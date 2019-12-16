Джа-Джа Бинкс, Смауг и еще 8 самых ярких CGI-героев

Джессика Рэббит

Фильм: «Кто подставил кролика Роджера» (1988)

Особенности: мерцающее платье, идеальное тело

Джессика Рэббит — жена кролика Роджера из детективных нуар-романов авторства Гэри Вульфа. Она появлялась в комиксах, киноадаптациях и мультсериалах. Вульф вдохновился образом горячей Красной Шапочки из одноименного мультфильма для взрослых 1943 года. Другими референсами, по словам автора, стали Мэрилин Монро, Рита Хейворт, Сьюзен Хэйуорд и Эстер Уильямс. Ставшее визитной карточкой Джессики платье с разрезом до ягодиц позаимствовали у голливудской модели 1950-х Викки Дуган.

По сюжету Рэббит работает в клубе «Чернила и краски», поет и играет роли в анимационных фильмах компании Acme. В книгах у Джессики Рэббит другая судьба: поначалу она скромная девушка, работающая секретаршей на радиостанции и носящая волосы в пучке, да и фамилия у нее другая — Крупник. В фильме роль Джессики сыграла актриса Бетси Брэнтли. По ее силуэту и движениям рисовали жену кролика Роджера на постпродакшене. Точно такую же технику годами использовали аниматоры студии Disney и «Союзмультфильма». Однако именно Джессика стала первой рисованной героиней, интегрированной в художественный фильм — до Роберта Земекиса так никто не делал.

Подробнее об истории персонажа мы рассказывали в этом материале.

Джа-Джа Бинкс

Фильм: «Звездные войны. Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999)



Особенности: высокий рост, большие уши, неуклюжесть и длинный язык

Высокий (почти два метра!) гунган с длинными ушами считается одним из самых раздражающих персонажей «Звездных войн». Тем не менее его любит создатель этой вселенной Джордж Лукас. Он вдохновлялся диснеевским недотепой Гуфи, когда придумывал Джа-Джа Бинкса.



Бинкс появляется в первом эпизоде «Звездных войн» (в четвертом фильме, если хронологически). Он встречает в болотах планеты Набу джедаев Квай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби. Первый спасает Джа-Джа от войск Торговой Федерации, и гунган решает следовать за своим спасителем — так велит кодекс чести его родной планеты. В дальнейшем Бинкс все реже появляется в кадре: во втором эпизоде у его гораздо меньше экранного времени, в третьем — его почти нет.

Роль Бинкса сыграл американский актер Ахмед Бест. Джа-Джа — частично 3D-модель, а частично — костюм, который носил Бест. Особенно удалась голова: череп актера замаскировали под шею гунгана.

На роль пришельца претендовал сам Майкл Джексон, но, по слухам, ему не удалось убедить Лукаса использовать только грим. Режиссер же настаивал, что Бинкс должен ожить благодаря CGI.

Голлум

Фильм: «Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Особенности: долголетие, безумие, фирменная фраза («Моя прелесть!»)

На случай, если вы забыли историю, как Голлум стал Голлумом, напоминаем: он был обычным хоббитом, который убил своего брата, нашедшего Кольцо Всевластия, и отправился скитаться по Мглистым горам. Спустя 500 лет Смеагол (так звали Голлума, когда он был хоббитом) встретил Бильбо Бэггинса, а дальше началась история, описанная Толкином во «Властелине колец».



В фильмах Питера Джексона роль Голлума исполнил Энди Серкис. Дело было в начале нулевых, в большом кинематографе технологию только начинали активно использовать, поэтому Серкису пришлось отыгрывать роль сумасшедшего полурослика в монструозном костюме для motion capture. Сейчас костюмы для съемок с технологией захвата движения выглядят проще и элегантнее.

Сам Толкин придумал внешний облик персонажа еще 1928 году; в стихотворении «Glip» он описал живущее в пещере голодное существо со светящимися во тьме круглыми глазами. Интересно, что в первом издании «Хоббита» Смеагол был вежливым существом, которое признало свое поражение в игре с Бильбо. Толкин даже предлагал вариант с подарком — Голлум сам отдал старшему Бэггинсу кольцо. Версию забраковал издатель: она не клеилась с будущей трилогией «Властелин колец».

