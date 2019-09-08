Квиддич, моторбол и гонки на подах: 10 вымышленных видов спорта в кино и их правила

В кино идет российский фантастический блокбастер «Вратарь Галактики» о мире будущего, в котором вся Вселенная следит за соревнованиями по космоболу — зрелищному гибриду гладиаторских боев и футбола, где вместо мячей сгустки энергии. В честь этого вспоминаем, какие вымышленные виды спорта существуют в кино и как фанаты пытались их адаптировать к реальной жизни.

Флонкертон

«Офис», 2005—2013

В американском ремейке британского сериала, который стал популярнее оригинала, сотрудники офиса скрашивают однообразные будни самыми разными способами. Пока их босс (Стив Карелл) выбирает себе новый дом, его подопечные устраивают офисную олимпиаду с выдуманными соревнованиями. Среди них — забег вокруг рабочих столов с полными кружками кофе, набивание рта разноцветным драже и, конечно, флонкертон.

Правила

Самый безопасный (после шахмат) спорт в нашей подборке придумала главная пара «Офиса» — Джим (Джон Красински) и Пэм (Дженна Фишер). Герои называют флонкертон национальным видом спорта исландских бумажных компаний, а странное слово переводят на английский как «гонки на бумажных коробках». Участники спринта с закрепленными на ногах тяжелыми коробками с бумагой должны пройти несколько метров до финишной черты. Чемпионка «Офиса» по этому виду спорта — Филлис (Филлис Смит), которая в напряженной борьбе вырвала победу у Кевина (Брайан Баумгартнер).

Игра в реальной жизни

Хотя флонкертон в сериале показывали не дольше минуты, этот выдуманный спорт запомнился зрителям, и теперь в него играют в настоящих офисах или на улице, где есть больше пространства, а участников соревнований неизменно окружают азартные коллеги-болельщики.

Бейскетбол

«Бейскетбол», 1998

Игру, основанную на баскетболе, бейсболе и моральном унижении, придумал режиссер Дэвид Цукер — король пародийных комедий 1980-х, снявший «Аэроплан» и «Голый пистолет». В «Бейскетболе» на замену Лесли Нильсену, любимому актеру Цукера, пришли создатели мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер, которые знали толк в сатире. Их герои — друзья-аутсайдеры, по сообразительности не уступающие дуэту из «Тупой и еще тупее» — мечтают стать звездами спорта. Желание исполняется, когда бездельники на ходу придумывают нелепую игру, которая из скромного дворового увлечения неожиданно превращается в главный национальный спорт.

За вульгарным юмором «Бейскетбола» скрывается сатира на спортивную индустрию, в которой страсть к игре сменяется желанием игроков и владельцев клубов получить выгоду, а на подготовку победного танца спортсмены тратят больше времени, чем на тренировки.

Правила

Игрок должен забросить мяч в баскетбольную корзину в тот момент, когда соперник стоит напротив и любыми способами пытается ему помешать. Если игрок забил, то он, как в бейсболе, должен добежать до нужной базы. Если мяч не попал в корзину, его могут подхватить участники обеих команд.

Главное в бейскетболе даже не умение забивать трехочковые, а способность вывести противника из себя, отправив в «психологический аут». Лучше всего срабатывают шутки-оскорбления, касающиеся матерей, на втором месте — высказывания о внешности. Понятия «нарушение правил» в игре нет: если словесно поразить соперника не получается, можно просто ударить его скамейкой.

Игра в реальной жизни

Еще до выхода комедии в бейскетбол с удовольствием играл режиссер фильма, а после того как о новом виде спорта узнали зрители, в США стали проводиться любительские матчи. Поначалу игрокам было неловко оскорблять противника при зрителях, поэтому они подходили вплотную к членам противоположной команды и говорили резкие шутки практически на ухо. Из-за того, что поклонники на трибунах не могли их расслышать, судьи запретили игрокам стоять близко друг к другу, поэтому участникам пришлось выкрикивать уничижительные тирады, а зрителям следить за бейскетболом стало гораздо веселее. Матчи по этому виду спорту пробовали проводить и в России, но игра не прижилась.

Трехмерные шахматы

«Звездный путь», 1966—1986

«Звездный путь», культовый сериал об экипаже звездолета «Энтерпрайз», разрушал расовые стереотипы и предсказывал развитие техники. Например, инженер компании Motorola Мартин Купер вдохновлялся устройствами из сериала, создавая первый мобильный телефон. Космическая сага оказала огромное влияние на поп-культуру, а отсылки к ней появлялись во многих шоу. Трехмерные шахматы, в которые любил играть Спок (Леонард Нимой), были и в «Футураме», и в «Теории большого взрыва».

