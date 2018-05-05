В специальном выпуске подкаста «Шум и яркость» Лев Ганкин вместе со звукорежиссером и редактором «Радио Арзамас» Алексеем Пономаревым обсуждают фильм «Yesterday» о мире, в котором все забыли песни The Beatles, и вспоминают картины, в которых члены группы принимали участие: «Вечер трудного дня» («A Hard Day's Night»), «На помощь!» («Help!»), «Волшебное таинственное путешествие» («Magical Mystery Tour»), «Желтая подводная лодка» («Yellow Submarine») и документальную ленту «Пусть будет так» («Let It Be»).

Почему в фильме «Yesterday» отдано предпочтение песням, написанным Полом МакКартни? Как сюрреалистическое кино самих битлов повлияло на творчество комедийной труппы «Монти Пайтон»? Почему в музыкальных фильмах The Beatles нет места романтической линии? И чем так хорош мультфильм «Желтая подводная лодка»? Ответы на все эти вопросы вы можете узнать, послушав выпуск про The Beatles в кино.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде:

Если вам интересно узнать больше о вкладе группы The Beatles в мировую музыку, то приглашаем вас послушать выпуск подкаста «От хора до хардкора» на «Радио Арзамас», в котором Лев Ганкин, Алексей Пономарев и редактор Arzamas Кирилл Головастиков обсуждают «Как The Beatles изменили мир?».