У агентов под прикрытием жизнь нелегкая. Вспоминаем 5 фильмов о них и даем советы, как выжить в такой ситуации

На more.tv и КиноПоиск HD идет ретродетектив «За час до рассвета», в котором ветеран Великой Отечественной войны Денис Журавлев (Андрей Бурковский) под присмотром наставника по кличке Сатана (Константин Хабенский) внедряется в преступную банду, чтобы очистить родной город от криминала. Вспоминаем, как истории про агентов под прикрытием рассказывали в разных жанрах.

«Серпико»

Что за фильм: Классическая криминальная драма времен Нового Голливуда, которая не стала менее актуальной даже спустя полвека.

Кто герой: Реальный нью-йоркский полицейский Фрэнк Серпико (Аль Пачино), честный и принципиальный модник-хиппи.

Куда нужно внедриться: Серпико работает под прикрытием на улицах Нью-Йорка, но основной сюжет не связан с его службой в штатском. Фрэнка пугает полицейский беспредел и коррумпированность родной системы.

Чем грозит операция: Идти против своих же коллег крайне опасно. Уже в самом начале фильма Серпико получает пулю в лицо. Его личную жизнь работа в полиции тоже рушит.

Главный совет: Не идите задерживать преступников, если не уверены в тех, кто должен вам помогать. А если справиться с системой изнутри не выходит, обращайтесь в The New York Times.

«Форсаж»

Что за фильм: 40-миллионный боевик с малоизвестными актерами вырулил в одну из крупнейших кинофраншиз в истории.

Кто герой: Полицейский-автолюбитель Брайан О’Коннор (Пол Уокер), которому стоило бы пересмотреть «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи, перед тем как выходить на работу.

Куда нужно внедриться: В компанию стритрейсеров, которая грабит грузовики с бытовой техникой (да, когда-то в «Форсаже» были такие ставки!).

Чем грозит операция: Есть шанс подружиться с главарем, влюбиться в его сестру и оказаться перед моральной дилеммой в финале.

Главный совет: Для продюсеров. Если преступник в финале уходит от правосудия, а операция срывается, значит, можно как следует заработать на сиквелах!

«Дом большой мамочки»

Что за фильм: Комедия с незамысловатыми шутками, которые не понравились критикам, зато настолько понравились зрителям, что потом лента выросла в трилогию, собравшую почти 400 млн долларов.

Кто герой: Агент ФБР и мастер перевоплощения Малкольм Тернер (Мартин Лоуренс).

Куда нужно внедриться: Чтобы поймать сбежавшего из тюрьмы убийцу, главный герой переодевается в бабушку подружки преступника.

Чем грозит операция: Тернеру всего лишь не повезло оказаться запертым в ванной, когда настоящая Большая Мамочка сходила по-большому. А вот Мартин Лоуренс едва не умер, когда, готовясь к съемкам, отправился на пробежку в тяжелом пластиковом костюме и в результате оказался в трехдневной коме.

Главный совет: Плотный силиконовый костюм — неплохое решение для подпольной операции. От пули не спасет, но в рукопашном бою легко смягчит удары.

«Отступники»

Что за фильм: Ремейк гонконгского хита «Двойная рокировка», который принес Мартину Скорсезе единственный на данный момент «Оскар» за режиссуру.

Кто герой: Нервный рекрут из полицейской академии Билли Костиган (Леонардо ДиКаприо), члены семьи которого были тесно связаны с бостонской мафией.

Куда нужно внедриться: В криминальную группировку Фрэнка Костелло (Джек Николсон), которая крадет микропроцессоры для ракет и планирует продать их китайцам.

Чем грозит: Бостонские мафиози — люди опасные: могут и с крыши сбросить, и руки переломать. Не стоит шутить с ними насчет клюквенного сока.

Главный совет: Если вы арестовали крота-соперника и уже тащите его в наручниках в участок, не пользуйтесь лифтами.

«Мачо и ботан» / «Мачо и ботан 2»

Что за фильм: Подростковая комедия по мотивам подзабытого сериала 1980-х с Джонни Деппом внезапно выстрелила благодаря химии между Джоной Хиллом и Ченнингом Татумом, возмутительным шуткам и визуальным хохмам режиссеров-аниматоров Фила Лорда и Кристофера Миллера («Человек-паук: Через вселенные»).

Кто герой: Закомплексованные великовозрастные копы Шмидт и Дженко (Хилл и Татум).

Куда нужно внедриться: В первой части дилогии — в школу, во второй — в колледж. Цель обеих операций — найти поставщика новых синтетических наркотиков.

Чем грозит: Психологическими и физическими травмами. Можно не только словить пулю, но и заново пройти через все ужасы учебы: школьные публичные унижения, неловкие влюбленности и малоприятные эффекты различных веществ.

Главный совет: Если уж решили стать копом, учитесь правильно зачитывать задержанным их права.