Правила

Трехмерные шахматы отличаются от классических тем, что фигуры ходят не горизонтально, а вертикально, передвигаясь сразу по нескольким полям вверх и вниз.

Игра в реальной жизни

Шахматы из «Звездного пути» появились не только в известных шоу, но и стали популярны в реальной жизни — необычную игровую доску можно заказать в интернете.

Роллербол

«Роллербол», 1975

Драма, которую на пике карьеры снял Норман Джуисон (до «Роллербола» он выпустил номинированные на «Оскар» фильмы «Иисус Христос — суперзвезда» и «Скрипач на крыше»). «Роллербол» — экранизация научно-фантастического рассказа Уильяма Гаррисона, в котором легендарный игрок смертельно опасного вида спорта пытается справиться с ощущением, что все самое важное в жизни прошло мимо. Но в фильме акцент сделан на борьбе героя Джонатана И. (Джеймс Каан) не с самим собой, а с некой Корпорацией, которая, не объясняя причин, предлагает ему уйти из спорта.

Спустя 27 лет «Роллербол» переснял режиссер «Хищника» и «Крепкого орешка» Джон МакТирнан. Фильм провалился в прокате и был признан одним из худших ремейков в истории, а МакТирнан получил тюремный срок за то, что с помощью частного детектива прослушивал телефонные разговоры продюсера, чтобы знать, какие изменения он хочет внести в картину.

Правила

Роллербол — гибрид роллер-дерби, мотоспорта и регби. Игра проходит на роликовой трассе. Задача игроков — поймать небольшой мяч, запущенный на поле, и отправить его в лунку. Команды состоят из десяти человек, в каждой по три мотоциклиста. Они помогают роллерам набрать скорость (если те будут держаться за мотоцикл). Остальные игроки выводят из строя друг друга и охотятся за мячом.

Роллербол — антигуманная игра, которая призвана «показать ничтожность одного человека». В отличие, например, от футбола, где эффективность нападающего демонстрирует статистика голевых передач и забитых голов, в роллерболе главный показатель — сколько соперников травмирует или убивает спортсмен. Насилие напрямую связано с популярностью шоу, именно поэтому Корпорация пытается вывести из игры Джонатана: он слишком много раз выживал на трассе.

Игра в реальной жизни

Как рассказывал Норман Джуисон, режиссер оригинального «Роллербола», он стремился показать безумие контактных видов спорта и недопустимость насилия ради развлечения. Но не все зрители считали этот посыл: летом 1975 года, когда вышел фильм, подростки на мотоциклах разыгрывали сцены из антиутопии, а бизнесмены предлагали режиссеру продать права на игру для создания настоящей лиги роллербола. Даже съемочная группа в перерыве играла в роллербол, правда соревнование длилось не дольше 40 секунд, потому что мгновенно переходило в массовую потасовку.

Джаггер

«Приветствие джаггера», 1989

Единственная режиссерская картина американского сценариста Дэвида Уэбба Пиплза, который работал над фильмами «12 обезьян» Терри Гиллиама, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий вестерна «Непрощенный» Клинта Иствуда.

«Приветствие джаггера» (другое название — «Кровь героев») — постапокалиптический спортивный боевик, в котором действие разворачивается после некой катастрофы. Цивилизация уничтожена, в пустыне остались редкие выжившие, а более предприимчивые спрятались под землю, где живут в относительном достатке. Единственное радостное событие в жизни тех и других — Игра. Основные роли в этом море песка, крови и обезображенных шрамами тел сыграли Рутгер Хауэр и будущая звезда «Твин Пикс» Джоан Чэнь. Ее Кидда мечтает соревноваться с лучшими джаггерами (так называют участников Игры), чтобы попасть в подземный мир и выбраться из бедности.

Правила

Пиплз создал спорт, по сравнению с которым роллербол — невинная шалость. Главного игрока в команде называют бегун. Его цель — схватить собачий череп, добежать с ним до кромки поля и насадить на деревянный кол. Как будто ничего сложного, но соперники всеми силами стараются помешать ему с помощью кулаков и деревянных орудий — гибрида биты и весла. Впрочем, у бегуна есть защитник — игрок с цепью, которой наносит удары противникам.

Раунд длится сто камней: судья отсчитывает время, бросая в гонг по одному камню. У всех игроков есть шрамы; герой Хауэра в одном из поединков лишился глаза; многие спортсмены погибают на поле или позже от полученных травм.

Игра в реальной жизни

«Приветствие джаггера» — настоящая ода насилию, и жестокость, показанная в фильме, не остановила поклонников. Игру, за которой закрепилось название джаггер, перенесли из фильма в реальность, добавив строгие правила и ограничения. Например, биты должны быть с мягкой подкладкой, и ими не нужно бить соперника — достаточно задеть, и тогда он на несколько секунд выбывает из игры. Настоящий собачий череп заменен похожим на его форму мячом. В итоге яростные поединки, придуманные Дэвидом Уэббом Пиплзом, превратились в почти безопасный вид спорта.