Дейви Джонс

Фильм: «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Особенности: интересная борода

Когда-то Джонс был обычным человеком и, как и все в свое время, пиратом. Во время очередного путешествия Дейви влюбился в роковую женщину, богиню Калипсо. Она поручила ему переправлять души утопленников на тот свет и подарила бессмертие (а заодно и команде Джонса). Но однажды пират поссорился с богиней, и та превратила Дейви и его помощников в нечто среднее между морскими гадами и людьми.



Во вторых и третьих «Пиратах Карибского моря» роль морского дьявола Джонса исполнил Билл Найи. Облик придумали продюсеры фильма во главе с Джерри Брукхаймером. К типичному образу пиратского капитана они добавили немного морской фауны. Вместо левой руки — клешня омара, правая нога не деревянная, а крабья. Дейви Джонс представляет собой 3D-модель, анимированную с помощью motion capture — технологии захвата движения. Технология работает таким образом: актер надевает костюм с датчиками, все его действия фиксируют камеры, а затем на основе полученного изображения создается 3D-анимация. В случае с Джонсом не все тело героя было создано с помощью графики — глаза и губы остались от Найи.

Оптимус Прайм

Фильм: «Трансформеры» (2007)



Особенности: трансформируется в стильное авто

Оптимус Прайм — предводитель автоботов с планеты Кибертрон, которые воюют с десептиконами. В поисках ресурсов (после войны их не осталось на их родине) автоботы отправляются на Землю, где впадают в спячку. Проходит 4 миллиона лет, и в 1984 году автоботы просыпаются. Земля обитаема, десептиконы никуда не делись, а к заботам Оптимуса добавились жизни миллиардов людей. Отличительной особенностью автоботов является умение превращаться в обычную технику: автомобили, грузовики, танки.

Трансформеры в фильмах Майкла Бэя — полноценные 3D-модели. При разработке внешнего облика автоботов и Оптимуса Прайма Роберто Орки вдохновлялся самурайской броней. За эффектами в первых фильмах следил Скотт Фаррар, который в 1970-х помогал Джорджу Лукасу с первыми «Звездными войнами». На создание образа одного автобота тратили по несколько месяцев. Так, над образом Оптимуса Прайма работали 15 недель, а его финальная версия состояла из 10 000 деталей. В интервью Фаррар рассказывал, что в новых фильмах авторы не смогли использовать 3D-модели из предыдущих фильмов: технологии слишком продвинулись вперед.

Нейтири

Фильм: «Аватар» (2009)

Особенности: грация, синяя кожа, кошачий нос, тоннели в ушах

Младшая дочь вождя клана Оматикайя. Именно она отыскала Джейка Салли в дремучем лесу, когда тот окончательно потерялся. Нейтири сыграла одну из ключевых ролей в конфликте между людьми и расой на’ви и спасла настоящее тело Джейка от смерти в самом финале.

Образ синекожих пришельцев придумал режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон. Довести его до ума помог скульптор Джорду Шелл, который на протяжении двух лет разрабатывал образ Нейтири и других на’ви. «Джеймс сказал мне, что это должны быть гуманоиды с синей кожей и похожими на кошек лицами. И больше ничего», — рассказывал Шелл в интервью. Он создал несколько десятков макетов и скульптур персонажей, прежде чем Кэмерон выбрал финальные образы и приступил к съемкам. Движения, мимику и голос Нейтири подарила актриса Зои Салдана.

Команда, работавшая над визуальными эффектами «Аватара», получила «Оскар», а сам фильм полностью изменил киноиндустрию и совершил переворот в 3D-технологии и спецэффектах. Подробнее об этом мы рассказывали вот здесь.

Халк

Фильм: «Мстители» (2012)

Особенности: редкое сочетание ума и силы

Большой, зеленый и злой — таким Невероятный Халк впервые появился на киноэкранах. Случайный супергерой, который стал заложником обстоятельств, а заодно и монстра, поселившегося внутри. По сюжету доктор Брюс Беннер вырастает до 229 см и толстеет до 522 килограммов в своем зеленом альтер эго. Сыграть такое довольно сложно!

