Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Солнечные противоположности»

Hulu

Для тех, кто не может продержаться неделю между выходом новых эпизодов «Рика и Морти», Джастин Ройланд (соавтор Дэна Хармона) придумал новый безжалостный сериал про безумные выходки и массовую культуру. Герои «Солнечных противоположностей» — группа инопланетян, которые покинули родную планету в другой галактике (как Супермен) и вынужденно поселились на Земле, где для них почти все непонятно и удивительно. Ройланд писал шоу вместе с Майком МакМэханом, в чьей фильмографии есть драйвовое шоу «Коп с топором». «Солнечные противоположности» тоже больше про стеб и расчлененку, чем про игры с нарративом, метавысказывания или ироничные глубокомысленные понты. Проще говоря, сериал напоминает микс «Рика и Морти», «Американского папаши» и «Бриклберри»; в меру поверхностная история в жанре «ничего святого» с сатирой, насилием и отсылками.

«Raving Riot: Рейв у парламента»

Okko, ivi, КиноПоиск HD

Отрадно видеть, когда люди свободно выходят на улицы — не во время карантина, конечно, а с целью что-то изменить. В мае 2018 года, после полицейского рейда по техно-клубам, грузинская молодежь устроила двухдневный рейв возле парламента. Политикам пришлось извиняться. Фильм Степана Поливанова с ревущим названием «Raving Riot» выстраивает вокруг концерта более сложную картину, чем одна историческая «победа». Он рассказывает и о техно-культуре, и о грузинских деревнях, и о том, что вся история грузинская, в частности борьба, отстаивание своих прав (в том числе слушать любимую музыку). Бонус-трек — симфония мушиного жужжания, записанная умельцем возле лошадиной кучи.

«Миссис Америка»

Только на КиноПоиск HD

Все уже было в «Симпсонах», точнее, в истории XX века. Споры о том, какой феминизм нам сегодня нужен, по-настоящему горячи, но, как водится, не слишком оригинальны. «Миссис Америка» — о том, как консервативная домохозяйка Филлис Шлафли (Кейт Бланшетт) и другие степфордские жены встали грудью на пути поправки о равных правах в начале 1970-х. Поработавший над несколькими сериями «Безумцев» Дави Уоллер и новичок Джошуа Аллен Гриффит поочередно дают слово то феминисткам (журналистку Глорию Стайнем сыграла Роуз Бирн, первую афроамериканку в Конгрессе Ширли Чисхолл — Узо Адуба), то их оппоненткам, которые опасаются совмещенных туалетов и женщин в окопах (за океаном война во Вьетнаме). Несмотря на явную симпатию к поправке, «Миссис Америка» красочно выписывает и эпоху, и многочисленные политические разногласия, попутно заставляя усомниться в возможности настоящего единства.

«Покаяние»

MUBI (до 15 июня)

Заключительная часть философской трилогии Тенгиза Абуладзе (первые два фильма — «Мольба» и «Древо желания») посвящена феномену власти, и ее можно смотреть вместе с «квадралогией власти» Александра Сокурова («Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст»). Главный герой ленты — городской голова Варлам Аравидзе (Автандил Махарадзе), в котором угадываются черты Сталина, Гитлера и других бонз тиранического типа; основные темы — его двуличный деспотизм, зачарованность искусством, комплекс бога и далее по списку. Вместе с тем Абуладзе осмысляет след тиранов в истории — как страны, так и жизни отдельных граждан и потомков Аравидзе. «Покаяние» — одновременно важный перестроечный фильм, систематизирующий болезненный опыт сталинской эпохи, и абсурдистская антиутопия, совмещенная с поэтической притчей. Пример сложной интонации, увлекающей не только наблюдениями и критикой власти, но и самим переливом речи.

«Острые козырьки»

КиноПоиск HD

Стильный, как кепи, и грозный, как криминальный мир 1920-х, сериал Стивена Найта закрепил его статус ведущего британского сценариста (среди прочего автора «Грязных прелестей» Стивена Фрирза и «Порока на экспорт» Дэвида Кроненберга). Голос злых улиц, точеный английский прононс, фактурные лица Киллиана Мёрфи, Сэма Нила и других народных артистов (на огонек заглядывают Эдриан Броуди, Том Харди и Аня Тейлор-Джой), основанная на реальных событиях война банд за менее паршивую послевоенную жизнь с законом, иностранными группировками и, конечно, самими собой. Долгая костюмная сага об искусстве выживать — лучшее оружие против карантина.