Моторбол

«Алита: Боевой ангел», 2019

Двадцать лет назад Джеймс Кэмерон мечтал снять фантастический фильм по мотивам манги «Боевой ангел» о девушке-киборге из будущего. Но режиссер увлекся новым проектом, «Аватаром», а уже написанный им сценарий фильма «Алита: Боевой ангел» перешел к Роберту Родригесу. В отличие от «Города грехов», в котором у Родригеса была задача перенести на экран эстетику комиксов, в «Алите» режиссер хотел сделать акцент на реалистичности вымышленного мира. Особенное внимание он уделил главному во вселенной «Алиты» спорту — моторболу. Сцены с ним поразили даже автора оригинальной манги Юкито Кисиро.

Правила

Как и в «Роллерболе», и в «Приветствии джаггера», мир будущего в «Алите» нуждался в захватывающей спортивной игре, которая бы отвлекала жителей от мрачного настоящего. В моторболе участвуют киборги, а за их поединками следят десятки тысяч человек. Победитель смертоносных соревнований может попасть в Залем — таинственный летающий город, который жителям Нижнего мира представляется раем.

Моторбол — это индивидуальный вид спорта. Игрок на реактивных роликовых коньках, скоростью которых он управляет с помощью маленького пульта, должен поймать катящийся по трассе мяч и попасть им в лунку в стене. При этом остальные участники могут использовать любые приемы, чтобы остановить соперников.

Игра в реальной жизни

Любители гонок на роликах, конечно, уже сыграли в моторбол. Этот спорт легко переносится в реальность, правда спортсменам приходится довольствоваться не реактивными, а обычными роликами.

Гонки на подах

«Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза», 1999

С 1977 по 1983 год вышло три части «Звездных войн» — франшизы Джорджа Лукаса, которая покорила мир. Следующий эпизод фанатам пришлось ждать 16 лет. В «Скрытой угрозе» Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби защищают королеву Амидалу и знакомятся с 9-летним смелым Энакином Скайуокером — будущим великим джедаем. Квай-Гон-Джин чувствует, что мальчик — избранный, а маленький Энакин подтверждает его догадки, побеждая в гонках на подах — в сложной и опасной игре, которая была главным развлечением обитателей планеты Татуин.

Эту космическую версию «Формулы-1» разработал Джордж Лукас, в юности мечтавший стать профессиональным гонщиком. Он пересобрал подаренный родителями автомобиль, превратив его в подобие гоночной машины, и участвовал в заездах. После серьезной аварии будущий режиссер охладел к экстремальным видам спорта, но отдал дань уважения детской мечте в «Скрытой угрозе».

Правила

Поды — это парящие над землей скоростные болиды, которые состоят из кабины пилота и прикрепленных на тросах двигателей от космических кораблей. Гонщикам нужно проехать несколько кругов по трассе с препятствиями. Побеждает тот, кто приезжает на финиш первым (хотя, учитывая опасность этой игры, выжить в ней — уже победа). Под может выйти из строя, а если двигатель окажется рядом с кабиной, произойдет возгорание. Кроме этого, другие пилоты пытаются выдавить соперников с трассы.

Чтобы сделать гонки как можно более реалистичными, звукорежиссер Мэттью Вуд несколько лет собирал подходящие для подов звуки. Например, болид Энакина озвучивает Porsche, а гоночную машину Себульбы, главного противника мальчика — Ferrari с дырой в глушителе.

Игра в реальной жизни

Поклонники «Звездных войн» не готовы мириться с тем, что парящих автомобилей на самом деле не существует, поэтому создают свои версии подов. Например, работающий в авиационном ангаре фанат сделал «космический болид» из двух двигателей самолетов и буксирной машины. Правда, этот под был пригоден только для фотосессий. Другие поклонники воображают, как бы выглядели болиды из «Звездных войн», если бы их выпустили Lamborghini, BMW или Subaru.

Триада

«Звездный крейсер Галактика», 1978—1979

Продюсер Глен Ларсон несколько лет пытался запустить в производство сериал о космосе, но студия Universal не одобряла этот проект. Однако после успеха первой части «Звездных войн», которую выпустила компания-конкурент 20th Century Fox, Ларсону все-таки дали шанс. По сюжету роботоподобные существа уничтожили все планеты, немногие выжившие смогли спастись, укрывшись на звездном крейсере «Галактика». Теперь его обитатели стремятся найти мифическую планету Земля, а одним из развлечений в замкнутом пространстве становится командная спортивная игра — триада — наподобие баскетбола. Кроме нее в этой вселенной существует выдуманная карточная игра «Пирамида», схожая с покером.

