение от «Григорий», то есть «бодрствующий, видящий» (греч.), а с другой — оно созвучно слову «гейша», что добавляет загадочности.

Равка — единственное место на континенте, где гриши официально признаны и обладают высоким статусом (во Фьерде их, например, предпочитают сжигать). Они могут управлять воздухом и огнем, останавливают сердца, меняют внешность людей и исцеляют их, а еще занимаются изысканиями на стыке магии и науки. Их возглавляет самый сильный гриш — Дарклинг (это не имя, а титул). Главная героиня трилогии Алина Старкова — тоже гриш, но она узнает об этом случайно. Как и о том, что ее сила может уничтожить каньон, а значит, полностью изменить ситуацию в Равке.

Сериал полностью следует сюжету книг?

В основе сериала лежит книга «Тень и кость», но несколько персонажей и сюжетных линий создатели позаимствовали из дилогии про Кеттердам. Так решил шоураннер. Хайссерер сразу готовил питч на три сезона, включающий в себя героев «Шестерки» и «Тени и кости». Сначала он получил неутешительный ответ. «Они сказали: „Мило, что вы мыслите масштабно, но у нас есть права лишь на одну серию книг“. И я заявил, что на этом разговор окончен». Но после этого продюсеры Netflix приобрели права на остальные два романа и позволили Хайссереру сохранить его видение.

Сама Бардуго поначалу была не в восторге, но со временем доверилась Хайссереру: «Иногда интуитивный подход может привести к ужасным последствиям, но в этот раз я поставила на Эрика не зря». Шоураннер объясняет свой метод не только желанием добиться сюжетного многоголосия, но и банальным расчетом: «Остановишься на одном мире и потеряешь часть аудитории, которую мог бы приобрести. Я же делаю шоу, в котором зрителю может совсем не понравиться один персонаж, зато он обязательно влюбится в другого».

В трейлере был Бен Барнс! А что у него за герой?

Он играет высшего гриша Дарклинга. Но актер не сразу согласился на роль. Барнс не хотел надолго отлучаться в Венгрию, где проходили съемки, а еще ему не понравился сценарий первой серии, в которой его героя почти нет. Но потом он прочитал вторую и третью серии, и ему понравилось. «Я увидел немало отличных диалогов, затем прочел первую книгу и встретился с шоураннером», — рассказывает Барнс о том, что заставило его передумать.

А кто еще там играет?

Малоизвестные молодые актеры. Например, главная роль у британки китайского происхождения Джесси Мей Ли. В книгах ее героиня Алина Старкова — бесцветная блондинка, но шоураннеры решили сделать каст более инклюзивным, поэтому искали актрису другого типажа. Ее друга Мала играет Арчи Рено, британский актер с индийскими корнями. В роли Инеж занята Амита Суман, актриса непальского происхождения, а снайпера Джеспера сыграл темнокожий британец Кит Янг.

«Не стоит думать, что мы как-то усложнили процесс кастинга, — уверена Бардуго. — В мире множество актеров разных рас и цветов кожи, которых не хватает на экране. Это окружающая нас реальность, в которой каждому есть место».

И что в итоге получилось?

О том, есть ли у шоу шансы на второй и третий сезоны, станет понятно через несколько недель после премьеры «Тени и кости». Но амбициозный план Эрика Хайссерера смешать две книжные серии, скорее, удался. Эпизоды с Заклинательницей Солнца похожи на традиционное мрачное фэнтези, а сцены с мошенниками Казом, Инеж и Джеспером добавляют иронии и эротики. В одной из сцен с легкой руки сценаристов даже появляется дрэг-квин из Кеттердама — «возможно, первая такая героиня за всю историю фэнтези на ТВ», как шутит сам шоураннер.

А вот мир вышел менее интересным: от имперской России тут остались разве что селедка, которую едят герои (по идеологическим причинам!), и квас (под ним тут подразумевается водка). Зато наряды, за которые отвечала художница по костюмам Венди Партридж, получились стильными и отражающими суть персонажей. Так, на кафтане Дарклинга сделаны застежки в форме затмения и стежки в виде теневых облаков, а на костюме Каза Бреккера используется узор под названием «крыло ворона».

Экшен в «Тени и кости» дозирован, как и сцены с демонстрацией дара главной героини. Эрик Хайссерер не скрывает, что команда сериала была ограничена в бюджете и даже отказалась от десяти эпизодов в пользу восьми, чтобы сделать пусть и менее продолжительное, но более качественное шоу. «Мы хотели, чтобы на экране был виден каждый использованный крюге», — шутит он, оперируя валютой из книг.

Вердикт

«Когда я писала „Тень и кость“, то была другим человеком, сейчас я сделала бы эту книгу совсем другой, улучшила бы ее», — повторяла Ли Бардуго в интервью перед премьерой. По-видимому, и сама писательница понимает: ее дебютный роман, ставший поводом для адаптации, оказался самым слабым первоисточником из всех, что в итоге использовал Хайссерер. Шоураннер оживил книжный мир гриши-трилогии и добавил в него новых героев, но дать всем голос и сделать повествование целостным оказалось сложным делом. Иногда персонажи побочных линий оказываются более яркими, чем главные герои, и затмевают их.

Несовершенный мир гришей и Отбросов из сериала, возможно, не сенсация уровня «Гарри Поттера», но определенно новое место на карте фэнтези. Свежий и оригинальный взгляд подмечают и авторы первых рецензий на шоу, уже успевших поднять рейтинг «Тени и кости» на Rotten Tomatoes до 94%. За такое новаторство стриминг, вероятно, будет готов потратить еще несколько сотен миллионов крюге — как раз для второго и третьего сезонов «Тени и кости».