Create Together #WithMe with Joseph Gordon-Levitt

YouTube Premium

Джон Красински зачитывает на камеру хорошие новости, Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст о «Клинике» и своей дружбе, а Джозеф Гордон-Левитт делает на YouTube шоу, в котором призывает людей к сотворчеству — единственной заповеди на скрижали его компании HITRECORD. Create Together — это шесть эпизодов по 10 минут, в каждом Джозеф будет рассказывать о самых трогательных и креативных историях, опубликованных на сайте в разделе «Жизнь во время короны». Письма, заметки, фотографии, видео, анимация, аудиосообщения — люди делятся своими ощущениями от карантина, а Гордон-Левитт всех поддерживает и мотивирует. Это ли не проект мечты?

«150 причин не защищать родину»

Nonfiction.film

Тоску по театру сейчас компенсируют спорадические онлайн-трансляции, мероприятия, которые напоминают о ценности зрительского опыта: зазевался — пропустил. Аскетичные «150 причин» — предпоследняя пьеса Елены Греминой, покойной соосновательницы «Театра.doc». В подвальчике театра разворачивается история о взятии Константинополя 29 мая 1453 года. История, рассказанная султаном Мехметом и поэтом Юнусом Эмре, торговцами и воинами, захватчиками и защитниками. История, озвученная женщинами, потому что после войны рассказывать больше некому — остаются лишь они, свидетельницы, сказительницы, своего рода души усопших. «150 причин» — вербатим XV века, полилог на острую тему и особый опыт присутствия. Прежде чем пять актрис начинают свой сказ, они создают саундтрек времени, состоящий из шума шариков, орехов, пивных крышек и прочего сора. Позволяет отвлечься от суеты и сосредоточиться на главном.

«Сквозь снег»

TNT (по серии в неделю), Netflix (весь сезон 25 мая)

В отсутствие кинопроката комиксы переехали на ТВ и стриминговые площадки. «Сквозь снег» убивает двух зайцев сразу: это и многосерийный ремейк фильма Пон Джун-хо, и экранизация комикса Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, на котором тот был частично основан. В продюсерах — сам Пон, Скотт Дерриксон и Пак Чхан-ук. В главных ролях — Дженнифер Коннелли (местная Тильда Суинтон) и Давид Диггс (и. о. бунтаря Криса Эванса). Завязка прежняя: поезд, пассажиры которого размещены в соответствии со своим классовым положением, гоняет по заледенелой Земле. Большую часть времени сериал прилежно косплеит одноименный фильм, но на длинной дистанции способен показать пару-тройку новых трюков.

«Сторожка»

ivi, КиноПоиск HD

Десятилетиями важнейшую информацию об ужасах изоляции распространяли хорроры, и вторая картина дуэта Вероники Франц и Северина Фиалы не исключение. Супруга Ульриха Зайдля и его племянник сняли ледяной фильм ужасов о попытке обрести семью: пережившая самоубийство секты Грейс (Райли Кио) пытается стать мачехой детям Ричарда (Ричард Армитедж), но все идет не так. Вещи пропадают, таблетки заканчиваются, собака вмерзает в сугроб, откуда-то из-за дома в виде креста бог предлагает покаяться и убить всех неверных. Фильм может повысить градус тремора или обрадовать, что ваши карантинные будни не проходят так жестоко.

«Гроза»

PREMIER

Григорий Константинопольский продолжает придерживаться стратегии, которая сформировалась у него в середине 2010-х с сериалом «Пьяная фирма» и провокационным фильмом «Русский Бес». Его Россия — это ремикс классического текста, приправленный забытыми безумствами 1990-х и актуальными темами 2010-х. Тут Островский и галлюциногенные инопланетяне, Любовь Аксенова (Катерина) и Мария Шалаева (Феклуша), рэпер-активист и лубочная сатира, стеб и мюзикл, актерский междусобойчик и ощущение, что ничего не изменить. На фоне анекдотичной былинности «Фирмы» и клюквенной конспирологии «Беса» слишком спокойно и плоско, хотя в домашнем заточении и такая встряска не помешает.