В ремейке, вышедшем в 2004 году, тоже были обе игры, однако создатель нового сериала Рональд Мур внес небольшую сумятицу, перепутав их названия.

Правила

В матче принимают участие две команды по два человека. Они находятся в огороженном стенками пространстве. Задача игроков — забить мяч в отверстие в стене. При этом можно отдавать пас партнеру не только напрямую, но и задействовать для отскока пол и стены. Зрители наблюдают за игроками сверху и активно поддерживают свою команду.

Игра в реальной жизни

В отличие от гонок на подах, для воссоздания триады не потребуются двигатели самолетов, достаточно мяча и вертикальных стоек с чем-то вроде лунки. В США существуют лиги по триаде, а кто-то просто играет в нее на заднем дворе дома.

Квиддич

«Гарри Поттер и философский камень», 2001

Режиссер Крис Коламбус первым визуализировал волшебную игру, описанную Джоан Роулинг в серии книг о Гарри Поттере. Писательница придумала квиддич после ссоры с молодым человеком. Оставшись в одиночестве, она размышляла о том, что заставляет людей объединяться друг с другом, и пришла к выводу, что это спорт. Так случайное событие привело к созданию одной из самых известных вымышленных игр. Для актеров франшизы съемки квиддича стали самыми изнуряющими. Метлу, на которой летает игрок, закрепляли на зеленом фоне, и актерам приходилось сидеть на ней долгое время. Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, говорил, что квиддич — это то, о чем он точно не будет скучать после съемок.

Правила

Матч проходит на овальном поле, которое окружают высокие трибуны. В командах — по семь человек: ловец, который должен поймать золотой шар снитч; три охотника, чья задача — забить мяч квоффл в одно из трех колец противника; два загонщика, которые с помощью бит направляют мячи бладжеры в сторону соперников, чтобы вывести их из игры; и вратарь.

Игра заканчивается, когда пойман снитч. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. За снитч присуждается 150 баллов, за забитый мяч — 10 баллов. Квиддич — экстремальная игра: игроки, сбитые бладжерами, то и дело падают с метел с большой высоты. Гарри Поттер выживал только чудом. В первой части у него была заколдованная неуправляемая метла, во второй бладжер сломал мальчику руку.

Ежегодно в Хогвартсе проводится кубок школы по квиддичу, а раз в четыре года проходит чемпионат мира. Главная мировая звезда этого вида спорта — техничный болгар Виктор Крам. Несмотря на талант Крама, его сборная не смогла победить в финале чемпионата мира — 1994. Виктор поймал снитч, но сборная Ирландии набрала больше очков.

Игра в реальной жизни

Квиддич стал вызовом для фанатов «Гарри Поттера»: магическую игру нужно было адаптировать для маглов. В России отказались от использования метел, а заколдованный снитч стал выбрасывать судья из-за кромки поля. За рубежом игроки, как правило, бегают с зажатой между ног метлой или палкой, а за передвижения снитча отвечает специальный человек с золотым мячиком, который убегает от ловцов.

Блернсбол

«Футурама», 1999—2013

В Новый год разочаровавшийся в жизни курьер Фрай случайно перемещается из 2000 года на тысячу лет вперед. Герой знакомится с футуристическим миром и заодно узнает, как в будущем будет выглядеть бейсбол.

Правила

От обычного бейсбола, который в 3000 году стали считать чересчур скучным, блернсбол отличается тем, что мяч прикреплен к полю тросом, поэтому он летает по непредсказуемой траектории. Иногда на поле появляются десятки мячей, летящих в отбивающих (в бейсболе отбивающий, или бэттер — игрок, который отбивает подачи питчера), а по игровой площадке время от времени ездит мотоциклист — эта часть игры вводит в ступор не только вас, но и главного героя.

Блернсбол настолько популярен, что Лила, подруга Фрая, выбрала дробный номер на футболке, потому что «все целые числа уже разобрали». Кстати, Лила — первая женщина, играющая в блернсбол в профессиональной лиге. Но из-за ее плохой игры к другим девушкам, желающим попасть в лигу, стали относиться презрительно. Хотя в ужасных выступлениях Лилы был как минимум один плюс: они вдохновили женщин доказать, что не все они так же безнадежны в блернсболе.

Игра в реальной жизни

Блернсбол пытались повторить в реальности, но выглядит это не так зрелищно, как в мультсериале, а мяч на веревке то и дело обматывался вокруг игроков. Возможно, к XXXI веку человечество придет к этой игре, а пока придется довольствоваться обычным бейсболом.

Автор: Сабрина Карабаева