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Что в «Чернобыле» Данилы Козловского взято из жизни, а что выдумано

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Вышедший на прошлой неделе «Чернобыль» Данилы Козловского рассказывает, как ликвидаторы-водолазы предотвратили второй взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, откачав закипевшую воду из-под ядерного блока. Авторы фильма додумали биографии героев, дав им имена настоящих спасателей, но изменив их фамилии. КиноПоиск разобрал, в чем отличия кино от реальных событий.

Герои

В фильме: Данила Козловский играет Алексея Карпушина — обаятельного фарцовщика и пожарного из Припяти, который незадолго до катастрофы возобновляет отношения с бывшей возлюбленной Ольгой (Оксана Акиньшина) и узнает, что у него есть 10-летний сын. Накануне взрыва Алексей переводится в Киев, но катастрофа заставляет его остаться. Он идет спускать воду вместе с военным водолазом Борисом (Николай Козак) и еще одним добровольцем — инженером-новичком Валерием (Филипп Авдеев). Задачи в команде распределяются так: Алексей Карпушин знает, как сократить путь, Борис — профессиональный ныряльщик, а Валерий — физик-ученый.

В реальности: Откачавшие воду Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов работали инженерами на АЭС. Баранов служил начальником смены, Беспалов — старшим инженером управления блоком турбинного цеха, а Ананенко — старшим инженером-механиком реакторного цеха.

Миссия

В фильме: Герой Козловского рискует жизнью, чтобы спасти своего недавно обретенного сына, который находился неподалеку от станции и получил серьезную дозу радиации. Чиновник обещает отправить ребенка в швейцарскую клинику спецбортом, если Карпушин поможет откачать воду. Сначала пожарный отправляется на АЭС, чтобы перезапустить электричество и водооткачивающий автомат. Становится понятно, что открывать запорные клапаны и выпускать воду надо вручную. В финальном погружении Валерий и Алексей, облаченные в гидрокостюмы, плывут по затопленным радиоактивной водой подземным переходам, и им с большими усилиями удается раскрутить клапаны.

В реальности: По словам Ананенко, он не вызывался добровольцем, а был на смене, когда ему позвонили и поставили задачу слить воду. Издание «Военное обозрение» отмечает, что у каждого из команды была своя задача: «Алексей Ананенко знает места задвижек и возьмет на себя одну, вторую покажет Валерию Беспалову. Борис Баранов будет помогать им светом и придет на помощь, если у кого-то заклинит клапан. Все трое облачились в гидрокостюмы и начали спускаться в черные подреакторные помещения, затем прошли по коридору к бассейну-барботеру. В коридоре стояла вода, но плыть не пришлось. Насосы пожарных машин значительно снизили уровень воды в подреакторных помещениях. По воспоминаниям участников, воды было максимум по колено. Задвижки были найдены, открыты, вода ушла из бассейна, и угроза теплового взрыва была ликвидирована. „Дайверы“ успешно вернулись обратно». Гидрокостюмы ликвидаторы носили не для того, чтобы нырять в них под воду, а для защиты от радиации; задвижки открылись относительно легко.

Судьба

В фильме: В ходе первой попытки спустить воду военного ныряльщика Бориса смертельно облучает, и он умирает. Во время второго погружения Валерий тонет в 56-градусной воде, а Алексей позже умирает в больнице от лучевой болезни.

В реальности: Трое героев — Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов — выжили. Никто из них не получил смертельной дозы радиации, у каждого было по два радиометра ИК-50, что позволило им обойти опасные участки. Борис Баранов умер от сердечного приступа в 2005 году в возрасте 65 лет. В 2019-м BBC сообщила, что Беспалов и Ананенко живут по соседству на киевский Троещине. В том же году, спустя два месяца после премьеры мини-сериала Крэйга Мэйзина и Йохана Ренка «Чернобыль», все трое получили звание Героя Украины, Баранов — посмертно. У чернобыльской пожарной части установлен памятник ликвидаторам последствий аварии. Надпись на нем гласит: «Тем, кто спас мир».

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