В первом фильме о Халке от сыгравшего роль Эдварда Нортона этого и не требовалось. В той картине зеленый гигант — полностью компьютерная модель. Лишь во «Мстителях», когда роль перешла к Марку Руффало, Халк перенял пластику и грацию своей человеческой версии. Снова благодаря костюму для motion capture.

Первый костюм получился необычным: он частично воспроизводил огромное тело Халка. Захватом движений и мимики занимались четыре камеры, по две на каждую задачу. Координатор по визуальным эффектам Джеффри Уайт объяснял, что команда стремилась использовать все доступные технологии, чтобы сделать сцены с Халком невероятно зрелищными. Уайт также рассказал, что самым удачным решением оказался перенос черт лица Руффало в образ Халка — так гигант выглядел еще правдоподобнее. В последних фильмах Руффало уже обходился без огромного накладного туловища Халка.

Смауг

Фильм: «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)

Особенности: хитрый жадный интроверт

Смауг прилетел к Одинокой горе, когда гномы окончательно погрязли в алчности и стали копать все глубже под гору в поисках золота. Дракон забрал себе все богатства и лишил гномов дома, поселившись на долгие годы в горе.

Перед Бенедиктом Камбербэтчем встала сложная задача — передать свои движения и мимику гигантскому дракону, охраняющему клад гномов. Актер справился с задачей благодаря все тому же костюму для motion capture со специальной камерой, следящей за лицом актера. Видео со съемок надолго стало одним из самых популярных в своей категории; в нем актер кувыркается и ползает по полу съемочной площадки, отыгрывая роль большой огнедышащей ящерицы с крыльями и тяжелым характером.

Алита

Фильм: «Алита: Боевой ангел» (2019)

Особенности: тело-конструктор и совершенное орудие для убийств

Алита — девушка-киборг, которую на свалке находит доктор Идо. У киборга нет воспоминаний, а только знание боевых техник. Идо дает девушке имя своей погибшей дочери — Алита — и помогает восстановить тело. Доктор и его жена живут в нижнем мире под летающим городом Залемом, единственном оплоте цивилизации в мире, разрушенном войной.

Образ Алиты придумал Юкито Кисиро . Изначально девушка-киборг — героиня манги «GUNNM» («Оружие мечты», «Сны оружия» или «Боевой ангел» — на русском встречаются все три перевода), выходившей с 1990 по 1995 год. В 1993 году историю про Алиту впервые экранизировали в виде двухсерийного аниме-фильма ( «Сны оружия» ).

Режиссер голливудской экранизации Роберт Родригес неоднократно отмечал, что хочет перенести Алиту на киноэкран таким образом, чтобы она была максимально похожа на оригинал из манги. Отсюда у главной героини такие большие глаза. Тело Алиты анимировано с помощью motion capture, а лицо — микс настоящей мимики актрисы Розы Салазар и компьютерной графики.

Пикачу

Фильм: «Покемон. Детектив Пикачу» (2019)

Особенности: проблемы с памятью, носит кепку, пушистый

Необычное детективное камео самого популярного в мире покемона сначала появилось в одноименной видеоигре, а затем и в кинотеатрах. Пушистого желтого детектива озвучил Райан Рейнольдс.

«Покемон. Детектив Пикачу» рассказывает о юноше по имени Тим Гудман. Он отказывается от идеи стать тренером покемонов и отправляется в Райм-Сити — город, в котором люди и монстры живут бок о бок. Там Тим встречает детектива Пикачу, бывшего напарника своего отца, с которым они не успели раскрыть дело.

Создатели игры объясняли, что детектив Пикачу не так силен, как его сородичи. Зато он обладает дедуктивными способностями и возможностью общаться со своим напарником на человеческом языке. В свою очередь, авторам фильма было важно подчеркнуть схожесть классических 2D-покемонов с их объемными моделями. Но при этом директор по спецэффектам фильма Кен Бартелми отмечал, что покемоны бы не смогли существовать в реальности, слишком уж у них мультяшные тела, поэтому его отделу важно было сделать покемона более реалистичным. Бартелми с командой пытались уговорить команду The Pokemon Company внести изменения в классический дизайн Пикачу, но японцы разрешили сделать покемону только более реалистичные глаза.