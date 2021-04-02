Что смотреть дома: «Аммонит», «Бигфут», «Гомункул»

Свежий ситком от авторов «Офиса» и «Парков и зон отдыха», документальная охота за снежным человеком и сразу две актерские удачи Кейт Уинслет — эти и еще шесть главных новинок стримингов в обзоре КиноПоиска.

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«Мейр из Исттауна», мини-сериал

Детектив в поисках убийц и счастливой жизни

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25 лет назад Мейр Шиэн (Кейт Уинслет) привела к чемпионству баскетбольную команду Исттауна, штат Пенсильвания, и с тех пор все ждали от нее великих свершений. Но вот город празднует юбилей той победы, а Мейр все сложнее объяснить, почему ее называют Леди-ястреб, спасти личную жизнь от краха и успешно заниматься детективной деятельностью. В городе находят мертвых девушек, которым уже не повторить судьбу Шиэн.

Невеселую историю про большие, но никогда не оправдывающиеся надежды придумал Брэд Ингелсби, сценарист «Из пекла» и «Вне игры», а поставил Крэйг Зобел, чья «Охота» навела шороху в Америке год назад.

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«Аммонит»

Скупая мелодрама о неожиданной и обреченной любви

Где смотреть: КиноПоиск HD

1840-е. Шарлотта (Сирша Ронан) вместе с мужем переезжает к морю и устраивается ассистенткой Мэри Эннинг (Кейт Уинслет) — большой специалистки по поиску полезных ископаемых. На фоне дождливого неба и грозных волн, копаясь в земле и в себе, женщины обнаруживают нечто более ценное, чем будущие экспонаты музеев.

«Аммонит» снял Френсис Ли — режиссер, прогремевший с гей-драмой «Божья земля», где чувство также рождалось среди комьев земли и грязи. Отмечая актерский дуэт Ронан — Уинслет и эффектность темы, новый фильм приняли прохладнее, но, возможно, просто стоит копнуть поглубже.

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«Бигфут», мини-сериал

Американская история преступлений — док со снежным человеком, наркоторговцами и коррупцией

Где смотреть: Hulu

Дэвид Холтхоуз 28 лет занимался расследовательской журналистикой: внедрялся в уличные банды, группы неонацистов и фермы торговцев марихуаной, чтобы написать об их деятельности. Самую невероятную историю он услышал в 1993 году, когда трудился на подпольной канабисовой ферме: рабочие мексиканцы рассказали, как трех их товарищей убил сасквотч. Десятилетия спустя Холтхоуз решил разобраться, существует ли снежный человек в горах Калифорнии или где бы то ни было.

Среди продюсеров трехсерийного «Бигфута» — звезды мамблкора братья Дюпласс, три года назад поддержавшие документальный хит «Дикая-дикая страна» о секте Ошо. Их новый проект гораздо шире, чем конспирологический детектив: под маской сасквотча Холтхоуз находит систему беззакония и расизма, жестокости и уязвимости.

«Невидимка Зеро», сериал

Молодой художник оказывается супергероем и спасает район

Где смотреть: Netflix

Застенчивый Зеро (Джузеппе Дэйв Секе) — итальянец африканского происхождения, живущий в Милане. Он мечтает рисовать мангу, но пока его работа — разносчик и прочее «бей, беги». Незаметность Зеро для мира однажды становится его суперсилой: он действительно может становиться невидимым. Сначала его эксплуатирует местная шпана, потом появляются любовь и возможность приносить пользу. «Невидимку» придумал итальянский комиксист Менотти («Моя жена — зомби»), он же один из режиссеров и сценаристов.

«Охотник на монстров»

Экранизация игры от Пола У. С. Андерсона и Миллы Йовович

Где смотреть: КиноПоиск HD

Капитанша Артемис (Милла Йовович) возглавляет отряд войск ООН, который разыскивает посреди пустыни пропавших товарищей. Невесть откуда взявшаяся буря переносит вояк в параллельный мир, где их будут без остановки атаковать исполинские монстры. Только загадочный охотник (Тони Джа) может помочь ООН выжить и вернуться домой.

