Козловский, Boney M. и «Рэмбо»: Трейлер экшн-драмы «Чернобыль»

«Чернобыль» — новый режиссерский проект Данилы Козловского, рассказывающий историю любви на фоне одной из самых страшных катастроф XX века. Козловский не только поставил картину, но и исполнил в ней главную роль. Вместе с ним в фильме снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и Николай Козак.

Главный герой фильма — Алексей Карпушин, пожарный из Припяти. Он жил одним днем, ни с кем не считаясь, пока однажды не влюбился в Олю, после чего решил переехать с ней к морю и начать новую жизнь. Его планы рушатся, когда на Чернобыльской АЭС происходит авария. Взрыв реактора может обернуться гибелью не только тысяч людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого будут несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

Премьера «Чернобыля» состоится 15 апреля.