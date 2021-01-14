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Козловский, Boney M. и «Рэмбо»: Трейлер экшн-драмы «Чернобыль»

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«Чернобыль» — новый режиссерский проект Данилы Козловского, рассказывающий историю любви на фоне одной из самых страшных катастроф XX века. Козловский не только поставил картину, но и исполнил в ней главную роль. Вместе с ним в фильме снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и Николай Козак.

Главный герой фильма — Алексей Карпушин, пожарный из Припяти. Он жил одним днем, ни с кем не считаясь, пока однажды не влюбился в Олю, после чего решил переехать с ней к морю и начать новую жизнь. Его планы рушатся, когда на Чернобыльской АЭС происходит авария. Взрыв реактора может обернуться гибелью не только тысяч людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого будут несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Премьера «Чернобыля» состоится 15 апреля.

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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