«Весельчак У» с Александром Петровым: сюжет, первый тизер, дата выхода

Киновселенная «Ста лет тому вперед» расширяется: в 2027 году выйдет фильм «Весельчак У» про героя Александра Петрова. Пират не только выжил, но и снова оказался в современной Москве, встретился с Колей (Марк Эйдельштейн) в Чертанове, самом инопланетном районе Москвы, а также продолжил поиски космиона. На пути ему встретятся новые герои. Рассказываем о них подробнее и показываем первый тизер фильма.

О чем это

Марк Эйдельштейн

После событий «Ста лет тому вперед» Весельчаку У все-таки удается выжить. В фильме герой оказывается в мрачном альтернативном будущем, где главенствует Глот (Юра Борисов). Туда же попадают Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн), Алиса Селезнёва (Даша Верещагина) с мамой (Виктория Исакова) и ребята. Весельчак хочет отомстить Глоту, но в итоге пирата смертельно ранят люди Глота.

Александр Петров намекает, что в «Весельчаке У» будет простое объяснение, как выжил герой. В сольном фильме космический пират застрял на Земле в нашем времени. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и наконец возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре (Мирон Проворов) и его маме Кате (Анастасия Талызина), которые загадочным образом связаны с космионом.

Когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео (Никита Ефремов), Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати, ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего.

Кто главные герои

Анастасия Талызина, Никита Ефремов и Александр Петров

Александр Петров Весельчак У После событий «Ста лет тому вперед» мой герой застрял в современной Москве, где снова встречается с героем Марка Эйдельштейна в Чертанове. И потом, собственно, начинается история, благодаря которой мы узнаем всю биографию Весельчака: как он очутился на Земле, что с ним было до этого. Дальше становится еще интереснее и сложнее, появляются новые временные параллели. За фильм Весельчак не раз меняется, у зрителей будет возможность увидеть его положительные стороны. Но при этом он остается пиратом. По факту Весельчак — бандит, у которого было тяжелое детство. И его главная цель по-прежнему — заполучить космион.

В фильме у героя еще появляется новинка гардероба — худи с собакой в скафандре с надписью СССР. Создатели решили, что космическому пирату надо было утеплиться в снежной Москве, и он позаимствовал такую символичную и ироничную вещь.

Никита Ефремов Тео Моего персонажа зовут Тео Киптор Пятый, ему уже больше 400 лет. Он ученый, вместе с женой, которую играет Алёна Михайлова, они изучают Вселенную, ее законы, новые явления. А дальше я пока не могу рассказать. Они живут вообще в другой галактике, у них совсем другие приспособления. Например, есть разговаривающий космический корабль. Тео — довольно тревожный человек. Он, как и многие мужчины, пытается обеспечить безопасность близким, жертвуя своим же спокойствием. И совершает не всегда правильные выборы. Ему хочется казаться сильнее, чем он есть, быть героем. Но, мне кажется, важно признавать свои страхи и слабости, тогда происходит сильный рост. История Тео про этот рост, про доверие, выбор, про то, что, если любовь руководит выбором, а не страх, тогда происходят великие свершения, подчиняются законы физики и меняется Вселенная.

Тео — антагонист в этой истории. Космический воин, который тоже охотится за космионом и встает у Весельчака на пути.

Алёна Михайлова

Алёна Михайлова Ирия Гай Моя героиня Ирия Гай — женщина-астрохирург, ученая. Она проводит сложнейшие операции в космосе. У нее есть муж Тео (Никита Ефремов). Она же создала космический корабль с голосовой помощницей. Она как живая, как друг, которая даст совет, что-то может решить, на нее можно положиться.

Мирон Проворов Юра Я играю Юру, сына Кати, добродушного, но решительного мальчика. Он готов постоять за маму, в нем потихоньку проявляется мужество. Еще Юра связан с космионом, но подробнее не могу говорить — всё увидите в кино.

Заботливую маму Юры, Катю, играет Анастасия Талызина. В фильме также снялась Юлия Пересильд в роли инопланетной героини по имени Ниракса.

Есть ли трейлеры?

20 мая вышел первый тизер фильма, где Коля рассказывает Весельчаку, что его версия из альтернативной Москвы будущего погибла, сражаясь с людьми Глота. Теперь герой хочет в то будущее, где он капитан Пиратского альянса. Для этого он ищет космион, космический корабль и заодно находит своеобразную команду — мальчика Юру из современной Москвы и его маму Катю.

Кто работает над фильмом

Как и в ленте «Сто лет тому вперед», у руля космического корабля — режиссер Александр Андрющенко. Александр Петров даже называет его «большим и великим волшебником». На деле же это не волшебство, а тщательная подготовка на всех уровнях, чтобы фильм получился еще масштабнее, чем «Сто лет» — и на уровне драматургии, и на уровне графики и спецэффектов.

Над сценарием, к слову, помимо Андрющенко, работали Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Аксинья Борисова («Лед 3», «Москва слезам не верит. Все только начинается»). За камерой стояла оператор Мила Шамраева (сериал «Киберпапа»).

Александр Андрющенко, Александр Петров, Юлия Пересильд и Никита Ефремов

Художественная команда перешла с площадки «Ста лет тому вперед». За футуристический грим отвечал цех Марии Тутукиной («Буратино», «Петровы в гриппе»), за инопланетные костюмы — Татьяна Долматовская («Псих», «Лед 2») и Екатерина Петрова («Взрослый сын»). За межгалактические декорации — команда художников-постановщиков Владислава Огая («Василий», «Уроки фарси»), Никиты Бурмистрова и Анастасии Сладких.

Производство — студия «Водород», «Национальная Медиа Группа», Коммерческий фонд развития кино и анимации, «Централ Партнершип» и Плюс Студия при поддержке Фонда кино. Генеральные продюсеры — Александр Андрющенко, Михаил Врубель, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин, Антон Златопольский. Продюсеры — Михаил Китаев, Елена Бродская и Антон Сиренко.

Когда премьера

«Весельчак У» выйдет в кинотеатрах 15 апреля 2027 года.

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Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)