Несмотря на примат эффектов над логикой, Андерсон остается тем редким режиссером, который умеет сохранять в экранизациях видеоигр чистый драйв. Йовович тренируется и рубит монстров не так кроваво, как ожидают фанаты «Обители зла» и «Смертельной битвы», но какие времена, такие и раны.

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«Гомункул»

Японский хоррор про желания, которых надо бояться

Где смотреть: Netflix

Сусуми Накоси (Го Аяно) живет на улице и страдает амнезией. Однажды он соглашается на трепанацию за солидное вознаграждение и вместе с 700 тыс. йен получает суперспособность. Закрыв правый глаз, он теперь видит странные человекоподобные сущности — гомункулов, которые олицетворяют человеческие желания.

Этот фильм — экранизация одноименной манги Хидэо Ямамото, известного по «Ичи-киллеру». Режиссера Такаси Симидзу многие поклонники хоррора знают по культовому «Проклятию». Бюджетный «Гомункул» — третий его фильм, выходящий в 2021-м.

«Резерфорд-Фоллз», сериал

Ситком об историческом наследии

Где смотреть: Peacock

Нэйтан (Эд Хелмс) — потомок основателя Резерфорд-Фоллз, небольшого городишки с 400-летней историей. Памятник Большому Лэрри стоит прямо посреди дороги, что приводит к регулярным ДТП, поэтому мэр Дейдра (Дэна Л. Уилсон) решает его убрать. Нэйтан всячески сопротивляется стиранию истории, а помогает ему Рейган (Яна Шмидинг), чья цель — создать музей коренного населения Америки.

Ситком сочинили комик Хелмс, сценаристка-навахо Сьерра Теллер Орнелас и Майкл Шур — главный комедиограф 2010-х, придумавший или приложивший руку к «Офису», «Паркам и зонам отдыха», «Бруклину 9-9» и «В лучшем мире».

«Дальний космос»

Экспедиция на Марс пошла не по плану

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi

Марина (Тони Коллетт), Зои (Анна Кендрик) и Дэвид (Дэниэл Дэ Ким) летят с миссией на Марс, мужественно встречая все испытания невесомости. Однако на корабле обнаруживается «заяц» (Шамир Андерсон), а следом происходят и прочие неприятности, явно не входившие в программу космических тренировок.

«Дальний космос» продолжает славную традицию «у первооткрывателей что-то пошло не по плану», используя формулу сериала «Затерянные в космосе»: «А дальше стало еще хуже». Снял его не Ридли Скотт и даже не Даниэль Эспиноса («Живое»), зато на счету бразильца Джо Пенны суровая арктическая драма «Затерянные во льдах» с Мадсом Миккельсеном.

«Тень и кость», сериал

Фэнтези про тьму, вдохновленное историей и эстетикой Российской империи

Где смотреть: Netflix

В стране под названием Равка, где когда-то обитали могущественные маги-гриши (не спрашивайте), случился раскол. Долина смертной тени буквально поделила государство пополам: внутри Тенистого каньона — непроглядная тьма и монстры. Однако отважная Алина (Джесси Мей Ли), путешествующая сквозь мрак на летающем корабле, обнаруживает в себе дар призывать свет и тут же поступает на службу к загадочному Дарклингу (Бен Барнс).

«Тень и кость» — первая часть трилогии Ли Бардуго, описывающей так называемый Гришаверс — мир, вдохновленный историей и эстетикой Российском империи. Под латами смутно знакомых отечественному уху слов бьется сердце привычного жанра young adult fiction.

«Девять месяцев»

Феминистская классика о заводской гордости и предубеждении

Где смотреть: Mubi

Джули (Лили Монори) работает на фабрике и воспитывает сына. Начавшийся роман с начальником Яношем (Ян Новицкий) внушает надежды и сулит перспективы, и Джули решает скрыть от него наличие ребенка.

Картина венгерской постановщицы Марты Месарош получила приз критиков на Каннском кинофестивале 1977 года. Это безысходная женская драма в окружении типовых безликих домов, в которых, напротив, крупные планы фактурных растерянных лиц. Никакой утопии в таких декорациях не представишь.