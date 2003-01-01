Что смотреть дома: «Рик и Морти», «Мандалорец» и «Yesterday»

«Рик и Морти», 4-й сезон

Adult Swim / КиноПоиск HD

Продолжение анимационного сериала для взрослых, герои которого — сумасшедший ученый-изобретатель и его забитый с виду внук — путешествуют по отдаленным уголкам Вселенной. Уже по первому эпизоду четвертого сезона становится очевидно, что шоураннеры Дэн Хармон и Джастин Ройланд разошлись не на шутку. Нас ждут драконы и инопланетяне, старые знакомые вроде Мисиксов и мистера Жопосранчика и неподражаемые споры непрошибаемого эгоиста Рика и наивного идеалиста Морти. На КиноПоиск HD мультсериал доступен и в оригинале, и в озвучке Сыендука.

«Эпидемия»

Premier

Странный вирус подкашивает одного жителя Москвы за другим и превращает в подобие зомби. В городе объявлен карантин, дороги перекрыты, выжившие мародерствуют. Две семьи, собравшиеся в загородном доме, решают на машинах прорваться в Карелию. В основе сценария — книга Яны Вагнер «Вонгозеро»; за камерой и в кресле режиссера — Павел Костомаров (оператор-реформатор российского кино нулевых, ответственный за картинку фильмов Хлебникова, Хомерики и Попогребского). Напряженная постапокалиптическая атмосфера, резкие драматические повороты, отличный актерский состав. Александр Робак — в роли жлоба-силовика, Кирилл Кяро — подкаблучник, разрывающийся между бывшей и новой женой, и Анна Михалкова в образе предводительницы партизанского движения, развязывающего войну с правительством.

«Мандалорец»

Disney+

Безымянный охотник в шлеме (Педро Паскаль) — выходец с планеты Мандалор и представитель некогда могущественной и воинственной расы — странствует по задворкам галактики. Действие сериала, который вышел на запустившемся сервисе Disney+, разворачивается во вселенной «Звездных войн», после падения Галактической империи («Возвращение джедая») и до возникновения Первого Ордена («Пробуждение силы»). Режиссером выступил Джон Фавро, он же написал большую часть первого сезона и уже принялся за второй — в популярности «Мандалорца» сами авторы не сомневаются.

«По расчету»

BBC One / More.tv

В канун своего 60-летия Джулия Дэй (Джулия Ормонд) понимает, что осталась одна: муж ушел к другой женщине, дети выросли и разъехались. Отметить юбилей именинница отправляется в музей, где встречает молодого и симпатичного (Бен Барнс). Страстный роман напрягает бывшего мужа и детей Джулии: все они пытаются выяснить намерения парня из музея, подозревая, что он альфонс.

«Бесстыжие», 10-й сезон

Showtime / КиноПоиск

Если вам кажется, что, пьянствуя и бездельничая, долго не протянешь, то посмотрите на Фрэнка Галлахера и его дисфункциональную семейку. Они уже десятый сезон ведут абсолютно разрушительный и аморальный образ жизни, при этом взрослеют, женятся, рожают детей и как-то умудряются оставаться на плаву. В десятом сезоне появятся актеры, которые еще недавно уверяли, что больше так не могут. Об этом говорил Камерон Монахэн, собирался покидать сериал и Ноэль Фишер. И все вернулись. С плохими привычками так просто не завяжешь!

«Yesterday»

КиноПоиск

Начинающий музыкант Джек Малик играет в мелких пабах, пока не попадает аварию, после которой все вокруг забывают про существование группы «Битлз». Тут-то ему и начинает везти: его «Yesterday» и «Hey Jude» становятся безумно популярны. Фильм-фантазия Дэнни Бойла с интригующим сюжетом, трогательной романтической линией и хорошо знакомой музыкой понравится не только битломанам и поклонникам «Через Вселенную» и «Я хочу держать тебя за руку». Кстати, русского промоутера сыграла Марьяна Спивак — из финальной версии ее сцены вырезали, но посмотреть их можно на YouTube.





«Падение ангела»

КиноПоиск

Третий фильм о падении Бэннинга после «Падения Олимпа» и «Падения Лондона». Агент Секретной службы США Майк Бэннинг (Джерард Батлер) вот-вот пойдет на повышение и возглавит эту самую секретную службу. Но тут на американского президента (Морган Фримен) совершается покушение, Бэннинг под подозрением. Агенту нужно выяснить, как так получилось, спасти себя, главу государства и остальную Америку.