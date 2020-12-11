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Netflix впервые закажет производство российских сериалов. Их могут снять создатели «Эпидемии», «Чик» и «Холопа»

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Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров. Ранее компания покупала только готовые проекты. По данным «Коммерсанта», российские студии поставят для сервиса современную версию «Анны Карениной» и драматическую историю о 1990-х.

Договор о создании «Анны Карениной» Netflix заключил cо студией Евгения Никишова и Валерия Федоровича 1–2–3 Production, которая работала над сериалами «Перевал Дятлова» и «Эпидемия».

Второй проект заказали кинокомпании «Русское», которая снимает сериалы для телеканала «Россия 1». Режиссером картины станет Дарья Жук, снявшая второй сезон «Содержанок» и драму «Хрусталь».

Источники «Коммерсанта» отметили еще один проект, детали которого пока не уточняются. Его режиссером может стать Эдуард Оганесян, автор сериала «Чики».

Также переговоры об одном из проектов ведутся с Климом Шипенко, режиссером драмы «Текст» и самого кассового российского фильма «Холоп».

Источник: «Коммерсант»
Фото: Getty Images

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